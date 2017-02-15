В Баку встречаются начальники генштабов США и России
Данфорд и Герасимов, согласно разным источникам, обсудят в том числе контакты российской разведки с окружением Трампа и вопросы взаимодействия в конфликтных районах мира
В Баку 16 февраля состоится встреча главы Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозефа Данфорда и начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова.
Как сообщает издание Politico, ссылаясь на Пентагон, речь пойдет о новых "агрессивных военных маневрах России" и последних сообщениях о контактах российской разведки с помощниками Дональда Трампа во время его президентской кампании.
Агентство ТАСС, со своей стороны, сообщает, ссылаясь на Минобороны России, что будут обсуждаться перспективы военного взаимодействия в кризисных регионах мира, а также вопросы предотвращения инцидентов, "связанных с военной деятельностью".
США заморозили двусторонние военные связи с Россией весной 2014 года в связи с ситуацией на Украине и аннексией Крыма.
Последний раз начальник Генштаба России и председатель Объединённого комитета начальников штабов США встречались в конце января 2014 года в Брюсселе в рамках заседания двусторонней рабочей группы по военному сотрудничеству.
Ваше мнение
Показать комментарии