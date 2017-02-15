Цены могут только расти, но не научились падать

Несмотря на укрепление курса маната к доллару, цены в местных магазинах не меняются. Граждане недоумевают, почему стоимость импортной продукции, возросшая вслед за дорожающей американской валютой, не спешит опускаться вслед за «упавшим» долларом. Более того, ценовой рост продолжается.

- Я не понимаю, почему цены в наших магазинах только растут? При повышении курса доллара сливочное масло подорожало с 10 до 15 манат. Теперь доллар падает, но цена остается на прежнем уровне, - удивляется покупательница, печально оглядывая прилавки продуктового магазина.

Девальвация маната привела к росту цен на весь ассортимент потребительской корзины, но больше всего простого обывателя беспокоит подорожание продовольствия.

- С началом падения маната и роста цен денег едва хватает на продукты и подорожавшие коммунальные услуги. Приходится ограничивать расходы на самое необходимое – мясо, масло, сахарный песок, крупы, хлеб, фрукты и овощи. С падением маната мясо и масло подорожали на 5 манат, цены на крупы почти в три раза, хлеб стремительно теряет в весе, - жалуется мужчина, спешно покидая продуктовый магазин с хлебом и килограммом чечевицы. – Где это видано, чтобы местная чечевица продавалась за 2 маната 60 гяпик? Раньше я покупал ее за манат. Цены на рис поднялись с полутора до трех - десяти манат, гречка стоила манат, сейчас дешевле 2 манат 30 гяпик ее нигде не встретишь. Я уже не говорю о молоке, колбасах, кондитерской продукции…

Накануне недовольство по поводу высоких цен на фоне укрепления маната к доллару выразили азербайджанские депутаты. Народные избранники призвали разоблачить дельцов и монополистов, причастных к завышению цен. Несмотря на укрепление маната к доллару, стоимость продукции растет с каждым днем. Это абсурдно и непонятно, - считает депутат Али Масимли.

«Рост цен противоречит цели, поставленной правительством Азербайджана. Несмотря на повышение курса маната, цены на сахарный песок, сахар-рафинад, мясо не только не падают, но продолжают повышаться. Когда манат дешевеет к доллару, дельцы заявляют, что это серьезный удар по ним, и они вынуждены поднимать цены. Что же сейчас происходит? Этот вопрос требует серьезного вмешательства и срочных мер», - сказал он.

Депутат Фарадж Гулиев поддержал коллегу и заявил, что ситуация угрожает социальным взрывом.

Если следовать такой логике, вслед за укреплением маната должны понизиться цены на бензин и коммунальные услуги – электричество и природный газ, считает экономический эксперт Губад Ибадоглу. «Ведь тарифы на коммунальные услуги были повышены по причине девальвации, а теперь, с ростом курса маната они должны снижаться. Исходя из этой логики, те же вопросы надо задать импортерам бензинов Aİ-95 Premium и Aİ 98 Super. Почему девальвация привела к подорожанию бензина, а стабилизация курса маната не вернула цены в исходное состояние?» - сказал Ибадоглу. Он добавил, что неадекватное поведение цен является очередным подтверждением монопольного, доминирующего положения компаний на рынке.

«Если принципу адекватного регулирования цен не подчиняются государственные компании, что говорить о частном секторе?», - вопрошает специалист.

Тем временем глава Союза свободных потребителей Эюб Гусейнов советует азербайджанцам затянуть пояса потуже. «Не стоит ожидать снижения цен на товары и услуги. В Азербайджане однажды взлетевшие цены не падают», - сказал правозащитник, отметив, что этому мешают интересы монопольного бизнеса и безмерная жажда извлекать сверхприбыли без учета реальной покупательской способности граждан.

«А ведь президент Азербайджана Ильхам Алиев многократно, еще с 2011 года, заявлял о необходимости борьбы с монополиями, важности ориентации на реальные доходы населения, что подразумевает существенное снижение цен на товары и услуги. Увы, по большому счету, этот призыв главы государства саботируется теми, кто жаждет сиюминутной и большой финансовой выгоды. От своих планов они не откажутся», - предупредил руководитель ССП.

Шаин Мамедов