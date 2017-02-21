Дорожная полиция в Азербайджане нарушает основной закон страны

Каждый азербайджанский водитель, попадавший в легкую автодорожную аварию без ущерба здоровью его участников знает, как происходит «разбор полетов» в Государственной дорожной полиции, если полицейские вовремя не оказались на месте происшествия. В районное управление ГДП вызываются оба или один участник события (в последнем случае второй участник приходит и подает жалобу об аварии сам), дальше инспектор Управления составляет схему аварии, выслушивая стороны и осмотрев повреждения на автомобилях. Так как часто оказывается, что на месте события уличных видеокамер нет, камеры не работают, а свидетелей привести в полицию не удается, то действия инспекторов можно понять, еще и учитывая огромное количество рассматриваемых ими происшествий. Но в таких случаях неизбежны ошибки в работе, в результате которых невинные водители обвиняются в нарушении ПДД и приговариваются к выплате штрафа. А 100 штрафных манат для любого гражданина Азербайджана - достаточно большая сумма.

В РадиоАзадлыг обратился водитель Кямал Алиев, сообщивший о мелкой автодорожной аварии, в ходе которой его автомобиль, скользя на льду, коснулся другой машины. Автомобиль К.Алиева не повредился, у второй машины маленькая вмятина на борту.

В Ясамальском управлении дорожной полиции Баку его назвали виновным, так как жалобу на «Горячую линию 102» подал водитель второй машины. Выезда специалистов на место аварии не было, протокол составлен только по словам участников ДТП.

Кямал Алиев обратился в Управление дорожной полиции Баку, где ему предложили обратиться письменно и ждать ответа. А пока надо платить штраф, чтобы не нарваться на новые санкции, включая арест машины на дороге с доставкой на штрафную стоянку ГДП.

РадиоАзадлыг просило дать экспертную оценку Фазиля Мамедова – создателя и руководителя общественной организации СИПЯР - «Помощь в образовании водителей».

Ф.Мамедов считает, что лучше апеллировать к самому Министру Внутренних Дел Рамилю Усубову, и спрашивает его на странице РадиоАзадлыг:«Что или кто дал право его подчинённым ставить себя выше законов Азербайджанской Республики, если они при исполнении своих служебных обязанностей постоянно попирают основу основ нашего законодательства - Конституцию? Ведь они постоянно нарушают несколько статей этого главнейшего государственного закона, включая статью 63 «Презумпция невиновности». В ней сказано:



I. Каждый имеет право на презумпцию невиновности.

Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном законом порядке и не будет в связи с этим вступившего в законную силу приговора суда».

Может «гаишники» не знают Конституцию АР? Но ведь главными инструментами в работе работников дорожной полиции являются Закон о Дорожном Движении и Кодекс об Административных Проступках. Эти законы полицейские должны знать назубок. В Кодексе об Административных Проступков имеется аналогичная статья 8:«Принцип презумпции невиновности», где сказано – «Лицо, в отношении которого ведётся производство по делу об административном проступке, признается невиновным, если его вина не доказана в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, и не установлена вступившим в силу решением судьи, полномочного органа (должностного лица), рассмотревшего производство по делу об административном проступке» (8.1).

8.2. Лицо, привлеченное к административной ответственности, не обязано доказывать свою невиновность.

8.3. Сомнения по поводу виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, разрешаются в его пользу».

Для «гаишников» этот КоАП является основополагающим законом в его работе и они просто обязаны знать и исполнять его. «Гаишники» не голословно должны обвинять водителя в нарушениях, а обязаны предоставить доказательства нарушения. Почему же «гаишники» скрывают от водителей эти нормативные документы?

Представьте, полицейский заявляет, что бампер машины заменён и налицо нарушение конструкции, а значит машина будет направлена на «штрафную» стоянку. В протокол впишет статью 342.2 и останется водитель один на один с этой статье в протоколе. Инспектор не доказал вашу виновность, но это ваши проблемы...

Назревает необходимость подать жалобу в конституционный суд, чтобы получить разъяснение столь расплывчатой фразе закона «…нарушение нормативных требований…». Чтобы хотя бы в законе была ссылка на то соглашение, к которому присоединился Азербайджан.

Принципиальный подход руководства Управления Дорожной Полиции - вначале, расстрелять, а затем выяснять виновность.

Огромная проблема, для нас водителей также заключается в том, что в Управлении Дорожной Полиции для хорошей отчётности или из других корыстных целей покрывают своих нечестных работников. Даже если инспектор совершил подлог, система всей мощью управления Дорожной Полиции пытается придать законность преступным действиям полицейского. Как известно, безнаказанность, порождает вседозволенность.

В начале своей трудовой деятельности, если инспектор и совершил правонарушение по ошибке или по халатности и не был наказан, то в последующем для упрощения и материального улучшения своей жизни уже идёт на подлог сознательно. Ведь если вспомнить, что инспектору начисляются 25% с каждого протокола, это есть огромный стимулятор.

Во всем мире люди, которые стоят на страже закона -отдельная каста.

Этим людям и доверия в два раза выше, но и спрос более жёсткий. Показания одного полицейского в США приравниваются к показаниям 2-х гражданских лиц. Если же полицейский пойман на подлоге правонарушении, то возбуждается внутреннее расследования и если его вина будет доказана, он минимум лишается работы, или дело направляют в суд, где к нему применяются более жёсткие меры, чем к гражданским лицам.

Главная задача работников управления дорожной полиции, это обеспечение безопасности дорожного движения согласно 2-ой главе закона о Дорожном Движении.

Но руководство дорожной полиции бравирует не уменьшением количества ДТП, уменьшением жертв от аварий, а количеством протоколов и собранных денег в виде штрафов. Господа «гаишники»! Ваша организация не бюджетообразующая и ваша цель не деньги собирать, а создать условия для безопасности на дорогах нашей страны.

Так, когда же вы вспомните о существовании презумпции невиновности? Когда перестанете нарушать наше законодательство, и начнёте работать как того требуют азербайджанские законы? - спрашивает МВД общественный защитник прав водителей Фазиль Мамедов.

Энвер Меликов