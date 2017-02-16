День в 18-м отделении полиции

“Я подвергся пыткам в полиции после задержания”, - заявил РадиоАзадлыг после освобождения из Бинагадинского изолятора временного содержания 24-летний активист демократического движения NİDA Рахим Велиев. Он отбывал 30 суток административного ареста по официальному обвинению в неподчинении полиции, будучи арестован в Баку 16 января.

Освободили активиста оригинальным способом. Вначале родным и друзьям Велиева заявили, что его освободят в 17:00, однако незадолго до назначенного времени перед глазами друзей и журналистов, пришедших к изолятору встречать товарища, Велиева вывезли на полицейской машине и увезли в неизвестном направлении. Через некоторое время он позвонил близким и сообщил, что его высадили около станции метро: “Вначале мне сказали, что начальник распорядился доставить меня к метро потому, что я воспитанный. Но по дороге полицейские сказали, что увезли к станции метро из-за собравшихся встречать меня людей”, - заявил Велиев.

Он подробно рассказал о причинах и деталях своего ареста: “16 января около 11 утра я пошел в магазин за хлебом. Внезапно ко мне подошли люди в гражданском и приказали сесть в машину. Я попросил их представиться, на что они чуть приоткрыли портмоне и вновь приказали сесть в автомобиль. Я заявил, что не увидел удостоверения и тогда они запихнули меня в машину. Только там один представился – оперуполномоченный 18-го отделения полиции Баку Васиф Оруджов.

Меня привезли в 18-е отделение полиции, отвели в кабинет оперуполномоченного, а затем в кабинет начальника, где тот начал оскорблять меня последними словами, а потом бить, приговаривая: “что и зачем ты пишешь в Фейсбук?”. Я спросил: “я каждый день пишу, что конкретно вы имеете в виду, зачем меня задержали?”. Он не ответил и лишь сказал, что я должен закрыть профиль, после чего меня отпустят. Я отказался, тогда оскорбления стали еще хуже: “ты не был в армии, изменник Родины. Мы знаем на кого вы работаете…”.

Я требовал адвоката, но они отказали.

Затем вновь отвели в кабинет оперативника, где ко мне подошел лейтенант, который по хорошему пытался убедить меня закрыть профиль. Я вновь отказался. Меня отвезли в Управление полиции Наримановского района Баку и отвели в кабинет начальника. Начальник спросил, почему я отказываюсь закрывать профиль? На что я сказал: “вы меня отпустите, и я сотру с профиля то, что вы скажете”. Начальник: “ты ставишь нам условия?”. Я ответил: “нет, просто я вам не доверяю, вы украли меня с улицы и привезли сюда”.

Затем вошел заместитель начальника и заявив, что заставит меня стереть то, что им нужно, отвел в свой кабинет. Там он начал уговаривать меня, сказал, что знает моих друзей, перечислял их имена. Когда это не помогло, он вместе с начальником отделения полиции стал избивать меня. После чего они пытались заставить подписать показания, что я ударил оперативника. Я наотрез отказался. Тогда они сказали, чтобы я подписался под тем, что пытался убежать от сотрудников полиции. Я вынужден был согласиться.

Меня отвезли в суд, где вынесли решение об административном аресте на 30 суток. После этого вновь привезли в отделение, где стали спрашивать мой номер телефона и адрес электронной почты. Я отказался дать эти сведения. Зная, что в доме я единственный мужчина – они угрожали, говоря, что пойдут ко мне домой и будут рыскать в нижнем белье матери и сестры, обзывали меня бесчестным. Я вновь отказался дать сведения и закрыть профиль. В ответ на это вновь избивали, а затем отвели в туалет у входа в отделение и приказали мыть его. Я был вынужден согласиться. Они снимали это на камеру, а начальник стоял и смотрел.

После этого отвезли в Бинагадинский изолятор. Там со мной обращались нормально. Только оттуда я смог позвонить родным и сообщить, где я.

Давление со стороны полиции продолжается. Сестра сказала, что вчера к нам домой вновь приходила полиция. Маму вызывали в Управление полиции Наримановского района и угрожали увольнением с работы. Но это не повлияет на мою деятельность”, - добавил активист.

Айсель Салимова