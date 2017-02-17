Мраморный ад под ногами

Сегодня на скользкой лестнице у станции метро «Элмляр Академиясы» поскользнулся и упал мужчина средних лет. Вслед за ним здесь же при попытке одолеть адское покрытие поскользнулась женщина с ребенком. Другие прохожие цепко хватались за ледяные железные перила, но даже это не помогало удержать равновесие.

Выпавший в Баку снег по традиции стал испытанием для населения столицы. Но главная проблема не в обледеневших дорогах и непроходимых тротуарах – азербайджанцы успели привыкнуть к тому, что коммунальные службы очищают от снега и льда только центральные улицы города. Единственное, что не поддается адекватной логике – маниакальная страсть чиновников и частных компаний укладывать скользкое мраморное покрытие под ногами пешеходов. Но кроме логики есть другое объяснение – выгода.

«Реконструкция вестибюлей станции метро «Элмляр Академиясы» входит в число успешно реализованных проектов «Аккорд Мрамор-Гранит»». Стены и полы эскалаторного зала выполнены из мрамора и гранитных плит итальянского, российского и турецкого происхождения», - сообщается на сайте подрядчика проекта.

Мраморный ад серого цвета в черную крапинку – почему-то именно это покрытие считают необходимым уложить под ноги прохожих все государственные компании и даже частные объекты, принадлежащие крупным и средним азербайджанским чиновникам. Мраморные бордюры красуются у тротуаров бакинских дорог – в снег они становятся злым сюрпризом для пешеходов. Скользкими плитами вымощены вестибюли и подходы к метро, лестницы подземных переходов, парки и скверы…

О мраморно-гранитном кошмаре, постигшем столицу Азербайджана, можно говорить бесконечно

Разновидностей скользкой плитки, приводящей к ушибам и даже летальным исходам, множество. Это не только мрамор, но и полированный гранит, к слову, красующийся в сквере у дворца Г. Алиева. Здесь мостовая и фонтан выполнены из гранита G611 и Tianshan Red. За удовольствие граждан «растянуться» и стать калекой на этом покрытии государство платит немалые средства, ведь один погонный метр мрамора стоит более 100 манат. А в какую сумму оформляются заказы?

О мраморно-гранитном кошмаре, постигшем столицу Азербайджана, можно говорить бесконечно. При этом известно, что местное производство покрытия сосредоточено на заводе «Аккорд», открывшемся в 2010 году. Здесь были отстроены новые производственные площади - строительство объекта обошлось в 19 млн манатов, причем Национальный фонд поддержки предпринимательства выделил 3,5 млн. этой суммы. Основной продукцией гранитно-мраморного завода стали бордюры, ступени различного размера, плиты, тротуарные камни. На сайте ООО «Аккорд Мрамор-Гранит» сообщается, что компания производит 60 видов гранита и 40 наименований мрамора, травертина и облицовочного камня. Продукция завода реализуется на местном рынке, она используется «для нужд компании» и вывозится за рубеж.

На улице плиты покрываются снегом, удержать равновесие на скользком покрытии практически невозможно

Об активном использовании собственной продукции в строительных проектах названное ООО сообщает на собственном сайте: «Наша продукция использовалась в крупных проектах, таких как «Белый город» (AĞ ŞƏHƏR), площадь Гялябя (Qələbə Meydani) у метростанции «Гянджлик», строительстве туннелей и подземных переходов, комплекса Ени Хаят (Park Azure Yeni Həyat), а также частными компаниями Avesta Koncern, Crystal Abşeron MTK, SMTS MMC». Только при строительстве площади Гялябя на шесть тоннелей и десять пешеходных переходов приходится 21 тысяча погонных метров гранитных бордюров, 14500 квадратных метров мраморных тротуаров».

Как и следовало ожидать, работы были осуществлены промышленно-строительной инвестиционной корпорацией «Akkord». Проект дорожной развязки был разработан сингапурской компанией. Управляющим консультантом проекта выступила турецкая компания Pro Yapı Proje İnşaat. Tic. Ltd.

Самым неприятным последствием широкого применения мраморного и гранитного покрытия стали подходы к метро. На улице плиты покрываются снегом, удержать равновесие на скользком покрытии практически невозможно.

Укладывать скользящие поверхности в метро недопустимо, - на это обстоятельство еще в 2013 году неоднократно указывали эксперты, негодуя по поводу превратившейся в каток метростанции «28 мая».

Эксперты недоумевали: куда смотрит Управление капитального строительства и технадзор метрополитена? Ведь существуют строительные нормы и правила, где сказано, из чего надо делать лестницы и прочие пути, а главное, какие напольные покрытия нужно использовать на станциях метро, чтобы настилы не представляли угрозы жизни человека.

На станции положили дорогое, но скользкое покрытие «а-ля мрамор», отполированное, как лед на катке. Естественно, люди будут падать, травмы неизбежны!

«Есть правила настилки полов: это должна быть мощная арматура, хороший раствор, потрясающая плитка - красивая, изумительная, но не глазурованная, не полированная под стекло, чтобы не было скольжения. На станции положили дорогое, но скользкое покрытие «а-ля мрамор», отполированное, как лед на катке. Естественно, люди будут падать, травмы неизбежны! В СМИ мы видим гримасы боли на фотографиях», - говорил ныне покойный заслуженный строитель Азербайджана Эмиль Ахундов по поводу метростанции «28 мая».

Решало эту проблему в 2013 году руководство Бакинского метрополитена своеобразно, скользкую плитку обещали покрыть специальным раствором. По мнению экспертов, главный виновник произошедшего - представитель заказчика (метрополитена) в лице технадзора. Ведомство призвано проверять книги авторского надзора, а его сотрудники должны лично контролировать соответствие строительных работ проекту. Проектная организация, с которой заключен договор, должна систематически осуществлять авторский надзор. Ведь за эту работу им платят деньги, и немалые. Архитектор и конструктор призваны контролировать строительство, фиксировать ошибки, при необходимости остановить работы и исправить недочеты строителей.

С тех пор прошли годы, а масштабы скользкого покрытия расползаются, охватывая улицы, лестницы, тротуары и превращая зимний город в опасный каток.

Шаин Мамедов