Заклинание – не метод решения проблем в Азербайджане

Импорт растет, курс маната падает, а цены на продовольствие в азербайджанских магазинах не вызывают беспокойства у правительства. Это опасная тенденция, потому что правительственные чиновники должны беспокоиться о материальных возможностях граждан и делать такие заявления, исходя из покупательной способности широких слоев населения, а не собственного кошелька.

На этой неделе вице-премьер Али Ахмедов прошелся по столичным магазинам и сообщил, что цены на продовольствие не вызывают беспокойства. В этой связи возникает ряд вопросов. Куда именно ходил чиновник – этот вопрос не важен, ведь цены на продовольствие во всех магазинах и рынках столицы растут одинаково. Но именно этот момент лежит в корне проблемы, как явное свидетельство монополизации импорта, внутреннего производства, путей поступления продовольствия в столицу из регионов. Контроль над рынком продовольствия оставляет редкие бреши для свободного проникновения продукции.

К сожалению, Ахмедов не уточнил, кого не беспокоят цены на продовольствие? Если речь идет о самом чиновнике, с этим легко согласиться. Короткий опрос РадиоАзадлыг выявил – дорожающие продукты питания не оставляют равнодушными рядовых покупателей.

«Прежде чем ходить по магазинам и делать такие заявления, доходы чиновника нужно ограничить пособием в 190 манат. Оплатив из этой суммы коммунальные счета, заплатив за дорожающие лекарства, он почувствует беспокойство по поводу оставшейся суммы на продукты», - сказал пенсионер.

Опрошенные нами граждане выражали крайнее негодование поступком заместителя главы правительства. Люди предлагали ввести ответственность за голословные заявления из уст представителей власти.

«Не сомневаюсь, что цены не беспокоят самого Ахмедова, но говорить такое от лица государственного чиновника недопустимо. Это в высшей степени неэтично. Думаю, за такие поступки депутаты и государственные чиновники должны нести ответственность перед законом. Последнее время участились случаи издевательства над народом – депутаты предлагают людям меньше есть, заявляют, что в стране нет кризиса. А теперь важный государственный чиновник рассказывает пенсионерам, что цены на продукты не вызывают беспокойства», - возмутился мужчина в беседе с РадиоАзадлыг.

Простые люди рассказали, как падает в весе хлеб, дорожает масло, мясо, крупы и прочей ассортимент потребительской корзины. Со слов опрошенных нами граждан, расходы на подорожавшие коммунальные услуги превышают прожиточный минимум в 116 манат. С переходом на дифференциальную систему тарифов, только счета за электричество превышают 200 манат. Ежемесячные расходы средней азербайджанской семьи из четырех человек на коммунальные услуги достигают 300 - 350 манат в домах, где нет газа. При таком раскладе доходов азербайджанцев едва хватает на оплату коммунальных счетов. По данным официальной статистики, средняя зарплата на 1 января текущего года составила 498,6 манат ($288), что на 6,9% больше прошлогоднего показателя. Цены на продовольствие в среднем повысились на 50 - 60%.

С самого начала девальвации, случившейся в 2015 году, цены на импортное и местное продовольствие растут невиданными темпами. Ключевая причина подорожания – монополии, уверен экономист Октай Ахвердиев. Неудивительно, почему цены растут не только на импортную продукцию. Ведь даже стоимость удобрений повысилась. Есть несколько факторов подорожания - прежде всего, это продолжающееся снижение покупательской способности маната. Даже краткосрочное повышение курса не останавливает рост цен», - сказал Ахвердиев.

«Но главная беда Азербайджана — монополия на потребительском рынке и отсутствие конкурентной среды. Да и откуда ей взяться, если не подпускают к рынку «чужих»», - сказал экономист, отметив, что импортеры сталкиваются с многоступенчатой преградой.

«Те предприниматели, на чьи товары таможня установила низкие цены, имеют более выгодные условия на рынке», – сообщил экономист Губад Ибадоглу. Таможня заинтересована указывать завышенную цену импортируемой продукции, ведь налог на добавленную стоимость и таможенная пошлина устанавливаются в зависимости от декларируемых цен. Разумеется, что на «своих» это правило не распространяется. Таким образом создается питательная среда для монополий и роста цен на внутреннем рынке, - сказал он.

На этом фоне растут показатели импорта. «Импорт мяса в январе сего года вырос к январю прошлого года в 2,4 раза, ввоз скота на убой повысился в 4,5 раз. Кроме того, импорт молочной продукции увеличился в 2,2 раза, сливочного масла – 3,3 раза, чая – 2,8 раз, пшеницы – 3,4 раза», - сообщил эксперт по сельскохозяйственным вопросам Вахид Магеррамов. Эта продукция покупается за доллары, а следовательно, цены на нее растут вслед за курсом доллара. Напомним, что А. Ахмедов сообщал о росте объемов местной продукции. «Возможно, чиновник медитирует и заклинает цены, ставшие источником острого беспокойства для населения», - предполагают эксперты.

Шаин Мамедов