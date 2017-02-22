'Доказано участие в Ходжалинском геноциде 366-го полка'

«В результате оккупации Армении Ходжалы был нанесен ущерб в размере 523 миллиона долларов США».

Как сообщает АПА, об этом заявил старший следователь по особо важным делам специального следственного отдела Военной прокуратуры республики Ульви Ахмедов.

По его словам, полностью было доказано участие 39 человек в Ходжалинском геноциде: «18 человек из 39 являются офицерами и прапорщиками 366-го мотострелкового полка в Ханкенди».

У.Ахмедов сказал, что в рамках возбужденного в связи с Ходжалы уголовного дела осуществлено свыше 7500 следственных мероприятий.

НАПОМИНАНИЕ

В 1992 году, в ночь с 25-го на 26-е февраля, армянские вооруженные подразделения с помощью 366-го российского мотострелкового полка напали на город Ходжалы.

По официальной информации, о время резни были убиты 613 мирных жителей, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков. 1275 мирных жителей взяли в плен, судьба 150-ти из них до сих пор неизвестна, 475 граждан стали инвалидами, 8 семей были полностью уничтожены. 25 детей потеряли обеих родителей, 130 - одного из них.