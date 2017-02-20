На Исламиаду со снесенными мечетями…

Весь XX век в Азербайджане сносили мечети. Наконец, власти взрывателей духовных храмов пришел конец, но традиция коммунистов перенята руководством современного антикоммунистического и мультикультурального Азербайджана – мечети сносят теперь в XXI веке. Очень редко вместо построенных на средства народа и снесенных мечетей власть возводит мраморные храмовые дворцы – новая мечеть Биби-Эйбат и мечеть им.Г.Алиева в Баку.

Последней снесенной пока «народной» мечетью является агджабединская, об этом РадиоАзадлыг сообщало в публикации от 17 февраля. Госкомитет по работе с религиозными организациями отреагировал на эту статью, ее сотрудник пояснил РадиоАзадлыг сказав, что «территория, которую называют Гаракенд в Агджабеди - это улица Х.Шушинского и здесь никогда не было ни мечети, ни молельни. С древних времен в Агджабеди всего две мечети “Джума” и “Сеид Мурсал Ага”. Обе функционируют. Упомянутая территория является собственностью муниципалитета. Несколько лет назад неизвестные лица хотели построить здесь чайхану, однако им запретили строительство, поэтому работы были приостановлены. Стены из глиняных кирпичей разрушили снег, дождь, грунтовые воды. Это строение никак не может считаться религиозным объектом», - отметили в госструктуре.

Если бы случай в Агджабеди был такой единственный, не было бы проблемы. Вернемся в недалекую историю. В 2009 году судьба расположенной в поселке Ени Сураханы строящейся мечети “Фатмеи-Зехра” оказалась предрешена – ее решено было снести. И только после обращения главы Управления мусульман Кавказа Аллахшюкюра Пашазаде к президенту с просьбой перевести мечеть на баланс Управления и не сносить ее, мечеть удалось спасти. В 2010 году Ильхам Алиев удовлетворил эту просьбу, решения судов о сносе мечетей были аннулированы решением Пленума Верховного суда. Несмотря на это, семь лет мечеть остается недостроенной.

В конце 2013 года в деревне Пештетюк Лерикского района была снесена недостроенная мечеть, что вызвало недовольство местных жителей. Госкомитет по работе с религиозными организациями заявил, что мечеть строилась незаконно и на этом месте подразумевается строительство школы.

В марте 2015 года в Бейлагане органы Исполнительной власти также решили снести древнюю мечеть, закрытую на ремонт, однако после вмешательства жителей, снос был приостановлен.

В октябре того же года в поселке Заям Шамкирского района была разрушена строящаяся мечеть. Госкомитет объяснил это тем, что она возводилась без соответствующего разрешения и поэтому органы местной исполнительной власти приостановили строительство мечети.

Потом ковш экскаватора посетил “Пейгембер Месчиди” – древний храм в Баку, который уберегли от советской власти, выдав за баню. Однако год мультикультурализма стал для мечети роковым.

Немало в стране и закрытых храмов – в Баку это Турецкая Мечеть на Шехидлер Хиябаны и мечеть Гусейнийе в Нардаране.

Громогласно распространяясь на весь мир о политической и религиозной толерантности, готовясь к Исламским играм и даже оплачивая расходы участников, азербайджанская власть закрывает и сносит мечети. Неужели стадионы и отели для бесконечных «исламиад» важнее удовлетворения религиозных потребностей местного мусульманского населения?

Айсель Салимова