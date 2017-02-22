Системная коррупция угрожает здоровью населения

Министерство здравоохранения Азербайджана решило усилить борьбу с коррупцией. Приказом руководства этого министерства лечебным учреждениям предписано усилить контроль над отпуском лекарств льготным группам населения, а также в рамках государственных программ.

Кроме прочего, предписано повысить уровень прозрачности в медицинской деятельности, а также усилить контроль над целевым использованием бюджетных средств, качеством и безопасностью лекарств. От отделов и секторов министерства требуют серьезнее относиться к расследованию жалоб на негативные явления в этой сфере услуг.

Насколько эффективным будет это решение? По результатам жалоб граждан, на первом месте по уровню коррупции в Азербайджане находится именно система здравоохранения, передают местные СМИ со ссылкой на исполнительного директора неправительственной организации «Фонд по борьбе с коррупцией» Васифа Мовсумова. Второе место заняли органы исполнительной власти, далее следуют – система образования, полиция, региональные центры труда и социальной защиты населения, муниципалитеты и медико-социальные экспертные комиссии.

«Большинство граждан не доверяют системе здравоохранения Азербайджана, несмотря на то, что за последнюю четверть века продолжительность жизни заметно возросла», -говорится в отчете Института по освещению войны и мира IWPR за октябрь прошлого года. Примечательно, что организация, чья деятельность сосредоточена на «всестороннем освещении и обнародовании соответствующей информации» цитирует в собственном отчете данные ВОЗ об увеличении средней продолжительности жизни и снижении уровня смертности среди детей и беременных женщин в Азербайджане. И тут же сообщает, что описанные позитивные явления в медицине не стыкуются с действительностью, азербайджанцы не доверяют местному здравоохранению, сталкиваясь с коррупцией и врачебными ошибками.

«25 июня (прошлого года, - Ред) после операции, проведенной в Центральной больнице Загатала умер 6-месячный Салим Лачинов, у которого была непроходимость кишечника. Его родители утверждают, что ребенок стал жертвой халатности, а в больнице заявили, что состояние ребенка было очень тяжелым и они сделали все, чтобы спасти его. В тот же день в Центре ангиологии и микрохирургии в Баку 82-летней больной диабетом Тарлан Алиевой должны были ампутировать гангренозную левую ногу. Но по ошибке ей ампутировали здоровую правую ногу. Спустя несколько дней пришлось ампутировать и левую ногу. Через месяц она скончалась», - говорится в отчете IWPR.

После череды громких скандалов Минздрав ограничился расследованием частных случаев. Ампутировавшему не ту ногу хирургу пригрозили штрафом в 500 манат и решили, что в остальных случаях врачебная халатность не имела места. На самом деле доказать халатность и врачебную ошибку азербайджанцы не могут из-за отсутствия независимой врачебной экспертизы.

Стоит полагать, что прозрачность в системе здравоохранения следует «обеспечивать» и в этом конкретном направлении, а коррупцию пресекать в источнике – так называемых «бесплатных» государственных медучреждениях. Дорогие частные медучреждения гражданам недоступны из-за отсутствия медицинской страховки, а государственные требуют деньги неофициально, но меньше, чем частные.

В государственных больницах средняя зарплата врачей, в зависимости от их квалификации, составляет 130 - 450 манат. Низкие зарплаты приводят к коррупции на низшем уровне, считает председатель независимой Ассоциации врачей Азербайджана Галиб Алиев. По данным иных источников, коррупция охватила все уровни этой сферы. Ключевой причиной плачевного состояния государственного здравоохранения в Азербайджане является повальная коррупция, считает член Движения Республиканская альтернатива (РеАл) врач Хадиджа Гаджилы. К коррупции будущих врачей приучают со студенческой скамьи. «В Медицинском университете Азербайджана, как во всех других государственных вузах, студенты платят взятки за хорошие оценки. В медицинских учреждениях персонал платит взятки, чтобы получить работу, а затем берет взятки у больных, чтобы снова платить взятки, чтобы остаться на этой работе. Все это становится причиной недоверия к местной системе здравоохранения», - сказала Гаджилы.

Особая статья - закупки лекарственных препаратов. Традиционно Министерство здравоохранения распределяет закупки лекарств, вакцин и препаратов, диагностических и дезинфекционных средств, расходных материалов, предусмотренные для реализации различных государственных программ в сфере здравоохранения между компаниями-посредниками путем тендера. В числе прочих компаний основным поставщикам Центра инноваций и снабжения Минздрава является ООО «AvroMed Company». По мнению экспертов, практика привлечения посредников снижает уровень прозрачности в этой сфере.

Шаин Мамедов