Первый вице-президент Азербайджана [ВИДЕО]
Ильхам Алиев объяснил свое решение тем, что его жена – профессионал, опытный и принципиальный человек, гуманист
Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил свою жену, депутата меджлиса Мехрибан Алиеву первым вице-президентом Азербайджана.
Алиева является президентом Фонда Гейдара Алиева (фонд изучает "богатое наследие общенационального лидера азербайджанского народа").
Назначение жены первым вице-президентом страны Ильхам Алиев объяснил тем, что Алиева – профессионал, опытный и принципиальный человек, гуманист.
"Алиева долгие годы играет важную роль в общественно-политической, культурной, международной деятельности. Она в целом осуществляет многостороннюю и успешную деятельность. Именно этими факторами я руководствовался, принимая решение о ее назначении на пост первого вице-президента Азербайджана", – сказал президент на заседании Совета безопасности, представляя Алиеву в качестве первого вице-президента.
26 сентября в Азербайджане прошел референдум о внесении изменений в конституцию. Всего в главный документ страны внесли 29 поправок.
Среди изменений – продление срока президентских полномочий с пяти до семи лет. Нынешний глава страны, 54-летний Ильхам Алиев, занимает пост президента с 2003 года, переняв его у больного отца и уже трижды побеждал на президентских выборах (в 2003, 2008 и 2013 гг.) Его нынешний президентский срок должен закончиться в 2018 году.
Согласно другой поправке, в стране создали два вице-президентских поста. Оба вице-президента будут назначаться и увольняться президентом, а первый вице-президент станет вторым человеком в стране. В случае если президент будет не в состоянии выполнять свои обязанности, именно к нему (или ней), а не к премьер-министру, которого назначает парламент, перейдут президентские полномочия.
Embed code
Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
В наcтоящее время Мехрибан Алиева – президент Фонда Гейдара Алиева, созданного для изучения наследия "общенационального лидера азербайджанского народа". Она также занимает должность посла доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО (исламская организация по вопросам образования, науки и культуры).
Семья Алиевых неоднократно фигурировала в коррупционных скандалах:
- в "панамском архиве" журналисты обнаружили, что семья президента Азербайджана контролирует самые богатые в стране месторождения золота, меди и серебра через сеть подставных компаний,
- OCCRP обнаружил, что Алиевы за госсчет отдыхают на яхтах азербайджанских нефтяников,
- контролируют по меньшей мере шесть роскошных пятизвездочных отелей, построенных в Баку в последние годы и два роскошных курорта в азербайджанских горах,
- у дочери президента Лейлы Алиевой есть дача на российской Рублевке по соседству с резиденцией Путина,
- по данным OCCRP, оффшоры, связанные с Алиевыми и контролирующие бизнес семьи, долгое время не платили налоги в бюджет Азербайджана: бюджету был нанесен ущерб порядка $600 млн.
Радио Озоди
Ваше мнение
Показать комментарии