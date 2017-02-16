Кража электричества продолжится благодаря правительственному «разрешению»

«Счетчик – не счет к оплате, а средство контроля. ОАО «Азеришыг» должно, наконец, установить счетчики всем абонентам – это необходимо для рационального использования и точного подсчета расходуемой электроэнергии. В противном случае, не имея четкого баланса по приходу и расходу, многолетняя практика масштабного воровства и приписок продолжится», - считает директор Ассоциации специалистов энергетики Азербайджана Расул Сулейманов.

Повторным указом главы Азербайджана правительство берет на себя оплату коммунальных расходов вынужденных переселенцев, проживающих в общежитиях и пансионатах. Получается, что многолетняя история с отсутствием электрических счетчиков в общежитиях и пансионатах, где проживает льготная категория абонентов, а также приписок на счета этих граждан продолжится.

«Льготы для вынужденных переселенцев не мешают установке счетчиков на электричество таким абонентам, - сказал РадиоАзадлыг Сулейманов. - Государство может платить за льготников, но это обязывает энергораспределительную компанию строго подсчитывать потребляемое ими электричество. Отсутствие счетчиков в местах проживания переселенцев невозможно оправдать льготами. Более того, невозможно вводить льготы, не имея четкого представления о балансе».

Специалист рассказал читателям РадиоАзадлыг, к чем приводит отсутствие подсчета потребления электричества. А ведь именно эта проблема лежит в основе приписок и многолетнего воровства.

- Обыватель воспринимает счетчик как угрозу его карману, а не технический способ контроля. Правительственное решение установить счетчики вызвало бурную реакцию в местах расселения льготников – сказывается многолетняя распущенность не только самих потребителей, но и государства. Счетчики устанавливают абонентам в первую очередь для подведения баланса. В сумме показатели абонентских счетчиков должны соответствовать подсчетам головного счетчика на большой подстанции «минус» технические потери. И если технические потери выше научно обоснованных – это воровство. Но где? Этого никто не узнает, если нет счетчика. А вот если бы счетчики поставили во всех точках, «Азеришыг» имело бы четкий баланс. Сейчас он приблизительный.

Распущенность в этом вопросе приводит к огромным потерям. Известны случаи, когда переселенцы подключали железную сетку кровати к двухфазовой сети, используя ее как печь! Из квартир переселенцев тянули провода в хлебопекарни и кондитерские. Все это происходит из-за отсутствия всякого контроля. Ведь счетчик – то же самое, что весы в магазине. Скажем, торговец привез девять тонн товара, а разница показателей весов при розничной продаже намного меньше, вывод – или весы неправильные, или воруют. То же самое здесь – если не знать свои технические и коммерческие потери, трудно регулировать и планировать.

- Получается, что льготы стали брешью, куда удобно утекает неучтенная электроэнергия?

- Счетчики надо поставить, оттуда вычитывать те льготы, что положены переселенцам. Сколько и как они платят, решается после. Повторюсь, что счетчик – не квитанция к оплате, а средство учета и контроля. Эти устройства нужны для безопасности самих абонентов, потому что рассчитаны на строго определенную мощность. Допустим, стандартная сила тока для трехкомнатной квартиры 30 ампер при проводке 5 кВт Превышение стандарта может привести к возгоранию.

- Можно ли решить эти проблемы, ограничившись одним счетчиком на общежитие, где проживают переселенцы?

- Во избежание проблем, счетчики важно устанавливать точечно. Один счетчик на всех создает неудобства самим абонентам, сложно посчитать лимит. Скажем, кто-то потребляет больше, у прочих падает напряжение. Анархия в этой сфере делает систему льгот чрезвычайно убыточной. На памяти случай, когда трансформатор, рассчитанный на тысячу семей, перегревался, работая на четыре семьи вынужденных переселенцев. Выход из строя трансформаторов на дармовой электроэнергии - особая статья расходов. Качество и эффективность энергоснабжения снижаются, а убытки растут.

- Сколько стоит электросчетчик?

- Счетчики до сих пор обходились энергетикам «Азеришыг» с учетом курса доллара в зависимости от количества фаз и назначения от 40 (однофазовый, потребительский) до 110 (трехфазовый) манат плюс накладные расходы, которые увеличивают себестоимость установки на 30%.

- И наконец, может ли отразиться на счетах обычных абонентов и льготном лимите запоздавшая квитанция к оплате? Граждане переживают, что электрики раздают счета не строго через месяц, как раньше, а несколько дней спустя положенного срока.

- Дело в том, что зарплаты сотрудникам «Азеришыг» выдаются из собранных с абонентов денег. Если не соберут до положенного срока, получат свои зарплаты с задержкой. Они материально заинтересованы делать это вовремя. Время прихода электрика никак не отражается на счетах и льготных лимитах. Этот момент фиксирует счетчик. Электрик может не прийти вовсе и не принести счет, но абонент обязан проверить показатели счетчика и оплатить расход.

Правда, такие махинации имели место в январе в условиях перехода на новый тариф. Многие сотрудники «Азеришыг» поплатились должностями и получили выговоры, но этот период прошел.

Проверить состояние долга можно на электронном портале http://ode.az/. Здесь же можно оплатить счет электронной картой .

Шаин Мамедов