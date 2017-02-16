Внешний долг Азербайджана резко вырос

Внешний долг Азербайджана перевалил за 9 миллиардов долларов.

Об этом говорится в обзоре денежной политики Центробанка Азербайджана.

В документе говорится, что к концу 2016 года стратегические валютные резервы составили 37.6 миллиардов долларов. А это превысило внешний долг страны в 4.1 раза.

А это означает, что к концу прошлого года внешний долг Азербайджана составил 9 миллиардов, 17 миллионов долларов.

Последняя официальная информация о внешнем долге распространялась 1 октября 2016 года.

По информации министерства Финансов, на тот момент долг составлял 7 миллиардов 650.7 миллионов долларов США.