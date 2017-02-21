«Минное поле» для пациента

Сегодня сфера медицины в Азербайджане напоминают «минное поле»: не известно где и когда рванет, что случится с пациентом. То и дело в отечественной масс-медиа появляются информации о недобросовестности и не квалифицированности врачей, ставивших пациентам неверные диагнозы, использующие при лечении лекарства сомнительного происхождения. Схожий случай совсем недавно произошло с молодой жительницей Сумгайыта Салтанат Будагавой, которая обратилась к специалистам частной клиники «Шафгат» для лечения от бесплодия.

Она прошла УЗИ и другие необходимые обследования, затем ей назначили курс лечения. Прописали лекарства, в основном уколы. В клинике уже имелись эти препараты, так что ей не пришлось ходить по аптекам. Когда Салтанат ханым пришла во второй раз на процедуру ради интереса вязала пустые ампулы, чтобы выяснить названия лекарств. И тут ее словно током ударило: все лекарства были с просроченным сроком действия. Срок одного истек в июле 2015 года, другого – в апреле 2016 года.

Возмущенная женщина начала выговаривать медсестре за ее халатность и невнимательность. На шум и словесную перепалку собрались другие пациенты. Чтобы замять дело и не раздувать скандал, главврач клиники Фикрет Бахшалиев пообещал бесплатно лечить ее, выплатить компенсацию. Но Салтанат ханым не согласилась на сделку и грозится подать на клинику в суд. Хорошо, что просроченные препараты не навредили ее организму.

20 февраля в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся судебный процесс по уголовному делу владельца клиники «Medi Sina» Мугдата Гашимова, который обвиняется в мошенничестве. Его вина была доказана и во время следствия. Прокурор просил наказать Мугдата Гашимова лишением свободы сроком на 11 лет.

Впервые название этой клиники было упомянуто к криминальной хронике 2013 году, когда здесь из-за халатности врачей во время операции по удалению молочной железы скончалась бывший декан Бакинского Славянского Университета, критик Эльнара Тофиггызы. Расследование по делу и судебное разбирательство длилось долго, на мужа покойной журналиста Анара Нифталиева оказывали давление. Ведь владельцем этой лечебницы с подмоченной репутацией является глава ДУМК Аллахшукюр Пашазаде. И все же врачей осудили, клиника выплатила компенсацию.

Можно привести десятки фактов о неправильно поставленном диагнозе, неудачной операции, закончившейся с летальными исходом или инвалидностью человека, непрофессионализме азербайджанских медиков. Достаточно дать поиск в Интернете по данной тематике, чтобы дать оценку отечественной медицине.

Как заявил РадиоАзадлыг адвокат Фазиль Мирзоев, в последнее время в Азербайджане участились случаи обращений в Министерство здравоохранения и судебные инстанции по поводу врачебных ошибок. Эти жалобы завершаются в лучшем случае – выговором врачу в худшем случае – увольнением. В год заводится два-три уголовных дел в отношении врачей, допустивших преступную халатность. Крайне редко такие дела завершаются серьезным наказанием в их отношении (получить информацию о статистике врачебных ошибок в Минздраве получить не удалось – авт).

Почему даже в случае смерти пациента осудить врача удается далеко не всегда? По словам Мирзоева, во-первых, медики откупаются от суда и дело завершается выплатой компенсации, что лучше, чем сидеть в тюрьме. Во-вторых, не исключен корпоративный сговор: доказать врачебную ошибку может судмедэкспертиза, которая в рамках медицинской этики солидарна с диагнозом врача, переписываются медкарты, имеет место фальсификация. Поэтому сложно определить правильно ли был установлен диагноз и в полном ли объеме оказана медицинская помощь, что стало причиной смерти или инвалидности больного?

Как отмечает правозащитник Эльдар Зейналов, в Азербайджане статистика врачебных ошибок скрывается от общественности. Даже если и озвучить приблизительную цифру, то она будет не точной. Не все случаи врачебных ошибок становятся известны, главврачи медучреждений договариваются с близкими пациента о компенсации и расходятся полюбовно. Особенно заинтересованы в этом руководители частных клиник, потому, что судебные иски грозят большими суммами компенсаций. Да и без взяток судьям и прокурорам не обходится. Кроме того, кто обратиться за лечением в клинику с подмоченной репутацией…

Эксперт обращает внимание на одну важную деталь – в Азербайджане нет независимой медэкспертизы - инструмента досудебного урегулирования споров между врачом и пациентом. Без этого невозможно получить объективную оценку действий медика. Кстати, Объединение судебно-медицинской экспертизы является подведомственной Минздраву структурой. Можно ли с полной уверенностью говорить об объективности расследования, если ведомство защищает своих подчиненных, как это не раз случалось до сих пор?

«В стране необходимо принять закон о защите прав пациентов, только так можно искоренить коррупцию в медицине. Пациенты сейчас не защищены, мало, кто из пострадавших от непрофессиональных врачей пациентов выиграл суд, а если такой закон будет принят, врач уже подумает, сделать операцию больному или нет. Сегодня многие пациенты не верят в то, что жалоба возымеет действие, так как врач - часть системы здравоохранения. Существует корпоративная солидарность, вот люди и не верят в судебные перспективы подобных дел. Закон о защите прав пациентов ныне действует в России Украине, Казахстане, в европейских странах», - указывает Зейналов.

Эллада Алекперова