Зию Мамедова может постигнуть судьба Али Инсанова

Новость о том, что министр транспорта Зия Мамедов остался без должности не удивила, так как президент отобрал у минтранспорта многие полномочия и подразделения. Однако с приходом Трампа на президентский пост в США общественное мнение о скорой отставке Мамедова изменилось, так как у сына бывшего уже министра были бизнес-связи с самим Трампом и его дочерью Иванкой. Тем не менее, Зия Мамедов остался без высокой должности. Впрочем, некоторые уже прочат экс-министру новое повышение и кресло первого вице-президента. Он в интервью журналистам ответил уклончиво: «Я не сам по себе. Это не входит в мои полномочия. Я сам не знаю, что теперь будет».

Что же послужило причиной увольнения министра и какова дальнейшая судьба Мамедова, его бизнес-империи и недвижимости в Лондоне, про которую не раз писали журналисты?

«Все разговоры о связях Зия Мамедова с президентом Трампом, бизнес-отношениях его сына с нынешним президентом США равно как и назначении экс-министра премьером или вице-президентом не более, чем пустые сплетни», - заявил РадиоАзадлыг политолог Азер Гасымлы. «Фактом является то, что у Зия Мамедова постепенно отбирали полномочия и бизнес. Принимая это во внимание, многие ожидали более раннего увольнения министра. Процесс по неизвестным мне причинам немного затянулся и произошел именно сейчас. Причину его отставки, по моему мнению, нужно искать в ухудшении социально-экономического положения в стране. С сокращением бюджета и притока в госбюджет денег уменьшается «пирог», вследствие чего увеличиваются центробежные силы внутри власти, а внутри элиты идет процесс удаления гнили. Нынешние события больше связаны с этим процессом. Чья политическая и экономическая опора слабее, те будут выброшены за пределы круга элиты. Зия Мамедов давно был отстранен от этого круга. Просто сейчас это приняло официальный характер.

Думаю, что Мамедов не последний, кого коснулось увольнение. В ближайшей перспективе некоторых чиновников, подобно ему отправят в отставку. Вероятно объединение и упразднение еще нескольких министерств. Однако это не процесс реформ, а удаление лишних людей. Потому что с уменьшением денег нужно сократить число едоков, с которыми нужно делиться. Стране это никаких положительных сдвигов не сулит. Как говорится, поменяли шило на мыло. На место Зия Мамедова придет другой чисто технический исполнитель, напрямую связанный с президентом. У него уже не будет возможности создавать монополию, вмешиваться в экономику, проявлять инициативу – для этого нет средств.

Что касается бизнеса экс-министра, то по имеющимся у меня сведениям, большинство компаний у него уже отобрали. То имущество, которое по сведения журналистов, имеется в Лондоне, составляет малую толику всего, что у него было. Если у экс-министра остался какой-то серьезный бизнес, то скоро отберут и его», - отметил А.Гасымлы.

“Начнем с того, что в увольнении Зия Мамедова или его предполагаемом назначении на новую должность нет фактора Трампа”, - заявил РадиоАзадлыг политический обозреватель Азер Рашидоглу. “Просто в Азербайджане уже давно идет борьба между внутривластными группировками и контроль над различными стратегическими точками одних зажравшихся чиновников не отвечает интересам других. По моему, к увольнению Зия Мамедова и объединению министерств нужно подходить с этого аспекта. То, что главой объединенного министерства транспорта, связи и высоких технологий назначен ранее работавший в Фонде Гейдара Алиева и близкий к Пашаевым Рамин Гулузаде, дает основания судить, какая из группировок одержала победу.

Однако нужно учитывать также и то, что, несмотря на серьезный удар по финансовой империи экс-министра, предполагается, что в его руках остались значительные средства. Он долгие годы был во власти и смог собрать большую команду. Учитывая это, невозможно, чтобы его оставили без контроля. Все зависит от его дальнейшего поведения.

З.Мамедов может повторить судьбу бывшего министра здравоохранения и заключенного в тюрьме Али Инсанова, если не смирится с отставкой. У него могут отнять весь оставшийся бизнес, все средства и арестовать. В противном случае, если будет вести себя тихо, могут назначить послом.

Считаю, что в процессе политических рокировок ему дадут новую должность. Снятие с поста Зия Мамедова нельзя характеризовать как реформы, это не пресечет коррупцию. Оба объединенных в одно министерства погрязли в коррупции. В обоих министерствах будут сокращения, что скажется на экономическом положении многих граждан.

Чистки в политической элите страны продолжатся. Министры, в руках которых собраны серьезные финансовые средства, продолжают оставаться источником серьезной опасности для власти. Кроме того, необходимо учитывать, что все эти события происходят на фоне столкновения группировок во власти. У какой группировки будет более оперативный выход на президента, та победит. Думаю, что в каждой из группировок будут потери. Однако однозначно говорить об этом пока рано”, - подчеркнул А.Рашидоглу.

Во вторник президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании министерства транспорта, связи и высоких технологий, оставив без должности главу закрытого минтранспорта Зия Мамедова.

Другим распоряжением глава государства назначил Рамина Гулузаде министром транспорта, связи и высоких технологий.

Зия Мамедов родился в 1952 году в Уджарском районе Азербайджана. Высшее образование получил в 1988 году, закончив Ростовский институт инженеров железнодорожного транспорта. На пост министра транспорта в Азербайджане назначен в 2002 году.

Айсель Салимова