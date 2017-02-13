Молчите – мы заплатим!

«После нашего обращения по поводу огромных счетов за электричество пришли сотрудники «Азеришыг», проверили счетчик и сказали, что он работает неправильно. Мол, техника вышла из строя, но вы не беспокойтесь, мы все оплатим»,- рассказывает вынужденный переселенец из Физулинского района Алирза Мустафаев, чей счет за потребленное в январе электричество превысил 200 манат.

Нередки случаи, когда льготной категории абонентов ОАО «Азеришыг» многие годы приходили чрезмерно большие счета за электричество. Показатели счетчиков средней семьи вынужденных переселенцев порой достигали нескольких сотен манат. Однако льготников эта ситуация до недавнего времени не волновала, потому что платило по завышенным показателям счетчиков государство. Люди относили счета в Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев, там же нереальные объемы потребления электроэнергии в пять и более тысяч киловатт-часов в месяц почему-то не вызывали вопросов.

К примеру, семья Мустафаевых, получавшая все это время счета на две и более сотни манат, использует из электрической бытовой техники лишь телевизор, холодильник и электрический водонагреватель. Однако счетчик насчитывал 3 тысячи киловатт-часов в месяц. Такая ситуация наблюдалась не только со счетами этой конкретно взятой семьи. Дело в том, что соседи Мустафаевых жалуются на похожую проблему – с отменой коммунальных льгот в январе текущего года чрезмерно высокие счета вынужденным переселенцам приходится оплачивать самостоятельно. Это обстоятельство вызвало бурю негодования среди некогда льготной категории населения.

Подробнее об этой истории читайте здесь.

Напомним, что ранее вынужденные переселенцы Физулинского района, столкнувшиеся с этой проблемой, намеревались решить вопрос в судебном порядке. Однако семья Мустафаевых решила обратиться в местное отделение энергораспределительной компании: «мы ограничились устным обращением в отделение Азеришыг. Пришли электрики, проверили счетчик и сообщили, что устройство, действительно, подсчитывает чрезмерно высокий объем потребления электричества. Они сказали, что счетчик работает неправильно, обещали его заменить и даже оплатить счет за истекший месяц в размере двух сотен манат», - отмечает Мустафаев.

«Пообещав оплатить неадекватно высокие показатели счетчика за январь, электрики попросили абонента никуда по этому поводу не обращаться», - добавил Мустафаев.

Такие случаи не редкость и имеют объяснение, отметил в беседе с РадиоАзадлыг директор Ассоциации специалистов в области энергетики Азербайджана Расул Сулейманов. «Дело в том, что районные отделы ОАО «Азеришыг» нередко использовали льготные категории абонентов для списания на их счета неиспользованных объемов электричества. Известны случаи, когда сотрудники местных отделов «Азеришыг» продавали электричество за наличные различным субъектам предпринимательства, а для отчетности приписывали проданные киловатт-часы льготникам. Их незаконные действия не получали широкой огласки, потому что счета оплачивало государство», - сказал Сулейманов.

Однако в сложившейся ситуации дело принимает иной оборот. Отменив бесплатные коммунальные услуги для вынужденных переселенцев, и заменив эти льготы единовременным пособием в 36 манат, власти должны были предусмотреть возможность злоупотреблений со стороны сотрудников ОАО «Азеришыг». Тем более, что описанные выше случаи не редкость. Скажем, в позапрошлом году в Гяндже была выявлена и привлечена к ответственности преступная группа из сотрудников «Азенержи» и посредников, занимавшихся приписками несуществующих объемов электричества вынужденным переселенцам.

Проблема Мустафаева нашла своеобразное решение – сотрудники ОАО «Азеришыг» предложили гражданину не предавать это дело огласке, оплатив счет абонента и заменив неисправный счетчик. Но надо понимать, что этот случай не единичный. На необоснованно высокие показатели электрических счетчиков с отменой льгот жалуются многие семьи вынужденных переселенцев.

Шаин Мамедов