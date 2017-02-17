Власть Агджабединского района оскорбляет мусульман

Прошлый год в Азербайджане был объявлен годом мультикультурализма, а нынешний – исламского единства. Много говорилось и писалось о религиозной толерантности в стране. Президент и Госкомитет по работе с религиозными организациями рапортовали о больших достижениях в этой области. Однако в том же году на улице Муртузы Мухтарова в Баку была снесена мечеть “Пейгембер месчиди” ("Мечеть пророка" - прим.ред.).

В этом году в стране пройдут Исламские игры, к ней ведется большая подготовка, тратятся огромные средства. Однако параллельно идет снос мечетей. “Органы Исполнительной власти Агджабединского района снесли недостроенную мечеть”, - заявили РадиоАзадлыг верующие жители этого района. “Мечеть располагалась в прилегающем к району местечке Гаракенд, была недостроена и не функционировала. Мы строили ее сами на свои деньги. Но власти не разрешили ее достроить под предлогом того, что земля, на которой строится мечеть, принадлежит муниципалитету. Мы использовали ее как молельню для совершения намаза. Вчера приблизительно в 4 часа ночи ее снесли без каких-либо оснований. Мы требуем объяснений, ведь речь идет о доме Аллаха”, - отмечено в жалобе.

В Исполнительной власти Агджабединского района сослались на приемный день и попросили связаться с ними позже. Однако затем на телефонные звонки никто не ответил.

В Управлении Мусульман Кавказа корреспонденту РадиоАзадлыг также сослались на занятость и сказали, что перезвонят попозже сами. Однако звонка так и не последовало.

“Сносить мечеть — неверное решение, ведь это дом Аллаха”, - заявил РадиоАзадлыг исламовед Эльвюсал Мамедов. “Не знаю причин достаточных для сноса мечети. Как минимум мечеть нужно оставить как исторический памятник. Если ею никто не пользуется, не означает, что нужно ее сносить».

“Вот уже несколько лет верующие сталкиваются в Азербайджане с бессмысленными религиозными запретами, - заявил РадиоАзадлыг заместитель председателя Исламской партии Эмиль Рахильоглу. Все наслышаны о запрете на хиджаб в учебных заведениях, религиозную символику, о сносе мечетей, создании искусственных проблем с документацией религиозных общин. Как будто в секулярном государстве все проблемы решены, осталось только привести в порядок религию. Религия всегда была и будет в порядке. Когда пророк Мухаммед поднял религиозное знамя, рядом с ним были только его двоюродный брат Али и супруга Хадиджа. Однако на сегодняшний день в мире более миллиарда мусульман. Мы не обсуждаем их хорошие и плохие стороны. Просто и в коммунистический период и после завоевания независимости граждане страны не испытывали проблем со стороны религии.

В противовес моим словам можно указать ваххабизм. Однако ответ за это должны дать те, кто привел его в страну. Мы уважаем все направления в Исламе и считаем всех, кто его исповедует, мусульманами и братьями. Однако возникает вопрос: почему все снесенные, закрытые под видом ремонта, столкнувшиеся с угрозой потери территории мечети - шиитские? Кто в этом заинтересован? Может нас создал не Аллах? Разве небо и земля не собственность Аллаха? Человек стал настолько самоуправным, что сносит дом Аллаха? Те, кто сносят мечети, у входа в свои дома ставят множество камер и охрану. Потому что это их собственность. А как же собственность Аллаха? Кто дал право тем, кто не позволит даже сдвинуть один камень в их собственности, равнять с землей собственность Аллаха? Разве это не объявление борьбы с Аллахом? Аллах называет это в Коране приближением конца света”, - Э.Рахильоглу.

Айсель Салимова