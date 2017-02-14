Прежде чем стать клиентом банка, внимательно читайте договор!

Азербайджанцы массово отказываются от банковских карт, игнорируя призыв правительства о переходе на безналичные платежи. За год, по состоянию на 31 декабря 2016 года, в Азербайджане количество банковских кредитных карт уменьшилось на 379 тысяч единиц, составив 631 тысячу единиц, - сообщил специализированный банковский сайт marja.az. А общее число платежных карт (включая дебетные и кредитные карты) сократилось за год на 334 тысячи единиц и составило 5 млн 334 тыс единиц. В начале 2015 года общее число карт в Азербайджане составляло более 6 млн единиц.

В том, что граждане отказываются приобретать карты повинны сами банки.

13 февраля два молодых азербайджанца сняли в Баку и выставили в соцсети facebook видеоролик, призывающий граждан обдуманно относиться к вопросу о сотрудничестве с Kapitalbank. Как видно в видеоролике по адресу https://www.facebook.com/Orxan.YaxsiOglan, они несколько раз взяли со счета одного из парней небольшие суммы, исчисляемые 1-5 манатами, и каждый раз Kapitalbank оставлял себе ровно один манат. То есть за услугу по выдаче одного кровного маната этот банк берет комиссионную плату в размере 100% от выданной суммы. Взяв 2 маната гражданин заплатит банку 1 манат – то есть 50% полученных денег. Заметим, что взятая сумма - не кредит от банка и не подарок: клиент забирает у Kapitalbankа свои деньги.

РадиоАзадлыг связалось с одним из этих парней - бакинцем Орханом Алиевым. Он подтвердил, что в договоре между Kapitalbank и клиентом есть пункт об изъятии одноманатной комиссионной оплаты за выдачу любой суммы клиенту. «Но это не значит, что в таком договоре нет элемента жульничества, если даже такие комиссионные законны. Граждане должны внимательно читать договора до подписания, выбирать такие банки, где с них не будут сдирать грабительские суммы. Можно найти банки, где не грабят своих клиентов. Один из бакинских банков после появления в сети нашего видеоролика распространил рекламу со слоганом: «сколько бы вы не брали денег в банкомате, с них не удержим ни гяпика комиссионных». Даже обещают потребителям платить 6% годовых за хранение средств в этом банке на карте, и возвращать потребителям до 20% за каждую безналичную покупку».

Орхан находится сейчас в одной из стран Европы и говорит, что там у каждого банка своя клиентская политика. Есть банки, не берущие комиссионные выплаты за выдачу денег клиентам. «Такие изъятия нелогичны. Ведь на моем личном счету нет денег, принадлежащих этому банку. Это не кредитная карта, это личный счет. Банк зарабатывает, пуская в оборот средства клиентов. Забирая к тому же еще мои деньги, они залезают в мой личный кошелек. Если гражданин соглашается стать клиентом Kapitalbankа, то банкиры должны благодарить его, а не наказывать манатом.

Смысл таких изъятий может быть один – банк таким образом пополняет пустой бюджет. Так поступают нищие и голодные.

Тут надо подчеркнуть, что сказанное не касается карт, по которым пенсионеры и работники бюджетных организаций получают свои выплаты. С них Kapitalbank манат не взыскивает», - добавил Орхан Алиев.

Экономист Самир Алиев считает неправильной практику изъятия банком фиксированной комиссионной суммы независимо от объема выданных клиенту денег, так как при таком порядке граждане платят 50%, даже 100% от полученной суммы. По словам С.Алиева, такой порядок внедрен с 1 января этого года и не должен касаться тех, кто стал клиентом Kapitalbank до этой даты, подписав с ним договор в котором нет пункта про оплату одноманатных комиссионных при получении клиентом любой суммы своих денег.

Полную ясность в работу Kapitalbanka внес для РадиоАзадлыг пресс-секретарь банка Парвиз Садраддинов. Он знает о распространенном в сети видеоролике и подтвердил, что с одного взятого маната банк взимает 1 манат комиссионных. «Дело в том, что в договоре между банком и клиентами сказано про 1% комиссионных с взятых средств. То есть меньше одного процента комиссионные у нас не бывают. Если гражданин берет 100 манат, то платит 1 манат комиссионных. Когда забирает 200 манат то комиссионные вырастают до 2 манат. Но при получении суммы менее 100 манат один процент комиссионных заменяется фиксированной суммой – одним манатом. Все сказанное касается только дебитных банковских карт, не распространяясь на работников бюджетных организаций и пенсионеров, получающих свои выплаты в нашем банке», - сказал Садраддинов.

Энвер Меликов