Активист РЕАЛ арестован (ОБНОВЛЕНО)

Активист РЕАЛ Рахим Шалиев решением Сумгаитского суда в понедельник приговорен к 30 суткам административного ареста.

Он признан виновным в «мелком хулиганстве» и «неподчинение полиции».

Близких и соратников активиста в зал суда не допустили.

Решение об аресте будет обжаловано. Права активиста будет защищать адвокат Агиль Лаиджев, сказали Turan в движении РЕАЛ.

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20 февраля, был задержан активист сумгайытской организации движения РЕАЛ Рахим Шалиев. Молодого человека забрали из дома и повезли в местное отделение полиции, а оттуда в городское управление полиции.

Как сообщил Turan источник в РЕАЛ, молодого человека обвиняют в административном правонарушении не подчинении полиции. Ожидается, что сегодня он предстанет перед судом.

В движении считают, что Шалиева преследуют за активную гражданскую позицию и участие в деятельности РЕАЛ.

Он также занимается журналистикой, публикуется в различных СМИ страны.