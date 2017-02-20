«Телеканалы не хотят показывать ролики про суицидальную опасность»

Прошлая неделя родителей в Азербайджане прошла в ужасе, после публикации статей в местных сайтах о появлении в стране сетевой «игры», в котором подростки вынуждают сверстника покончить жизнь самоубийством. 16-го февраля в сайте РадиоАзадлыг была опубликована одна из таких статей под названием «Синий кит» беспрепятственно приплыл в Азербайджан», в ней также повествовалось о полузакрытых сетевых играх, в которых целью взрослых маньяков является доведение подростков до самоубийств.

Одна из таких сетей, обосновавшаяся и собирающая «урожай смертей» в России, называется «Синий кит». Под статьей в РадиоАзадлыг читатель оставил коротенькую реплику: «Давно уже он тут, просто стал расти, планктона много, наверное».

Сегодня с автором статьи в РадиоАзадлыг связался главный советник Госкомитета по проблемам семьи, детей и женщин Азербайджана Парвиз Алиев, начавший беседу с нами с упоминания трагических событий в средней школе, в апшеронском поселке Кюрдаханы. В ней последовательно наложили на себя руки пять учеников. Этим делом занимается генпрокуратура, информации о результатах расследования в Госкомитете нет.

Напомним, что в 2016 году покончили самоубийством пять учащихся школы N 113 в поселке Кюрдаханы. Все – мальчики, ученики 9-10 классов. В кармане каждого нашли записки, в которых указаны разные причины смертельных прыжков с высоты и гибели в петле.

- Какие меры принимает Госкомитет по проблемам семьи, детей и женщин для разоблачения и ликвидации таких интернет-сетей?

- В Госкомитете знают о проблеме под условным названием «Синий кит». Мнеполучено разобраться, найти участников подобных сетей и вместе с правоохранительными органами сделать все возможное для спасения детей.

В Госкомитете разработан проект закона, в котором расписаны возможные опасности, угрожающие детям и истекающие от социальных сетей. Проблема самоубийств и предотвращения таких случаев также отражена в законопроекте, представленном в прошлом году в Милли Меджлис.

Сотрудники ГК периодически проводят встречи, совещания и дискуссии в средних учебных заведениях, колонии для несовершеннолетних, в регионах с угрожающей статистикой детских правонарушений (равнинный регион Азербайджана). Темой обсуждений являются не только самоубийства, нас также волнуют ранние браки и расширение преступности в детской и подростковойсреде. Говорим об угрозе бесконтрольного пользования интернетом. Мы акцентируем нашу работу на просветительстве. Но Госкомитет не в силах проводить такую работу во всех азербайджанских школах и регионах…

- В Азербайджане круглосуточно вещает 11 телевизионных каналов. Выйдя в телеэфир, сотрудники Госкомитета могут сразу охватывать миллионы телезрителей…

- Да, сила телевидения огромна. Но почему-то телеканалы неохотно освещают проблему суицидов. Может, там считают,что эта тема не интересна для зрителей и лучше потратить эфирное время на рекламу. Мы подготовили видеоролики социальной рекламы, посвященные также самоубийствам. Эти ролики показали короткое время, а потом перестали демонстрировать. Телеканалы лишь сообщают в информационных программах о случаях суицидов, да и то не обо всех.

Отдел информации нашего Госкомитета собирает и анализирует все известные случаи суицидов в Азербайджане и передает эту информацию в прокуратуру, - ответил на вопросы РадиоАзадлыг главный советник Госкомитета по проблемам семьи, детей и женщин Парвиз Алиев.

Энвер Меликов