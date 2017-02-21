Оппозиция резко критикует назначение Мехрибан Алиевой

После октябрьского референдума, закрепившего изменения в Конституцию страны, большинство азербайджанцев задавались вопросом – кто же будет назначен на пост первого вице-президента? Звучало много версий, но все были связаны с назначением на новообразованную должность представителя правящей семьи. В качестве претендентов фигурировало имя супруги президента, депутата Мехрибан Алиевой.

Потом в течении пяти месяцев было затишье и тема начала отходить на второй план. Сегодня же, как гром среди ясного неба грянула новость – Ильхам Алиев подписал указ о назначении жены на пост первого вице-премьера страны. Почему президент назначил именно ее? Что изменится в жизни страны и в политической элите?

Это уже третье изменение, позволяющее Ильхаму Алиеву передать власть члену своей семьи

“К сожалению, произошло то, о чем мы давно предупреждали – Ильхам Алиев назначил супругу первым вице-президентом”, - заявил РадиоАзадлыг председатель Партии Народного Фронта Азербайджана Али Керимли. “Когда проводился референдум об изменениях в Конституцию, мы заявляли, что для этого нет объективных оснований. Власти должны заниматься решением социальных и экономических проблем в стране, открыть народу дорогу к процветанию. За год в стране 500 человек совершили самоубийство. А чем занимается глава государства? Для того, чтобы назначить супругу первым вице-президентом и в любой удобный момент передать ей власть, он искажает Конституцию, путем фальшивого референдума меняет ее текст. До этого Конституция уже 2 раза была изменена для того, чтобы обеспечить интересы одной семьи. Изменения были проведены в 2002 году, когда здоровье Гейдара Алиева уже пошатнулось, тогда новый текст конституции служил цели передать власть его сыну. Премьер-министр, которым на тот момент был Ильхам Алиев, одним указом смог получить власть от отца. В 2008 году Ильхам Алиев второй раз был “избран” президентом и Конституция не позволяла ему избираться в третий раз. Тогда, в 2009 году были внесены изменения, позволяющие ему избираться бессчётное количество раз. Это уже третье изменение, позволяющее Ильхаму Алиеву передать власть члену своей семьи.

" Мы не откажемся от принципов республики. Потому что для развития страны необходима свобода и справедливость, избирательные реформы. Парламент и президент должны избираться из народа путем выборов"

Смотрите, как они обращаются со своим народом. Народ, который первым на Востоке установил демократическую республику, через 100 лет пытаются вернуть в монархию. В стране больше 40 лет правит одна семья. Более 24 лет нашей независимости прошло при правлении отца и сына. У нас и без того де-факто была династическая форма правления, сейчас ее закрепили де-юре. Одна семья использует все средства, чтобы любой ценой закрепить свою гегемонию. Одна семья говорит азербайджанскому народу “среди вас нет ни одного достойного представителя, чтобы управлять страной, это можем только мы”. Пусть главы семей уезжают за работой из страны, миллионы денег утекают из страны, пусть гибнут медицина, образование, дети растут в условиях голода, полиция превращается в аппарат наказания, лишь бы у одной семьи были беспрецедентные полномочия, как в экономике, так и в политике. Им беспрекословно подчиняются исполнительные органы и парламент. Считаю этот шаг Ильхама Алиева ошибочным. Все равно династия управляла де-факто, а такая явная демонстрация этого народу приведет к серьезным протестам. ПНФА, Национальный Совет сделают все возможное, чтобы мирным путем в рамках Конституции не допустить установления строя монархии в стране. Мы не откажемся от принципов республики. Потому что для развития страны необходима свобода и справедливость, избирательные реформы. Парламент и президент должны избираться из народа путем выборов.

Считаю, что назначение Мехрибан Алиевой первым вице-президентом не должно особо огорчать наших граждан. Наоборот, теперь все стало ясно. Это показатель того, что мы справедливо били сигнал тревоги о ситуации в стране, стало ясно что власти боятся и доказательство того, что Ильхам Алиев не верит никому в стране, кроме своей семьи. В таком случае они обречены на поражение”, - отметил А.Керимли.

“В Азербайджане власть семьи была установлена уже давно. Сейчас это уже узаконено после назначения И. Алиевым супруги Мехрибан Алиевой первым вице-президентом”, - заявил РадиоАзадлыг башган партии Мусават Ариф Гаджылы.

“Власти доказали, что не намерены считаться с мнением народа. Считаю это проявлением неуважения к азербайджанскому народу. К тому же считаю это назначение политически ошибочным шагом, потому что режим не сможет достичь желаемого – укрепить свою власть. Наоборот, этим назначением останется недовольно не только азербайджанское общество и оппозиция, но и некоторые представители власти, что приведет к напряженности внутри самого режима. Поэтому расцениваю сегодняшнее назначение как событие, которое впоследствии серьезно повлияет на политические процессы в ближайшем будущем. Недовольство в азербайджанском обществе нарастет, в то же время представители властей, претендующие на пост вице-президента, остались недовольны, это приведет к напряженности и, послужит активизации общества”, - добавил А.Гаджылы.

Айсель Салимова