Цирк с ликвидацией «лопнувших» банков продолжается

Фонд страхования вкладов, назначенный ликвидатором одиннадцати «лопнувших» азербайджанских банков, организует контроль над собственной деятельностью, что само по себе странно… При этом структура добивается полной неэффективности контроля над возвратом долгов, создавая беспрецедентный формат заведомо недееспособного комитета кредиторов.

Суть практики из серии «только в Азербайджане» заключается в подмене понятий для снижения эффективности контроля над процедурой возвращения долгов незастрахованным вкладчикам и прочим лицам, чьи деньги остались в обанкротившихся банках. Самодеятельность фонда стала возможной после правок в банковское законодательство, сегодняшняя его версия представляет широкое поле для «творческих изысков».

Немного истории вопроса: в Азербайджане были отозваны лицензии одиннадцати банков. Но прежде чем окончательно уйти со сцены, эти финансовые организации должны расплатиться по долгам, вернуть деньги своим кредиторам – всем тем, кто доверил им деньги. Средства застрахованных вкладчиков возвращаются Фондом страхования вкладов. Деньги прочих кредиторов – незастрахованных вкладчиков и бизнеса, «зависли» в банках. Общая сумма таких долгов не разглашается – видите ли, банковское законодательство к этому не обязывает, но имеются сведения, что речь идет об очень больших суммах.

Как будут возвращаться эти деньги? Кредиторы не могли найти ответа на этот вопрос, потому что не допускались к процедуре банкротства. Достаточно сказать, что процедура ликвидации (расплаты по долгам) одиннадцати лопнувших банков, продажи их имущества и возвращения проблемных кредитов, большей частью выданных руководством подставным фирмам с целью вывоза капитала за рубеж, до сих пор проходила в условиях конспирации. Достаточно сказать, что ни по одному из одиннадцати ликвидируемых финорганизаций не было собрания кредиторов, отмечает банковский эксперт Акрам Гасанов.

В цивильной практике собрание кредиторов – обязательное условие ликвидации банка. Ведь процедура ликвидации предполагает возврат вложенных ими средств, а потому кредиторы имеют полное право и даже обязаны контролировать действия ликвидатора – Фонда страхования вкладов.

Однако азербайджанское банковское законодательство «не считает» этот пункт обязательным. На каком основании людей, вложивших деньги в банки-банкроты, не допускали к процедуре возвращения принадлежащих им средств?

Сегодняшний гость РадиоАзадлыг А.Гасанов раскрыл механизм. «Есть закон от 1997 года «О несостоятельности и банкротстве». Если какая-то компания объявлена банкротом, обязательно проводится собрание кредиторов – тех, кто дал ей в долг. Ликвидатор действует под контролем кредиторов и должен постоянно их информировать о том, что продал, как возвращает выданные кредиты и пр. Все имущество организации должно продаваться на открытом аукционе, чтобы цена была справедливой», - отмечает Гасанов.

Однако в 2004 году кому-то понадобилось изменить этот закон.

«Туда внесли пункт, по которому выходит, что закон касается всех организаций, кроме банков. Объяснили это тем, что данный вопрос отрегулирован законом «О банках». И что мы видим? По закону «О банках» собрание кредиторов может проводиться по инициативе ликвидатора. Получается, что инициатива провести собрание акционеров должна исходить от лица, находящегося под контролем этого собрания! Кроме того, для этого надо получить согласие Палаты по надзору над финансовыми рынками и заручиться решением суда. Суть законодательного парадокса заключается в том, чтобы не допустить этого собрания!». Ни по одному из десяти ликвидированных банков не было общего собрания кредиторов, - добавил эксперт.

Настоятельные обращения в Палату по надзору над финансовыми рынками и выступления эксперта на РадиоАзадлыг вынудили руководство Фонда страхования вкладов пересмотреть свою политику. Недавно исполнительный директор этой структуры Азад Джавадов сообщил о создании комитетов кредиторов. Это должно позволить его команде убедить вкладчиков в прозрачной деятельности фонда.

«Как правило, комитеты кредиторов избираются по итогам собрания кредиторов. В ходе собрания все кредиторы банка – физические, юридические лица, госструктуры избирают своих представителей в комитет. Это могут быть банковские специалисты, юристы, словом профессионалы, призванные отстаивать их интересы и постоянно контролировать процесс ликвидации, ее прозрачность, защиту прав кредиторов. Как вы себе представляете работу комитета из десяти тысяч человек? Это не комитет, а собрание, неспособное исполнить функцию постоянного контроля», - отмечает банковский эксперт.

По данным эксперта, львиная доля невозвращенных вкладов приходится на юридических лиц. Кроме того, в банках остались деньги физических лиц, представляющие собой незастрахованные инвалютные вклады по ставке 8 – 10% годовых.

Шаин Мамедов