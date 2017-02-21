Ростовщики нашего времени

В последнее время в Азербайджане расцвело ростовщичество. Речь идет не о ломбардах или каких-то подпольных банках, а о конкретных людях, которые выдают кредит под залог. По данным Управления нотариата Министерства юстиции, в среднем за месяц только в Баку заключается 150-160 сделок по ростовщичеству. За 2016 год было оформлено порядка 2000 договоров о предоставлении взаймы денег физическим лицам через нотариальные конторы, в 2015 году эти цифра составляла около 1000 сделок. Динамика роста налицо. Наверняка, в масштабе страны этот показатель будет более внушительным, так как подобная практика есть и в регионах. ​Почему этот вид бизнес-услуг стал таким популярным и востребованным?

Причина проста - с прошлого года по решению Совета директоров Палаты по надзору над финансовыми рынками банкам запрещено выдавать потребительские кредиты в иностранной валюте. Однако впоследствии из-за ухудшения финансовой ситуации кредитные институты пошли еще дальше - перестали выдавать кредиты в любой валюте, или же введя астрономические проценты. А деньги всегда нужны - на срочную операцию (нынче стоимость операции зашкаливает за 10 тысяч – авт), на свадьбу сына, оплату и учебы дочери в университете, на ремонт квартиры. Проблемы и жизненные ситуации разные, как суммы их решения. Но вот беда – взять деньги не у кого. Единственный путь – обратиться к ростовщику.

На днях телеканал ARBTV показал сюжет о бакинских ростовщиках и клиентах, пользующихся их услугами. Из видеоматериала стало ясно, что это не такой уж безопасный бизнес, есть риск быть обманутым, как это случилось с предпринимателем Судефем Меджидовым, взявшим в долг у ростовщика 200 тысяч манат, оставив в качестве залога торговый объект на сумму 1.5 млн манатов. А тот не долго думая, подделал документы, кое-кому «дал в лапу» и овладел этой недвижимостью. Сегодня дело рассматривается Верховным судом Азербайджана.

По словам депутата Милли меджлиса Вахида Ахмедова, ростовщики дают деньги под очень высокие проценты, загоняя людей в долговые ловушки. Заниматься ростовщичеством, как видом предпринимательства и способом получения дохода, в нашей стране запрещено законом. Для этого есть кредитные организации. Лица, занимающиеся ростовщичеством, могут быть привлечены к уголовной ответственности. Это очень рискованное предприятие для сторон, как ростовщик, так и заемщик могут обманутыми: или не вернут деньги, или залог.

Все это так. Однако, как разъяснили РадиоАзадлыг в юридическом факультете БГУ, Гражданский кодекс страны разрешает выдачу долга или ссуды любому человеку в любой сумме. Эта сделка оформляется в нотариальном порядке. В договоре оговариваются все условия выдачи долга и его погашения. Указывается и предмет залога. Важный момент – о процентных ставках этого т.н. кредита стороны договариваются устно, потому, что выдача ссуды под проценты физическими лицами запрещено. Для этого они должны получить лицензию, что не предусмотрено законом.

Словом, в законодательных актах есть нестыковки и недоработки. С одной стороны, ростовщичество запрещено, с другой – этим занимаются сотни людей. Не всегда долговые сделки заканчиваются миром. В этой сфере не редки случаи мошенничества и явного обмана.

В свою очередь директор юридической фирмы «IJS Law Firm» Акрам Гасанов отмечает, что растет число обращений в правоохранительные органы от граждан, которые задолжали ростовщикам.

Оборот бизнеса «черных кредиторов» весьма солидный, судя по цифрам, фигурирующим в документах. Сложившаяся ситуация связана с кризисом в банковской системе. Кстати, среди частных кредиторов есть даже высокопоставленные лица, сотрудники банков.

«Ростовщики выбивают долги по той же схеме, что и кредитные организации: запугивают, преследуют, шантажируют, иногда даже избивают своих клиентов. Нередко дело доходит и до суда. Как правило, суд выносит положительное постановление в пользу истца. Но бывает, что заемщик имеет лишь одну квартиру, которая является предметом залога, а по закону владелец, как и его члены семьи не могут быть лишены этого имущества. Поэтому судебные решения остаются без исполнения. Как показывает практика, спорные вопросы решаются во внесудебном порядке, путем угроз и нанесения физических увечий», - поясняет Гасанов.

Возросшую активность ростовщиков именно во время экономического кризиса косвенно подтверждает судебная статистика. По данным Бакинского городского суда, за прошлый год число рассмотренных районными судами исков о взыскании денежных сумм по крупным договорам займа выросло почти на 20%. А вот число споров по мелким займам убавилось. Выходит, что простые люди из-за кризиса стали занимать меньше, а вот потребности мелкого бизнеса, наоборот, увеличились. Что вполне понятно, ведь получить банковский кредит всем стало гораздо сложнее.

Как сообщил РадиоАзадлыг доктор экономических наук, председатель Центра экономического и социального развития Вугар Байрамов, ростовщичество является незаконной предпринимательской деятельностью. Необходимо легализовать этот вид бизнеса, лицензировать эту работу, урегулировать деловые отношения сторон законом, чтобы кредиторы платили налоги со своих доходов, как это делают остальные предприниматели. В этом случае не будет кидалово и лохотрона в этой сфере. Чтобы решить эту проблему, необходимо привести в порядок законодательство.

Как удалось выяснить, ставки по частным ссудам варьируются от 15 до 50% годовых, в зависимости от суммы и обеспечения. Обязательно наличие залога — недвижимости, золота или автомобиля. При этом максимальная сумма, которую ростовщики готовы предоставить, — половина рыночной стоимости залога. Условия у частников хуже, чем у банков, предлагающих потребительские кредиты при наличии залога под 12–25% годовых. Зато заёмщику не обязательно иметь хорошую кредитную историю и справку с работы о высоком легальном доходе.

Эллада Алекперова