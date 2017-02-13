«Панамагейт» продолжается

Власти Панамы арестовали основателей юридической фирмы Mossack Fonseca Рамона Фонсеку и Юргена Моссака по обвинению в отмывании денег. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на офис генерального прокурора. Власти опасались, что они могут сбежать из страны.



По словам генпрокурора страны Кении Порселл, собранные материалы по делу

свидетельствуют о том, что указанная фирма «являлась преступной организацией, которая занималась сокрытием активов и денег подозрительного происхождения». Расследование в отношении Mossack Fonseca длилось около года и велось правоохранительными органами Бразилии, Перу, Эквадора, Колумбии, США и Швейцарии.

Оказалось, что контрольный пакет панамской компании Londex Resourses S.A. (ее доля в консорциуме составляет 45%) принадлежит Арзу и Лейле Алиевым

Компания Mossack Fonseca оказалась в центре скандала в апреле 2016 года, когда немецкая газета Süddeutsche Zeitung опубликовала расследование Международной организации журналистов-расследователей (ICIJ) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) об офшорах крупных бизнесменов и политиков из более чем 50 стран. Расследование было основано на документах, полученных в результате утечки документов из базы данных Mossack Fonseca.

«Раскаты» громкого скандала тогда дошли и до Азербайджана. В «Панамагейте» фигурировали имена членов семьи президента Ильхама Алиева – его самого, супруги, дочерей и сына. Данный факт в стране особо никого не удивил. Названия

панамской юридической фирмы Mossack Fonseca и десятки прочих заморских компаний

вспыли пару лет назад в ходе независимого расследования, проведенного азербайджанской журналисткой Хадиджи Исмайловой совместно с коллегами из Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ). Обнаруженные и обнародованные в прессе факты вызвали эффект взорвавшейся бомбы.

Жители страны даже не подозревали об империи президентской семьи. Масштаб бизнеса

впечатляет: это компания Arbor Investments LTD зарегистрирована на имя Арзу Алиевой. Лейла Алиева же владеет компаниями LaBelleza Holdings Limited и Harvard Management Limited. Все три компании были зарегистрированы фирмой офшорных услуг Portcullis TrustNet, расположенной в Сингапуре. В качестве юридического адреса компаний сестры Алиевы указали адреса своих квартир в Дубае. Квартиры находятся в одном из самых роскошных небоскребов в курортной зоне Marina Le Reve.

Распоряжением Ильхама Алиева месторождения «Гарадаг», «Човдар», «Гейдаг», «Дагкесемен», «Кохнемедан» и участки бассейна Кюрекчай были проданы государству

Согласно документам, дочери Ильхама Алиева контролировали 56% консорциума из шести золотодобывающих предприятий. В 2006 президент Азербайджана передал управление этими месторождениями стоимостью в миллиарды долларов одной компании в Великобритании (Globex International LLP) и трем в офшорах — Londex Resources S.A., Willy & Meyris S.A и Fargate Mining Corporation. Эти четыре фирмы являются владельцами консорциума AIMROC (Азербайджанская международная компания по минеральным ресурсам). Тогда власти страны представили его как совместное британско-панамско-японское предприятие. В ходе журналистского расследования выяснились интересные детали бизнеса. Оказалось, что контрольный пакет панамской компании Londex Resourses S.A. (ее доля в консорциуме составляет 45%) принадлежит Арзу и Лейле Алиевым.

Последние годы дела в золотодобывающих рудниках шли не столь успешно. Работы были приостановлены, образовались долги по зарплатам. А в прошлом году президентская семья решила избавиться от «убыточного» бизнеса. Распоряжением Ильхама Алиева месторождения «Гарадаг», «Човдар», «Гейдаг», «Дагкесемен», «Кохнемедан» и участки бассейна Кюрекчай были проданы государству. Сумма сделки не разглашается. Можно предположить, что речь идет о сотнях миллионов долларов.

Однако, как свидетельствуют «панамские архивы», члены семьи Алиевых имеют весьма тесное отношение к корпорации «AtaHolding» с внушительной долей в банковском, телекоммуникационном, строительном, горнодобывающем и нефтегазовом секторах Азербайджана и оффшорной фирме «UF Universe Foundation» (за обеими компаниями стоит министр налогов Фазиль Мамедов). Первая леди страны, депутат Милли меджлиса, глава Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева по совместительству является еще и содиректором фонда «UF Universe». Как при таком плотном графике работы, связанного с различными гуманитарными мероприятиями в Баку и Европе, госпожа Алиева умудряется заниматься еще и бизнесом, непонятно.

Но и это еще не все. Клан Алиевых состоит в доле в крупной компании Azersun Holding, принадлежащим турецким предпринимателям братьям Гасан и Абдулбари Гезяль. Ныне Абдулбари Гезяль является президентом названного холдинга. Сфера их интересов весьма обширна – от производства продуктов питания до нефтеперевозки. Братья Гезяль реализуют строительные проекты в Баку и его окрестностях, общей стоимостью достигающие 4,5 млрд долларов. К ним относятся Flame Towers, Центр Гейдара Алиева, комплекс вилл класса «люкс» для администрации президента. Кроме того, Азербайджанская национальная армия, Внутренние и пограничные войска также являются клиентами Azərsun holding.

Говоря правовым термином, режим наибольшего благоприятствования турецким предпринимателям обеспечивает сам президент Ильхам Алиев. В ходе расследования ICIJ были обнаружены документы, доказывающие связь семьи Гезяль посредством тайных оффшорных компаний c семьей Алиевых. Документы показывают, что предприниматель Гасан Гезяль в 2008 году был директором компании Rosamund International на Вирджинских островах, зарегистрированной на имена дочерей президента.

Что касается недвижимости, яхт, машин и пр., находящихся во владении могущественной семьи, то о них также имеется достоверная информация, подтвержденная документами. У Алиевых есть виллы, отели, особняки в Москве, Дубае, Карловых Варах, Лондоне, Париже…

Интересно, как восприняли информацию об аресте владельцев фирмы Mossack Fonseca Рамона Фонсеку и Юргена Моссака члены семьи Алиевых?

Эллада Алекперова