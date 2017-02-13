Азербайджанские студенты - жертвы Исламиады

Задержками зарплат во всех бюджетных организациях Азербайджана никого не удивишь. Зачастую учителя, врачи и другие бюджетники по 2, а то и по 3 месяца не получают свою и без того мизерную зарплату. Недавно волна задержек перекинулась на пенсионеров, днями простаивающих у банкоматов в ожидании своей убогой пенсии, а теперь дело дошло и до студентов профессиональных лицеев.

«В профессиональном лицее №18 студентам не выдают стипендию», - с такой жалобой в РадиоАзадлыг обратился один из учащихся этого учебного заведения. «Нам объявили, что стипендию пока выдавать не будут. По словам руководства лицея, это связано с предстоящими Исламскими играми в Баку (в мае 2017 года). В последний раз мы получили стипендию в январе. Обычно получаем деньги 5-го числа каждого месяца. В феврале мы своей стипендии не дождались, а ведь уже 13 февраля. Мы получаем по 37 манат ежемесячно. Неужели это так много, что не могут их выплатить?» – сетует студент.

«Выплата стипендий учащимся приостановлена, а когда будет возобновлена - неизвестно», - заявил РадиоАзадлыг заместитель директора профессионального лицея N18 Шакир муеллим. Фамилию назвать от наотрез отказался, просил не ввязывать его в эту историю.

«Причины не знаю. Это зависит не от нас. Я не знаю, как это связано с Исламскими играми. Нам объяснили причину приостановки стипендий государственной необходимостью».

На вопрос, кто дал такое объяснение, замдиректора отвечать не хотел.

Глава пресс-службы Министерства образования Джасарат Велиев заявил РадиоАзадлыг, что ему ничего не известно о данной проблеме: «Мне неизвестно о приостановке выплаты стипендий. Мы расследуем этот вопрос», - отметил чиновник.

«Существует распоряжение президента Азербайджанской Республики «О стипендиях», в котором говорится, что для улучшения материального положения учащихся им назначаются стипендии, которые выплачиваются за счет государственных средств», - заявил РадиоАзадлыг эксперт в области образования Кямран Асадов.

«В Азербайджане около 68 тыс. студентов получают стипендию. Средства для этого выделяются заранее из госбюджета на целый год и размещаются в Резервном фонде. Не может быть, чтобы эти деньги расходовались на какие-то соревнования или мероприятия государственной важности. Скорее всего, невыплата стипендий связана с самоуправством чиновников. Даже если у государства не хватает средств на проведение международного мероприятия, оно не должно оплачиваться за счет студентов и учителей. Стипендии студентов и зарплаты педагогов должны выплачиваться своевременно.

Во время Второй мировой войны, когда у Советского Союза не хватало средств, Сталину посоветовали урезать стипендии учащимся и зарплаты учителям. На что Сталин ответил отказом, добавив забота о студентах важна для будущего страны. И увеличил стипендии и зарплаты вдвое. У нас же наоборот. Во многих районах учителя средних школ последний раз получали зарплату в декабре прошлого года. К сожалению, этот процесс начался в сентябре 2016 года, приняв систематический характер. То же самое происходит со стипендиями. Я обращался в связи с этим в госструктуры. Они сваливают вину друг на друга. Одни говорят, что перерасчет прошел не вовремя, другие говорят, что перечисления средств задерживает Министерство финансов, третьи обвиняют бухгалтерию, задерживающую отчеты.

Стипендия учащихся профлицеев составляет 40 манат. Не думаю, что это неподъемная сумма для государства, чтобы ее не выплачивать. Да, проведение международных соревнований полезно для имиджа страны. Однако стипендию студентам нельзя урезать ни в коем случае. Не верю, чтобы крупные чиновники пошли на такой мерзкий поступок. Скорее всего, стипендию урезали мелкие чиновники не понимающие, что госбюджет на этот год уже утвержден и в нем предусмотрены расходы в том числе и на стипендии учащимся. Считаю, что соответствующие органы в самые краткие сроки должны выплатить стипендии», - добавил эксперт.

В Азербайджане функционирует более 100 профлицеев. Большинство из них работает в полную силу, - сообщал «Тренд» в 2013 году министр образования М.Марданов

Айсель Салимова