Сантехник с дипломом юриста

Сразу шесть филиалов банка ВТБ (Азербайджан) закрылись в стране. Соответствующее решение на днях принято Советом директоров Палаты по надзору за финансовыми рынками. Основной причиной закрытия филиалов приводится оптимизация расходов банка. На сегодня в инфраструктуру банка входят восемь филиалов в Баку.

Красивая формулировка (оптимизация расходов) означает не что иное, как увольнение сотрудников. Таким образом, количество безработных в стране увеличился еще на несколько десятков людей. Скоро этот список пополнится: слияние двух министерств - транспорта и связи, преподнесенный властями как очередной шаг по усовершенствованию госуправления, тоже грозит сокращением штатов.

По официальной статистике, в настоящее время уровень безработицы в стране составляет почти 6% трудоспособного населения. Статус безработного имеют лишь около 40 тысяч человек, зарегистрированных службами занятости. Эти цифры назвал министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов на одном из последних заседаний правительства.

На волне массовых сокращений в банковской, строительной, транспортной секторах экономики Азербайджана эта цифра выглядит нереально. Причем процесс реструктуризации предприятий и оптимизации персонала компаний особенно усилился после второй девальвации маната в прошлом году.

«Статистика по безработице явно занижена. Не учитываются закрывающиеся производства, больницы, торговые объекты. Более того, у нас неправильно установлены критерии, определяющие уровень занятости в стране. К примеру, если один из членов семьи имеет земельный участок, то автоматически все остальные члены семьи становятся занятыми. При этом даже не исследуется, получает ли семья доход от данного земельного участка или нет», - сообщил РадиоАзадлыг председатель Лиги защиты трудовых прав населения Сахиб Мамедов.

По словам эксперта по трудовым правам, с учетом негативных тенденции в экономике общее число безработных по стране может превысить 300 тысяч человек, почти половину из которых составляют женщины.

Однако внимание привлекает не только гендерный аспект безработицы, но и ее структура. Исследования показали, что уровень безработицы в стране среди молодежи в возрасте 15-24 лет составляет 15%. По мнению Мамедова, эта цифра будет расти, так как в условиях снижены темпов экономики не все выпускники высших учебных заведений, нет говоря уже о молодых людях без специальности, смогут найти работу.

Эту позицию поддерживает и председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев, который изучил ситуацию на рынке труда с точки зрения востребованности молодых кадров. Как выяснилось, количество безработных с высшим образованием в республике выросло в 2015-2016 годах на одну пятую. Доля безработных, получивших высшее образование, за этот период выросла почти на 20%. Это довольно существенный показатель.

«Наблюдается переизбыток юристов, переводчиков, дипломатов, экологов, зато не хватает инженеров-айтишников, программистов, финансистов. Поэтому человек с диплом юриста вынужден работать сантехником или грузчиком в магазине. Достаточно пройтись по торговым рядам после рынка «8км», чтобы убедиться в этом. Наибольший кадровый дефицит наблюдается в сельскохозяйственной отрасли, а вот меньше всего работников требуется в сфере образования. Вот такой перекос. В корне проблемы – не правильное планирование подготовки специалистов в университетах», - отмечает Агаев.

По мнению независимого экономиста, система распределения мест в вузах не соответствует потребностям рынка труда. Политика Министерства образования в отношении вузов неэффективна. По сути, формирование плановых мест отдано на откуп вузам, которым разрешено определять свой план приема студентов и вводить новые специальности. При этом не учитываются прогнозы по развитию отраслей экономики и не проводятся консультации с экспертами Министерства экономики на данный предмет. Вот отсюда и переизбыток специалистов по одному профилю, дефицит – по другому.

«Нынешняя система распределения мест в вузах способствует недостатку квалифицированных работников там, где они нужны, и избытку там, где их не требуется.

Потребность в работниках с высшим образованием различных сферах бизнеса и промышленности на середину 2016 года составляла почти 13 тысяч человек, хотя дипломы вузов получили двое больше людей. Нужно серьезно оценить, кого и к чему вузы готовят», - указывает Агаев.

Как показали исследования, выпускники медуниверситета трудоустраиваются на 90%. При этом план приемы в этот вуз сокращается. Это разумное решение. Что касается образования, где востребованность меньше, то там цифры приема увеличились. Кроме того, того учесть, что в стране помимо педагогических вузов школьных педагогов готовят и в академических вузах (БГУ, БСУ, АИЯ, а также региональные вузы). Увеличивается прием в вузы на экономические и управленческие специальности, хотя 35% выпускников профильных факультетов не трудоустраиваются по профессии. Вывод напрашивается сам собой – необходимо пересматривать систему контрольных цифр приема, потому что они не соответствуют потребностям рынка труда, провести экспертизу по уровню трудоустройства выпускников вузов. Пойдет ли на это правительство, если учесть, что некоторые вузы связаны с членами «семьи», а другие имеют покровителей в президентской администрации и Милли меджлисе?

Эллада Алекперова