Эмигранты назвали назначение М.Алиевой «проявлением непотизма»

21 февраля в Страсбурге собрались азербайджанские политические эмигранты, обсудившие с единомышленниками-эмигрантами в других странах весть о назначении Ильхамом Алиевым на пост первого вице-президента своей же супруги Мехрибан Алиевой. По итогам обсуждений организация эмигрантов «Демократия во имя Азербайджана» приняла документ.

В заявлении движения "AND" говорится, что принимая во внимание назначение первого вице-президента в Азербайджане 21 февраля 2017 года, движение «Демократия для Азербайджана» (AND) заявляет:

– AND уже отмечал тот факт, что изменения в Конституцию Азербайджана 26 сентября 2016 года были приняты с многочисленными нарушениями правил проведения референдума и вопреки волеизъявлению народа.

– AND, также как и все оппозиционные партии в Азербайджане, бойкотировал референдум, а также не признал результаты референдума;

– AND считает, что принятые поправки в Конституцию страны серьезно нарушили баланс власти, дав действующему президенту страны “беспрецедентные” полномочия.

– AND считает, что назначение на должность первого вице-президента страны, супруги действующего президента направлено на усиление диктата правящего режима и является прямым нарушением требований 7-й статьи действующего Закона Азербайджанской Республики от 13 января 2004 года «о борьбе с коррупцией»;

– AND считает, что назначение на должность первого вице-президента Азербайджана супруги действующего президента является непотизмом в грубейшем своём проявлении. Это противоречит принципам демократии и нарушает права других граждан республики.

– AND считает, что это и все возможные последующие назначения на руководящие государственные посты родственников действующего президента, направлены на усилении диктатуры в Азербайджане.

– AND выражает сожаление, что действующая власть Азербайджана до сих пор продолжает беспрецедентную кампанию репрессий, арестов и запугиваний граждан не согласных с политикой правящего режима, а также применяет метод запугивания журналистов, блогеров и других политэмигрантов вынужденно находящихся за рубежом путём давления, задержания и запугивания их родственников (включая женщин и детей) оставшихся в Азербайджане.

Все эти действия являются грубейшим нарушением прав человека в Азербайджане.

От имени всех демократических сил, AND настоящим заявлением обращается ко всем правительствам и международным организациям выразить свою принципиальную позицию по поводу усиления диктатуры правящего клана и многочисленных нарушений прав человека в Азербайджане, - сказано в принятом эмигрантами заявлении.

Добавим, что в последний месяц создатели и соруководители AND бывший посол Азербайджана Ариф Мамедов и директор Туран ТВ Ганимат Захид заняты организацией Пражской конференции «Азербайджан 2017-2027, Наше видение и миссия», которая состоится 3-4 марта 2017 года.

Ариф Мамедов перечислил для РадиоАзадлыг темы, которые планируется вынести на обсуждение участников конференции в Праге: «Особенности национальной ментальности. Нардаран и религиозный фактор в обществе», «Оппозиция vs Власть. Социальные медиа и как разбивать ящики менталитета», «Роль женщин в обществе», «Политзаключенные в Азербайджане. Роль общества и международных организаций в деле их освобождения», «Социальная ситуация в стране. Специфика регионов Азербайджана», «Внешние угрозы /Международные факторы», «Роль молодежи как ведущей силы общества. Молодежь и социальная сеть», «Инфраструктура, коммуникации, связь, транспорт, туризм. Образование и Здравоохранение». Разумеется, одной из главных тем на конференции будет непотизм в Азербайджане

Добавим, что работа конференции будет транслироваться через Скайп в прямом режиме.

Энвер Меликов