«Синий кит» беспрепятственно приплыл в Азербайджан

Азербайджанцы живут в общем информационном пространстве с Россией и другими странами, в которых говорят на русском языке. Именно оттуда, из российской социальной сети «В Контакте», может и по другим информационным каналам в Азербайджан приплыл «Синий кит» Эта сетевая игра легко начинается, вовлекая в круг ранимых подростков, часто из неблагополучных семей, а кончается всегда трагедией. Суть игры проста, а финал - страшен. Участник выполняет задания и в конце умирает или убивает.

Это ужасная игра, в которой подростки выполняют задания сроком в 50 дней. С каждым днем задания все больше носят суицидальный характер. Как правило, первое задание – нацарапать на руке синего кита и сбросить в сеть фото. Последнее – умереть. Причем «ведущие» шантажируют участников тем, что вычислили их IP-адреса и если самоубийство не случится – для их близких наступит смерть.

Кто создатели этого кошмара? Взрослые маньяки или такие же подростки с комплексами. Это вопрос тонкой психологии, но сначала с этим должны разобраться компетентные органы. В целом ясно одно. Ребенок не должен чувствовать себя одиноким и брошенным. Если в его сердце не будет раны – он увидит группу «синий кит» в контакте, пожмет плечами и пройдет мимо, - пишет российский ресурс, - nashidni.org .



По неподтвержденным следствием данным, в Азербайджане «Синий кит» (могут быть другие названия игры - «Море китов», «Тихий дом» и другие), унес одну жизнь и искалечил еще две. В феврале подросток совершил смертельный прыжок с крыши многоэтажного дома в Хырдалане. Немного ранее другой подросток ранил ножом сверстника. Пишут, что следы ведут в социальную сеть.

Решительные действия предпринимаются в Казахстане. Как докладывал депутатам министр внутренних дел Казахстана Калмуханбет Касымов, всплеск увлечения этими играми произошел в январе. С начала года в Казахстане зарегистрировано 63 случая вовлечения несовершеннолетних в суицидальные игры. 15 подростков, выполняя задания кураторов игр, нанесли себе телесные повреждения.

«Нам известно, что сейчас они (создатели так называемых «групп смерти» в соцсетях) начали распространять это на пользователей приложений WhatsApp, Instagram, Facebook. Поэтому есть вопросы. Мы сейчас отслеживаем. Не только волонтеры, мы сейчас специальную службу посадили, которая отслеживает эту работу», — заявил Касымов (Регнум ИА).

Казахстанская газета «Время» сообщала, что в Караганде в ночь 6 февраля покончила с собой 19-летняя студентка, в телефоне которой нашли снимок записки с текстом: «Синий кит или Тихий дом или 4−20, я в игре, тест 57 или 84». В Кокчетаве школьник сообщил о том, что на него вышли некие люди, которые стали давать ему задания. Однако он понял, что это связано с игрой «Синий кит», и отказался.

Технически выявить и нейтрализовать организаторов таких «игр» несложно, - сказал для РадиоАзадлыг специалист по IT-технологиям Наил Велиев. «Этим можно заниматься на уровне Министерства связи, информационных технологий и транспорта. Этим также должно разбираться МВД и Служба госбезопасности», - объяснил эксперт.

Cудя по специфике, проблемой навязанных через сети подростковых самоубийств в Азербайджане должен заниматься Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей. РадиоАзадлыг обращалось по телефону к сотруднице информационного отдела ГК Айнур Вейсаловой. Она знает о «Синем Ките», но не может говорить с журналистом без особого разрешения руководства Госкомитета. Вейсалова обещала доложить руководству о звонке журналиста и сообщить нам позицию Госкомитета. Но ко времени публикации этой статьи мы информации из ГК не получили, а в сайте Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей не нашли ничего, что хотя бы отдаленно можно было связать с актуальной проблемой сетевых подростковых самоубийств.

Энвер Меликов