Храните деньги в…..

Об этом свидетельствуют данные Центрального банка страны, обнародованные на днях. Согласно отчету главного финансового ведомства, в настоящее время доля валютных депозитов в структуре широкой денежной массы составляет свыше 81,2%. Третий месяц подряд этот показатель фактически остается стабильным. Так, на 1 декабря прошлого года в структуре банковских вкладов граждан уровень долларизации составлял 81,19%, в ноябре - 81,15%.

Кроме того, объем задолженности секторов экономики по валютным кредитам банков в общей сумме их кредитной задолженности составил свыше 60%, в том числе объем кредитной задолженности коммерческих предприятий в иностранной валюте в общей сумме их задолженности по кредитам банков – 69%.

На начало 2016 года уровень долларизации составил 85%, в соответствующем периоде 2015 года - 75,97%. Словом, тенденция хранить вклады в твердой валюте, коим являются доллар и евро, усиливается. Однако при этом сокращается и объем депозитарных вкладов физических лиц в кредитных организациях. На начало этого года портфель банков по вкладам населения составил 6,95 млрд манатов, что на 21,6% ниже показателя на начало прошлого года. Сумма депозитов населения сократилась более чем на 2 млрд манатов.

Сегодня ситуация в банковской сфере непростая, если не сказать больше – драматичная.

Мало того, что продолжается отток капитала, еще и вкладчики переводят свои сбережения в нацвалюте в доллары и евро. Так надежнее. Чем же грозит долларизация экономики?

«Она уменьшает действенность денежно-кредитной политики, тем самым ограничивая возможности правительства в плане управления макроэкономическими процессами. В условиях, когда внешние валютные обязательства страны превышают ее валютные активы, балансовый эффект от изменения обменного курса работает в направлении противоположном эффекту изменения относительных цен и суммарный эффект от ослабления обменного курса на экономический рост может быть отрицательным», - поясняет эксперт Центра содействия экономическим инициативам Азер Мехтиев.

Системный риск для финансовой системы возрастает, по крайней мере, по двум причинам. Во-первых, финансовая долларизация снижает способность ЦБ выступать в качестве кредитора последней инстанции, поскольку увеличивает вероятность дефицита ликвидности в финансовой системе в иностранной валюте в стрессовых ситуациях. Во-вторых, ввиду того, что банки кредитуют в иностранной валюте не только экспортеров, финансовая долларизация порождает валютные несовпадения, которые усиливают кредитный риск в иностранной валюте. Следовательно, повышение эффективности денежно-кредитной политики и обеспечение финансовой стабильности невозможно представить без низкого уровня долларизации и высокого уровня доверия к национальной валюте.

«Если разобраться в причинах этого явления, то они кроются в денежно-кредитной и экономической турбулентности, а также в слабости национальной валюты, так как долларизация есть не что иное, как проявление рационального стремления людей застраховаться от гиперинфляции. Более того, долларизация объясняется не только уровнем инфляции, но и неопределенностью динамики реальной доходности активов, номинированных в национальной валюте, возникающей в силу волатильности инфляции.

При этом жесткий контроль за обменным курсом только усиливает мотивацию к долларизации», - отмечает А.Мехтиев.

Многие исследования и практический опыт ряда стран (например, Турции и Польши) указывают на то, что восстановление гибкого обменного курса и реализация мер, направленных на снижение и стабилизацию инфляции, являются ключевыми условиями, без выполнения которых другие усилия по дедолларизации с высокой степенью вероятности окажутся бесплодными.

Кредитно-денежная политика, проводимой ЦБА, которая привела к фактическому параличу банковской системы, не выдерживает критики. По словам эксперта Октая Ахвердиева, проблема заключается в том, что люди потеряли веру в манат. Причиной оттоков вкладов является потеря доверия у населения к банковской системе. Но пик потери вкладов финансовые организации уже пережили. Сегодня банкам надо менять тактику действий, чтобы восстановить это доверие.

Банковская система создана не для покупки и продажи иностранной валюты. Основной задачей является обслуживание реального сектора экономики путем кредитования. Если банки не в состоянии это делать, то реальный сектор экономики не может полноценно работать, поэтому необходимо диверсифицировать экономику, открывать предприятия, увеличивать объем экспортируемых товаров и расширять список отечественной продукции.

В нынешней ситуации целесообразно принять меры по повышению привлекательности депозитов в нацвалюте, увеличить сумму гарантирования по депозитам в манате, ввести механизм компенсации курсовой разницы по вкладам, открытым в нацвалюте.

«Мы наблюдаем процесс значительной долларизации в последние два года. Обратный процесс - дедолларизация - может занять еще больше времени. Это вопрос комплексного выстраивания подхода со стороны правительства, ЦБА и всех субъектов экономики, и он не зависит исключительно от разработки нормативно-правовых актов. Поэтому не следует ждать быстрых результатов», – считает эксперт Самир Алиев.

Эллада Алекперова