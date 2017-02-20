Цены на недвижимость не падают

В малоэтажных панельных домах все чаще можно увидеть объявления от граждан, желающих приобрести квартиру. Скажем, за трехкомнатную квартиру в пятиэтажном доме, расположенном в поселке Бакиханово Сабунчинского района Баку клиенты готовы заплатить $78 тыс. Объявления о покупке жилья стали привычным явлением в старых домах на периферии города. Квартиры вторичного жилого фонда пользуются спросом у граждан, имеющих на руках крупную сумму денег – как правило, это бывшие вкладчики, изъявшие свои депозиты или же получившие их назад после банкротства банков.

Что делать с крупной суммой, оставшейся на руках после банкротства банка? «Хранить деньги в квартире опасно. Вкладывать под проценты в другой банк? Но это очень рискованно и мы не хотим снова пережить то, что было при ликвидации Bank Standard. Единственным выходом остается покупка недвижимости», - считает Назмия Мамедова, получившая назад полсотни тысяч манат застрахованного депозита. В отличие от экспертов и прессы, наша собеседница не спешит утверждать, что цены на жилую недвижимость в столице падают.

«В поисках бюджетного варианта я изучила множество предложений. Не могу сказать, что цены на обжитые квартиры понизились. Стоимость в долларах стабильна. Те, кто продает в манатах, старается следовать курсу доллара», - считает женщина. Многие знакомые, вернувшие свои банковские вклады, вложили деньги в недвижимость или планируют это сделать в ближайшее время.

Казалось бы, сложная экономическая ситуация, падение курса маната и снижение покупательной способности должны привести к падению цен недвижимости. Однако этого не происходит, - считают потенциальные покупатели. Цены остаются прежними во многом из-за кризиса банковской сферы – граждане забирают деньги из банков и вкладывают средства в недвижимость, скупая квартиры и земельные участки.

Обжитое жилье, так называемый вторичный жилой фонд, пользуется у таких клиентов большим спросом. По мнению маклеров, квартиры в новостройках менее привлекательны для среднего покупателя из-за высоких цен, отсутствия газификации, больших коммунальных и прочих расходов. «После подорожания газа и электричества люди меньше интересуются новостройками, - сказал маклер Ильяс, оказывающий услуги посредника в небольшой будке под надписью «офис – купля-продажа квартир».

Собеседник РадиоАзадлыг с сожалением вспоминает времена начала девальвации.

«Тогда, на волне резкого роста курса доллара на рынке недвижимости начался невиданный ажиотаж. Цены сильно повысились, желающих воспользоваться этой ситуацией было немало. От клиентов отбоя не было, но после все стабилизировалось», - сказал он. Цены в манатах стремятся за курсом американской валюты. Несмотря на то, что рынок не проявляет особой активности, до кризиса в этой сфере еще далеко.

Тем временем многие сайты по купле-продаже недвижимости выставляют на продажу частные дома и квартиры по необычно низким ценам. Со слов маклера, это не более чем «маркетинговый ход», рассчитанный на привлечение клиентов. «В большинстве случаев заявленная на таких сайтах дешевая недвижимость в продаже не существует. Вам скажут, что дом уже продали, но в наличии есть другой, только дороже. Столичные квартиры всегда в цене. Даром недвижимость никто не отдаст, а сказки про кризис и падение цен могут быть полезны только самим заявляющим про это в прессу экспертам. Как правило, они работают в сфере купли-продажи недвижимости и могут с выгодой для себя воздействовать на сознание клиентов», - сказал он.

По мнению опрошенных РадиоАзадлыг маклеров и покупателей, цены в жилом сегменте не упали. Многие респонденты объясняют стабильность недвижимого рынка кризисом банковской сферы – отток капитала из банков в недвижимость продолжается. «Недвижимость остается наиболее привлекательной сферой для инвестиций, - уверен исполнительный директор Ассоциации риэлторов Азербайджана Эльнур Азадов. – Я советую инвестировать в недвижимость. Несмотря на относительный спад, малейшее улучшение экономический ситуации приведет к росту цен именно в этой сфере».

Сегодня сравнительно низкие цены на жилую недвижимость можно наблюдать в Бинагадинском районе столицы Азербайджана. На сайтах по купле-продаже недвижимости двухкомнатный дом с участком (62 кв. жилой площади) представлен по цене 22 тыс манат (в пос. Бинагади, Баку). Если верить другому объявлению, стоимость трехкомнатного дома в этом районе общей жилой площадью 80 кв. метров и земельным участком составляет 39 тыс. манат. Квартиры в столичных новостройках дороже. Так, две комнаты в новом многоэтажном доме по ул. А. Нейматулла Наримановского района Баку предлагаются за 130 тыс. манат. При этом вторичный жилой фонд в том же районе обогнал в цене новенькие квартиры. Стоимость двухкомнатных квартир в старых домах у станции метро «Гянджлик» выросла до 190 - 200 тыс. манат. в зависимости от уровня ремонта.

Шаин Мамедов