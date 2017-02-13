«Дела идут и жизнь легка, Ни одного печального сюрприза, За исключением пустяка»

Проведенные в воскресенье президентские выборы в Туркменистане вызвали восторг российских наблюдателей. Представитель России и ШОС,депутат Госдумы, многократная чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина сказала, улыбаясь,российскому телеканалу, что никаких замечаний к организации выборов у нее нет, все прекрасно…

«В жаркой борьбе Бердымухамедов еле-еле преодолел черту в 97%, позволившую ему с мизерным перевесом одержать победу над оппонентами и вновь стать президентом Туркмении!», - с сарказмом написал сегодня в соцсети бывший азербайджанский журналист.

Никто из наблюдателей не сомневался в победе нынешнего президента Гурбангулы Бердымухамедова. Он снова стал президентом на семилетний срок, как Ильхам Алиев в Азербайджане.Даже представители таких разных в политическом развитии стран, как Иран и США, высказались схоже, заявив о необходимости учета национальных и географических особенностей Туркменистана при оценке происходящего в этой известной во всем мире тоталитаризмом республике.

Первым президентом Туркменистана был Сапармурат Ниязов, который возглавлял республику с 1991 по 2006 годы. Его врач Гурбангулы Бердымухамедов бессменно руководит страной с 2006 года, сначала временно исполняя обязанности президента, а в 2007 году заняв этот пост по результатам выборов. На президентских выборах в 2012 году он победил, набрав более 97% голосов (ТАСС).

В декабре 2016 года Роднина делилась впечатлениями от президентских выборах в Узбекистане: «Потрясают всегда детские комнаты. Мне кажется, я это не видела в других странах, и я поделилась впечатлениям, что в двух лицеях я видела детские комнаты, стояли компьютеры, впечатлили медицинские пункты. Уже до шести утра люди стояли в ожидании открытия избирательных участков».

Оценки российских наблюдателей на выборах в Туркменистане и Узбекистане удивительно напоминают сказанное ими же в Баку. 1 ноября 2015 года в Азербайджане проводились парламентские выборы, на которых партия "Новый Азербайджан" президента Ильхама Алиева была объявлена победителем. Тогда глава комитета Госдумы по делам СНГ, руководитель наблюдательной миссии межпарламентской ассамблеи СНГ Леонид Слуцкий назвал организацию выборов в Азербайджане безупречной.

"Впервые за нашу общую историю с Азербайджаном мы можем констатировать, что состоялись безукоризненные, безупречные выборы в Милли Меджлис пятого созыва, потому что нарушения, шероховатости были ничтожно малы сравнительно с той огромной работой, которая была проведена ЦИК с участковыми избирательными комиссиями по учету тех мнений, которые были высказаны (наблюдателями) несколько лет назад в ходе последних президентских и парламентских выборов", -заявлял он на пресс-конференции в Баку.

Аруководитель миссии наблюдателей от СНГ, глава исполкома СНГ Сергей Лебедев уверял журналистов в том, что миссия считает проведенные в воскресенье в Азербайджане парламентские выборы свободными, открытыми и конкурентными.

Какой смысл приглашать на выборы наблюдателей от России и подконтрольных ей международных организаций (СНГ, ШОС, ОДКБ., ЕвраЗЭС, Таможенный Союз), если заранее известно, что их оценки умещаются в слова из песни Леонида Утесова «Все хорошо, прекрасная маркиза, Дела идут и жизнь легка, Ни одного печального сюрприза, За исключением пустяка»? Не проще ли этим «наблюдателям» присылать в Баку свои заранее написанные хвалебные тексты по факсу, не тратя драгоценное время на поездку в Азербайджан?

В то время как посольства европейских государств в Баку и лидеры демократических стран критикуют руководство Азербайджана открыто и дипломатическим языком, представители посольств этих стран присутствуют в судах, осуждающих азербайджанских журналистов и политиков, ни разу посольство России в Азербайджане даже не выразило интереса к этим судилищам.

А что делает посольство России? Подкармливает дохлую азербайджанскую газету на русском языке, кроме того, что в Баку есть еще филиал информагентства "Спутник" с нулевым пропагандистким эффектом. Сейчас такого нет, а в девяностых годах в посольстве РФ неприкрыто собирали сепаратистов, они даже стояли в очереди у двери. Тогда посольство России размещалось в отеле "Азербайджан" и все было видно.

Общественные организации и официальные деятели западных государств настойчиво требуют от руководства Азербайджана демократизации и освобождения политзаключенных, борьбы с коррупцией и обеспечения равенства всех перед законом. Ни разу Россия и ее посольство в Баку даже не заикнулось об этих наших проблемах. Для них все хорошо, прекрасная маркиза...

У них действительно все хорошо. Красивое посольство РФ в удобном месте Баку, нероссийские дорогие посольские автомобили с красными номерами и бесконечные приемы-переговоры с участием российских дипломатов, от которых еще ни одна война не прекратилась, зато разгораются новые, а тюрьмы заполняются азербайджанскими демократами…

Энвер Меликов