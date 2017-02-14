Подари ребенку книгу!

Этот праздник (International Book Giving Day) появился в 2012 году и призван объединять всех, кто дарит книги детям, прививая любовь к чтению. Инициатором учреждения праздника была основательница известного сайта детской книги «Delightful Children’s Books» в США Эмми Бродмур – мать троих детей. Однажды один из ее сыновей спросил, почему нет такого дня в году, когда люди дарят друг другу книги просто так, без какого-либо повода? Эмми, воодушевившись этой идеей, стала распространять на своем сайте идею дарить детям книги.

Со временем, вопрос маленького ребенка, инициатива и активная позиция его матери были подхвачены миллионами людей по всему миру, что и способствовало становлению этого праздника в качестве Международного дня.

С той поры, ежегодно граждане, библиотеки, книжные торговые сети, сайты по продаже книжной продукции, а также благотворительные организации дарят книги детям, а также тем, чьи возможности к доступу к чтению книг по причине недостаточного материального обеспечения, тяжелой жизненной ситуации или социальных причин, ограничены.

К сожалению, в Азербайджане мало кто знает о Международном дне дарения книги, что впрочем, и не удивительно. Читать у нас, увы, не очень любят. Первый и последний раз исследование отношения жителей Азербайджана к чтению проводилось в июле 2014 года Группа компаний SIAR Research and Consulting Group (в рамках проекта SIAR Peoples View). Респондентам в возрасте от 18 до 55 лет был задан вопрос: «Когда в последний раз вы читали книгу?».

Опрос показал, что доля читавших книгу в день опроса или в течение последнего месяца составила всего 36%. При этом, сколько времени проводят за книгой азербайджанцы остался открытым. В последние годы снижение интереса к книгам в Азербайджане стало серьезной проблемой. Книга перестала быть источником знаний и привлечь молодежь к чтению очень сложно. Книги вышли из моды, уступив мобильным телефонам.

Еще одна причина небольшого распространения книг - их высокая стоимость. Популярные в Азербайджане (и во всем мире) фантастические серийные детские романы про Гарри Поттера, в русском переводе, продаются по 8-20 манат. Не каждый может позволить себе потратить столько денег на одну книгу. Даже для любимого ребенка.

Следовательно, надо сделать так, чтобы чтение книги стало модным трендом. И здесь без помощи правительства не обойтись - для формирования такого тренда необходимы госпрограммы. А в реализации этих программ основная роль должна отводиться СМИ, особенно телевидению.

Г. Демиргая