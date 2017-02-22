«Рахима Шалиева осудили за политическую активность, а не вымышленное хулиганство»

В Азербайджане продолжаются необоснованные, незаконные задержания и осуждения активистов демократической оппозиции. 21 февраля в городе Сумгайыт задержан и в тот же осужден на 30-суточное заключение член городской организации партии РеАл блогер Рахим Шалиев. РадиоАзадлыг встретилось с председателем Меджлиса сумгайытского отделения РеАл Хафизом Бабалы.

- Вначале немного о партии и о вас. Каковы цели РеАл, сколько членов организации в Сумгайыте?

- Я председатель Меджлиса сумгайытской городской организации партии Республиканская Альтернатива и член оргкомитета партии. Два года назад Движение РеАл приняло решение о формировании одноименной партии, с созданием для этого оргкомитета. В городе Сумгайыт достаточно грамотных, работающих и активных членов РеАЛ. Нашей целью является создание в Азербайджане парламентской республики, с разделенными и независимыми ветвями власти.

- Кстати, 21 февраля президент Ильхам Алиев назначил супругу первым вице-президентом Азербайджана. Каково отношение РеАл к этому событию?

- Партия еще свое заявление не выдала. Но мое личное мнение резко отрицательное. С вчерашнего дня фактически Азербайджан перешел на монархическое правление под шапкой демократии. Уверен, что в скором времени РеАл распространит отношение партии о назначении Мехрибан Алиевой первым вице-президентом, и это отношение будет похожим на мое мнение.

- Как и за что задержан Рахим Шалиев?

- 20 февраля в 11 часов утра его арестовали в сумгайытской квартире семьи Шалиевых. Полиция вывела его из дома, держала в управлении полиции, потом в 6 вечера парня увезли в Сумгайытский суд, который вынес решение об административном наказании на 30 суток. Рахиму был назначен адвокат, который ничего не сделал для защиты подсудимого. После суда его заключили в сумгайытский следственный изолятор.

Рахим занимался сбором документов для перевода Движения РеаЛ в партийный формат. Он активно работал, созванивался с членами партии, словом, вел порученную ему общественно-политическую работу. Одновременно занимался своим блогом, у него достаточно много подписчиков.

Задержание и осуждение Шалиева для нас было неожиданностью. Ранее меня дважды вызывали на разговор в Управление полиции, но дальше вопросов и ответов неприятности не продолжились. А Рахим осужден за якобы хулиганство на улицах Сумгайыта, его обвинили в том, что скандалил в городе, полиция хотела его урезонить, он не подчинился… Хотя с 11 часов весь день Рахим был в руках полиции и просто не мог быть на улицах. Весь его день прошел рядом с свидетелями. У него есть алиби о невиновности.

Вечером, в день задержания Рахима РеАл провело срочное заседание, по итогам которого распространено заявление организации с выражением протеста и требованием о незамедлительном освобождении незаконно арестованного Рахима Шалиева.

Мы считаем, что его наказали за активную политическую деятельность. По информации, которую он передал родным из следственного изолятора, где содержится, следователь задавал ему вопросы, касающиеся общественной деятельности, а не какого-то вымышленного хулиганства.

Конечно, Р.Шалиев – политический узник. Власть преследует не конкретно Шалиева, а всю политическую организацию РеАл. Власти не нравится, что мы хотим демократии в стране, предлагаем законопроекты, не нарушаем закон, а теперь выступаем против неомонархии в Азербайджане.

Дело Шалиева - первое в таком роде для сумгайытской организации. Мы инструктируем наших членов, чтобы в действиях не давали повода для задержаний и репрессий, а Шалиев был лучшим исполнителем наших таких рекомендаций.

Его защитой занимается нанятый семьей адвокат Ялчын Иманов. Будет подана апелляционная жалоба на незаконные действия полиции. Полиция не разрешала Шалиеву встретиться с адвокатом, что дает нам основание думать о насилии над Рахимом. У него, наверное, выбивают нужные полиции показания. Мы так считаем потому, что именно подобным образом поступали с предыдущими задержанными политическими активистами, - сказал Х.Бабалы.

22 февраля в 11 часов дня Р. Шалиеву разрешили встречу с защитником.

Энвер Меликов