Назначив супругу первым вице-президентом И.Алиев нарушил законодательство

Пока азербайджанские партии думают над изъявлением своей позиции по поводу назначения президентом своей супруги на второй пост в Азербайджане, адвокат Самира Агаева выставила интересный пост на своей страничке в соцсети Фейсбук.

Она привела известные азербайджанским юристам положения закона АР «О борьбе с коррупцией». В 7-й главе закона, в статье 7,1 сказано, что должностные лица не могут назначать близких родственников на непосредственно подчиненные им должности, исключая выборные и другие посты, предусмотренные в законодательстве.

В продолжение вышеуказанному была принята статья 7.2: Лица, нарушившие статью 7,1, обязаны в 30-дневный срок после выявления данного правонарушения добровольно отменить такое положение, переведя подчиненное им лицо на другую должность. Если это невозможно, одно из данных лиц обязано покинуть занимаемую должность, - сказано в законе.

Цитированные главы закона АР «О борьбе с коррупцией» не отменены, - подытожила С.Агаева.

Энвер Меликов