Политолог: «Азербайджан готовится к новой войне»

В непризнанной «Нагорно-Карабахской республике» проведен «конституционный референдум». Сепаратисты голосовали по двум вопросам – изменение названия «НКР» на «Арцах» и продление президентского срока. Большинство стран и международных организаций отреагировали на событие отрицательно. Ни одна страна или организация не поддержали это действо. Чего же добивается Армения? Не означает ли это, что армяне и не думают возвращать оккупированные земли и многолетние мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией были бессмысленны?

Министерство иностранных дел Азербайджана отреагировало на проведение референдума: «Этот провокационный шаг, а также попытки, направленные на изменение названия нагорно-карабахского региона, который является неотъемлемой частью Азербайджана, еще раз открыто показывают, что Армения на самом деле не заинтересована в политическом урегулировании вооруженного конфликта. Армения проводит линию по эскалации напряженности, скрывает последствия своей оккупационной политики, предпринимает непрерывные шаги по укреплению неприемлемого и неустойчивого статус-кво, мешает усилиям в направлении мирного урегулирования конфликта путем субстантивных переговоров, незаконно меняет демографический, культурный и физический характер оккупированных территорий, с целью применения положения «fait accompli» проводит экономическую и другую деятельность, включая переселение армянского населения на оккупированные земли Азербайджана. Подобными действиями Армения также наносит урон региональному и международному миру и безопасности, ставит их под угрозу».

МИД подчеркнул, что в резолюциях Совет Безопасности ООН закрепляет, что нагорно-карабахский регион является составной частью Азербайджана и требует немедленного, полного и безоговорочного вывода оккупантских сил со всех оккупированных земель: «Незаконный «референдум» открыто нарушает Конституцию Азербайджанской Республики и принципы и нормы международного права, поэтому не имеет какой-либо юридической силы. Этот непризнанный «референдум» к тому же проводится на оккупированных территориях под условиями, созданными применениями силы и угрозами Армении против территориальной целостности Азербайджана, ужасающей этнической чисткой и другими грубыми нарушениями норм и принципов международного права. Мы призываем международную общественность, отвергнуть незаконный «референдум» и оказать политическое и дипломатическое давление на Армению, чтобы Армения прекратила делать ненужные попытки обмана своего народа и международной общественности, положила конец политике оккупации и аннексии, приняла конструктивное участие в процессе урегулирования конфликта и выполняла международные обязательства».

«Сепаратисты предусматривают 2 изменения в «Конституцию», - заявил РадиоАзадлыг политолог Эльхан Шахиноглу. «Одно из них касается увеличения срока президентских полномочий. Интересно, что в Армении идет обратный процесс – там пройдет референдум об уменьшении полномочий президента и передачи части из них парламенту. 2 апреля в Армении пройдут парламентские выборы. В «НКР» давно прослеживаются проблемы в управлении и авторитарные признаки правления. Поэтому сепаратисты хотят увеличить срок правления самопровозглашенного «президента». Второе изменение в «конституцию» касается отказа от названия «Нагорно-Карабахская республика» и присвоения региону нового названия «Арцах». Дело в том, что слово «Карабах» - тюркского происхождения и во всем мире, даже в самой Армении, во всех международных документах используется устойчивое выражение Нагорный Карабах, от которого они хотят избавиться. Им кажется, что если это произойдет, все примут их как «Арцах», хотя это не так. Армянские власти везде заявляют о том, что являются сторонниками мира и прекращения огня, однако совершают подобные провокационные действия. Азербайджан не останется наблюдателем. Этот «референдум» наоборот накаляет напряженность в регионе. Кроме того, на днях президент Армении Серж Саркисян заявил: «азербайджанцы собирались пить чай в Ханкенди, но они не могут его выпить даже в Агдаме и Кельбаджаре». Тем самым он хочет сказать: «мы кроме Карабаха оккупировали прилегающие к нему районы, а вы не можете их вернуть». Это тоже провокационное заявление. Он добивается, чтобы Азербайджан нарушил режим прекращения огня. Армянские сепаратисты не настолько наивны, чтобы подумать, что после этого «референдума» мировая общественность признает Карабах и станет называть его «Арцах». Такие попытки были и раньше, но никто в мире не признает Карабах независимым государством. Даже покровитель сепаратистов Армения уклоняется от признания «НКР». Потому что это будет открытым призывом к войне.

Никакие изменения не ускорят процесса их признания. Однако есть опасность поддержки Россией армян в случае войны. В 2008 году Россия расчленила Грузию, признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Через 8 лет после этого Россия расчленила и Украину, присоединила к себе Крым и признала сепаратистов Донбасса. Очевидно, что карабахские сепаратисты хотят спровоцировать нас, после чего поддержка Россией Армении и сепаратистов Карабаха возрастет, отношения с Россией станут еще более напряженными и тем самым процесс признания Россией «НКР» ускорится. Однако не думаю, что Россия решится на такой рискованный шаг. Потому что в отличие от Украины и Грузии с Азербайджаном у России есть партнерские отношения. Поэтому все действия армян дадут обратный эффект. Они думают, что это приблизит признание Карабаха, но это может приблизить начало войны. Азербайджан должен поднять этот вопрос перед международными организациями. В этом плане уже есть определенные достижения – МГ ОБСЕ заявила, что не признает результаты референдума. Европарламент и Евросоюз сделали похожие заявления, братская Турция отреагировала на это событие. Однако к сожалению, МИД России сделала неоднозначное заявление, Лавров сказал, что если карабахские сепаратисты проведут референдум, это никак не повлияет на мирные переговоры. Хотя это не так. Это увеличивает риск локальных столкновений, апрельские события могут повториться», - отметил Э.Шахиноглу.

Армянские сепаратисты хотят показать всему миру, что они независимы и имеют право на самоуправление», - заявил РадиоАзадлыг политолог Галиб Гусейнов. Их давно раздражало название Нагорный Карабах и они решили заменить его выдуманным албанским словом Арцах. Провели референдум, незаконный по всем параметрам. Для проведения референдума армяне должны получить решение органов центральной власти Азербайджана, потому что это территория Азербайджана. Кроме того, в референдуме не принимают участие 40-50 тысяч азербайджанцев, изгнанных из Карабаха. И наконец, ни одна страна мира не признает независимость «НКР». Поэтому считаю, что никто не признает итогов этого референдума. Уже сейчас появились заявления различных стран об этом.

Проведение «референдума» сепаратистским режимом повлияет на ход мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией. Во-первых, в ходе этих переговоров никто не будет использовать термин «Арцах». Армяне это знают, и их целью является вывести Азербайджан из себя. Это спланированная акция Армении и ее покровителей. Сепаратисты не просто меняют название Карабаха, они посылают политическое сообщение Азербайджану о своих планах в этом регионе. Конечно же, Азербайджан не смирится с этим и приложит все усилия по возвращению Карабаха. Азербайджан не сможет отказаться от процесса мирных переговоров. Если откажется, это понизит его авторитет в глазах мировых держав. Однако Азербайджан не верит в результативность этих переговоров, потому что Армения открыто уклоняется от них. Правда, главы МИД двух стран встречаются, переговариваются с сопредседателями МГ ОБСЕ, однако Азербайджан сосредоточил себя на новой войне. Это могут быть как локальные столкновения, так и широкомасштабные военные действия. Однако здесь есть фактор России, и Азербайджан сделает определенные шаги только после расчетов последствий этого фактора», - подчеркнул политолог.

Айсель Салимова