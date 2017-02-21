Первый вице-президент Азербайджана [ВИДЕО]

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил свою жену, депутата меджлиса Мехрибан Алиеву первым вице-президентом Азербайджана.

Алиева является президентом Фонда Гейдара Алиева (фонд изучает "богатое наследие общенационального лидера азербайджанского народа").

Назначение жены первым вице-президентом страны Ильхам Алиев объяснил тем, что Алиева – профессионал, опытный и принципиальный человек, гуманист.

"Алиева долгие годы играет важную роль в общественно-политической, культурной, международной деятельности. Она в целом осуществляет многостороннюю и успешную деятельность. Именно этими факторами я руководствовался, принимая решение о ее назначении на пост первого вице-президента Азербайджана", – сказал президент на заседании Совета безопасности, представляя Алиеву в качестве первого вице-президента.

26 сентября в Азербайджане прошел референдум о внесении изменений в конституцию. Всего в главный документ страны внесли 29 поправок.

Среди изменений – продление срока президентских полномочий с пяти до семи лет. Нынешний глава страны, 54-летний Ильхам Алиев, занимает пост президента с 2003 года, переняв его у больного отца и уже трижды побеждал на президентских выборах (в 2003, 2008 и 2013 гг.) Его нынешний президентский срок должен закончиться в 2018 году.

Согласно другой поправке, в стране создали два вице-президентских поста. Оба вице-президента будут назначаться и увольняться президентом, а первый вице-президент станет вторым человеком в стране. В случае если президент будет не в состоянии выполнять свои обязанности, именно к нему (или ней), а не к премьер-министру, которого назначает парламент, перейдут президентские полномочия.

В наcтоящее время Мехрибан Алиева – президент Фонда Гейдара Алиева, созданного для изучения наследия "общенационального лидера азербайджанского народа". Она также занимает должность посла доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО (исламская организация по вопросам образования, науки и культуры).

Семья Алиевых неоднократно фигурировала в коррупционных скандалах:

Радио Озоди