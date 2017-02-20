Алиев: 'В стране проводятся реформы, охватывающие все сферы'

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках Мюнхенской конференции по безопасности принял участие в панельном обсуждении, посвященном вопросам сотрудничества и проблемам в Евразии.

Глава государства выступил на панельном обсуждении и ответил на вопросы.

«ТРАНЗИТ ГОРАЗДО БОЛЕЕ ЦЕНЕН, ЧЕМ ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ»

«Сегодня в Азербайджане доля частного сектора экономики во внутреннем валовом продукте превышает 80 процентов. Энергетические и транспортные проекты, инициаторами которых мы выступили более 20 лет назад, дают сегодня хорошие результаты не только нам, но и всему региону», - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Недавно мы начали переговоры с Европейским Союзом относительно нового соглашения, которое будет охватывать многие сферы сотрудничества», сказал глава государства.

Отвечая на вопрос модератора, президент Ильхам Алиев отметил, что в последние годы в стране проводятся реформы, охватывающие все сферы, по инициативе Азербайджана реализуются крупные энергетические и транспортные проекты. Он сообщил, что в настоящее время наша страна принимает непосредственное участие в восстановлении древнего Шелкового пути, прокладывается железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, с началом функционирования которой увеличатся перевозки через территорию Азербайджана, что, естественно, позитивно скажется на национальной экономике.

«Конечно, транзит гораздо более ценен, чем природные ресурсы, потому что природные ресурсы рано или поздно исчерпаются. Если у вас есть надежная и современная инфраструктура для транзита, то вы сможете заработать деньги, используя свою территорию, а также благодаря вложенным инвестициям. Поэтому соединение транспортной инфраструктуры является одним из важнейших вызовов для нас. Кстати, сейчас мы ведем строительство крупнейшего морского порта на побережье Каспийского моря. Его перевалочная способность составляет 25 миллионов тонн грузов и 1 миллион контейнеров. Мы ремонтируем наши железные дороги. На Бакинском судостроительном заводе мы производим уже все виды судов, чтобы обеспечивать свои потребности, а также оснащать прикаспийские страны современным оборудованием. Недалеко от порта мы создали особую свободную зону и призываем компании к вложению инвестиций, пользуясь таким географическим положением», сказал президент Азербайджана.

АПА