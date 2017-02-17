Азербайджан должен усилить евроинтеграцию

Руководство Азербайджана пересмотрело внешнюю политику страны и возвращается к политическому курсу Гейдара Алиева, который никогда не мирился с российской поддержкой Армении и жестко указывал российским деятелям на недопустимость вооружения армянской армии. В последние годы жизни и правления Г.Алиев решил улучшить отношения с Россией недавно избранного Путина потому, что президент РФ обещал справедливое решение карабахской проблемы. Но за 17 прошедших лет Москва обещания не выполнила, - считает глава Аналитического центра «Атлас» Эльхан Шаиноглу.

На последней пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перечеркнул последние ожидания Азербайджана. Все слова Лаврова были выгодны только Армении

«После Гейдара Алиева азербайджано-российские отношения еще более интенсифицировались, выросло число взаимных визитов, делались различные реверансы в адрес российского руководства. Но, ни одно из этих действий не принесло желаемого эффекта. Даже после апрельских боев 2016 года Россия не сделала ничего для того, чтобы заставить Армению освободить хотя бы окружающие Нагорный Карабах азербайджанские территории. Напротив, на последней пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перечеркнул последние ожидания Азербайджана. Все слова Лаврова были выгодны только Армении», - утверждает политолог в беседе с РадиоАзадлыг.

Э.Шаиноглу выделяет главные положения выступления Лаврова: Первое - министр сказал, что освобождение районов вокруг Нагорного Карабаха должно происходить параллельно механизму определения статуса региона. Другими словами, Лавров перешел от поэтапного к пакетному варианту решения проблемы.

Второе – Лавров сказал, что Нагорный Карабах – не внутреннее дело Азербайджана.

На следующий день после той пресс-конференции был уволен азербайджанский журналист, на вопрос которого отвечал Лавров. Решение о журналисте выдала власть в Азербайджане, остерегающаяся Москвы. Но на самом деле, и об этом говорят последующие события, позиция Лаврова основывается на поддержке Армении, для понимания этого не обязательно задавать Лаврову каверзные вопросы. Внешнеполитическую концепцию России определяет президент, а Лавров только исполнитель этой концепции, - продолжил рассуждения Э.Шаиноглу.

Президент Азербайджана сказал, что «апрельские бои и напряженность на линии соприкосновения являются внутренним делом Азербайджана

«Москва давила на Минск и Баку в вопросе реакции на поступок блогера Лапшина. В политике России выявились два стандарта: Москву не волнует длительное содержание в карабахской тюрьме азербайджанца – гражданина России, эта страна ничего не делает для его освобождения, но хочет, чтобы Азербайджан простил Лапшина, грубо нарушившего наши законы. В Баку больше не могут молчать, видя такое несправедливое отношение России к Азербайджану, и официальные деятели Азербайджана начали отвечать на выпады российских руководителей.

В течение одного дня - 11 февраля 2017 года, президент И.Алиев и министр иностранных дел Э.Мамедъяров резко высказались в российский адрес.

Президент Азербайджана сказал, что «апрельские бои и напряженность на линии соприкосновения являются внутренним делом Азербайджана». Так И.Алиев ответил на заявление Лаврова, сказавшего, что проблема Нагорного Карабаха не является внутренней проблемой Азербайджана. С другой стороны: если до сих пор официальный Баку называл апрельские бои ответной реакцией на армянские провокации, то теперь из слов президента прямо вытекает, что нанесение сокрушительных ударов по агрессору на всей протяженности фронта является исключительным правом Азербайджана. То есть мы не намерены поддерживать режим прекращения огня, способствующий усилению оккупации нашей земли. Азербайджан ведет освободительную войну на своей территории, не нападает на Армению и поэтому России не надо в это вмешиваться.

Второе: министр иностранных дел Азербайджана заявил о том, что может участвовать в трехсторонней встрече с министрами иностранных дел России и Армении, по инициативе Лаврова. Но вначале дата встречи должна быть согласована с рабочим графиком Мамедъярова. То есть если Лавров хочет встречи с Мамедъяровым это совсем не значит, что того же желает азербайджанский министр.

Третье: впервые официальный Баку устами Эльмара Мамедъярова выразил озабоченность по факту нахождения в Армении российской военной базы. До сих пор Баку эту тему не затрагивал. Теперь же Мамедъяров говорит: «Мы учитываем российскую базу в Армении, поэтому ясно понимаем суть угроз и призывов». Это изъявление озабоченности Азербайджана размещением в Армении российской военной базы.

В Азербайджане, также как в России, внешнеполитические приоритеты определяются президентом. Поэтому заявления Мамедъярова, касающиеся внешней политики России следует принимать как составную часть внешнеполитической концепции, определяемой президентом Азербайджана.

Политика Кремля не оставляет Азербайджану ничего другого, как необходимость коррекции отношения страны к России. Это государство относится к соратникам и союзникам как к вассалам. В 2008 году Кремль разделил Грузию, «признал независимость» Абхазии и Южной Осетии. Спустя 8 лет Кремль разделил Украину, захватив Крым и поддерживая сепаратистов в Донецке и Луганске. Время от времени тот же Кремль угрожает целостности Казахстана и Белоруссии несмотря на то, что они состоят в союзе, созданном Россией. В такой ситуации официальный Баку не может не пересмотреть свои отношения с РФ.

В свете сказанного визит И.Алиева в Брюссель обретает особый смысл. Азербайджан должен усилить евроинтеграцию, в течение года подписать соглашение о стратегических отношениях с Евросоюзом и ускорить переход азербайджанской армии на стандарты НАТО, - подытожил политолог Эльхан Шаиноглу.

Энвер Меликов