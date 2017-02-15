Если не будут воровать, 4 млн на Джоджуг Марджанлы хватит

13 февраля председатель Государственного комитета по работе с беженцами и вынужденными переселенцами АР Али Гасанов встречался с руководителями компаний, которые будут строить новый поселок в освобожденном от оккупации селе Джоджуг Марджанлы Джабраильского района. Как известно, президент страны выделил на строительство 50 жилых домов и школы для вернувшихся жителей села, а также дорожной сети, электричества, водопровода, другой инфраструктуры и озеленения в этом селе 4 млн манат. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте комитета. В проекте предусмотрено возведение 20 двухкомнатных, 25 трехкомнатных и 5 четырехкомнатных квартир.. А.Гасанов поставил перед строителями условие: дома должны быть качественными и на уровне высоких строительных стандартов. Главы компаний обещали выполнить все требования председателя госкомитета. Азербайджанцы жить в плохих домах не должны.

И все равно беженцы жаловались на ужасное качество работ, выполненных грузинскими компаниями

При самом поверхностном анализе известных цифр появляются вопросы к заложенной указом президента стоимости домов для селян, а значит и к ожидаемому качеству строительства. Наверное, Госкомитет Али Гасанова не хочет повторения горькой истории со строительством домов для беженцев в Грузии. Там в 2008 году на средства из госбюджета, Евросоюза и Всемирного Банка построили 1263 коттеджей по цене 27 200 лари. Но возведенные дома оказались настолько некачественными (висели «в воздухе» двери, из щелей между стеной и окнами дул ветер и пр.), что пришлось потратить еще по 4-8 тыс. лари на «реабилитацию», или ремонт новеньких домиков. В итоге средняя цена коттеджа выросла до 34 тыс. лари, что в пересчете по курсу 2008 года составлял 1,4-1,6 лари за доллар (около 23 тыс. долл. за средний коттедж). И все равно беженцы жаловались на ужасное качество работ, выполненных грузинскими компаниями.

Информация о стоимости домов для беженцев в Грузии здесь.

Какими должны быть дома для беженцев, вернувшихся в Джоджуг Марджанлы? Отличного качества. Такое требование выставил перед строителями председатель ГК Али Гасанов. Качество прямо зависит от средств, выделенных государством на строительство домов. Отвечая на вопрос РадиоАзадлыг, заместитель председателя госкомитета по работе с беженцами и вынужденными переселенцами АР Фуад Гусейнов сказал, что себестоимость каждого будущего дома в Джоджуг Марджанлы еще не определена потому, что там не закончены работы по разминированию, поэтому многое еще неясно. Предстоят планировочные работы и уточнения.

Рассмотрим скудную на сегодня информацию о запланированных работах и общей сумме выделенных из Резервного фонда средств (4 млн).

Известно, что в Джоджуг Марджанлы будет построена школа на 96 учащихся. Так как стоимость этой школы пока неизвестна, будем исходить из опубликованной стоимости строительства других школ в Азербайджане. По данным Trend от 2015 года, на строительство новой школы вместо снесенной 20-й в Баку выделено 17 млн манат. Эта школа рассчитана на 3 тыс учащихся.

По другой информации, в 2016 году президент И.Алиев выделил Исполнительной власти Сальянского района 3 млн манатов на строительство новой общеобразовательной школы на 1,2 тыс. учеников.

Если провести несложный пересчет, основываясь на стоимости школы в Сальяне, то окажется, что на строительство сельской школы для 100 учеников (в Джоджуг Марджанлы ожидается 96 учеников) государство затратит 250 тысяч манат. С себестоимостью строящейся школы в Баку сравнивать не корректно, так как 20-я школа – одна крупных в столице Азербайджана и находится на проспекте рядом с правительственными зданиями. Следовательно, на ее строительство выделены заведомо большие средства.

Вместе с 250 тыс. манат выделенных на школу, будет затрачено 2 млн 250 тысяч манат. Следовательно, на строительство 50 домов для беженцев останется 1 млн 750 тыс манат

В июне 2016 года президент Ильхам Алиев выделял только на завершение (а не строительство!) автомобильной дороги Аскерабад - Мугань Билясуварского района, соединяющей 4 населенных пункта с населением 10 тыс. человек, 2,1 млн манатов. Исходя из этой информации предположим, что на возведение новой асфальтовой дороги, водопровода, газовой и электрической сети и других инфраструктурных объектов в Джоджуг Марджанлы будет затрачено не меньше 2 млн манат. Вместе с 250 тыс. манат выделенных на школу, будет затрачено 2 млн 250 тысяч манат. Следовательно, на строительство 50 домов для беженцев останется 1 млн 750 тыс манат. Разделив оставшуюся сумму на 50 домов, получим, что себестоимость каждого среднего дома для вернувшихся в село Джоджуг Марджанлы беженцев ожидается в районе 35 тыс. манат. Примерно в такую же сумму (минимум – 20 тыс манат) обходится строительство одноэтажного дачного дома на Апшеронском полуострове вблизи Баку, если строит владелец дачи, а не частная стройкомпания, делающая прибыльный бизнес.

Таким образом, можно предположить, что государство выделит на строительство среднего дома для вернувшихся в освобожденное село азербайджанцев примерно около 35 тысяч манат. При разумном, экономном расходовании этих средств и разумеется, если верить в то, что деньги не будут разворовываться, 4 млн манат хватит для того, чтобы построить достаточно качественное жилье, школу и инфраструктуру для селян в Джабраильском районе.

Как окажется в действительности? Будет видно в будущем. Наше упоминание о хищениях не случайно, если вспомнить, как в декабре 2016 года депутат Чингиз Ганизаде обвинял в парламенте Азербайджана председателя Госкомитета Али Гасанова в расхищении госредств, выделенных на нужды беженцев.

РадиоАзадлыг будет отслеживать и освещать расходование средств Резервного фонда на строительные работы в селе Джоджуг Мадржанлы

Энвер Меликов