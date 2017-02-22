«При разводе каждому — половина страны»

Назначение президентом Ильхамом Алиевым своей супруги Мехрибан Алиевой первым вице-президентом Азербайджана произвел эффект взорвавшейся бомбы. Не у нас в стране, где такой сценарий был вполне ожидаемым, а далеко за ее пределами. Онлайн-медиа Украины и Молдовы ограничились скупой информацией о распоряжении И.Алиева, обнародованного в ходе вчерашнего заседания Совета безопасности страны. А вот российские СМИ живо обсуждают расклад сил в политическом Олимпе в контексте этого назначения.

Напомним, что пост первого вице-президента был учрежден в Азербайджане недавно, после того как в Конституцию на референдуме в сентябре прошлого года были внесены около 30 изменений. В соответствии с Конституцией первый вице-президент берет на себя полномочия президента, если тот не способен исполнять свои обязанности.​ Кроме того, с пяти до семи лет был увеличен срок президентства, а для кандидатов в президенты были отменены возрастные ограничения. Новая Конституция предусматривает и пост вице-президента. Однако назначения на этот пост пока не осуществлено.

Российские политики и политологи охотно прокомментировали выдвижение М.Алиевой на высокий государственный пост. По мнению доверенного лица президента РФ, члена Общественной палаты России Сергея Маркова, «назначение Мехрибан Алиевой Первым вице-президентом Азербайджана укрепит политическую стабильность в стране, консолидирует власть и сведет к минимуму любые риски. Во внутренней системе никаких изменений не произойдет, Мехрибан Алиева всегда играла активную роль в общественной и политической жизни страны».

Свое видение укрепления алиевской команды у политолога Владимира Джаралла. «Не стоит объяснять назначение супруги президента Азербайджана вице-президентом страны национальным менталитетом. Причиной данного решения является геополитический климат вокруг страны. На севере Азербайджан граничит с Россией, на юге — с Ираном. Тем не менее, страна всегда старалась придерживаться самостоятельной политики. Алиев всегда действовал исходя из того, что казалось наиболее выгодным для его государства в тех или иных обстоятельствах. Иногда этот курс на независимость и балансирования между различными силами доходил даже до крайностей», - отмечает он.

Оценка популярного политолога Аркадия Дубнова несколько отличается от мнений его других коллег. В интервью русской службе Би-би-си эксперт отметил, что назначение жены Ильхама Алиева, Мехрибан на пост первого вице-президента Азербайджана позволит осуществить транзит власти по типу тандема Путин-Медведев в 2011 году. Этот сценарий может быть реализован и в Азербайджане спустя несколько лет, когда закончится срок полномочий Ильхама Алиева

«Ильхам Алиев следует стилю государственного управления, созданному в Азербайджане его отцом - семейного по своему характеру, призванного уравновесить влияние кланов. Среди влиятельных можно назвать два - клан Алиевых и клан Пашаевых, который представлен Мехрибан Алиевой, первой леди. Стиль этот был заложен отцом нации Гейдаром Алиевым - первым и единственным [среди лидеров стран СНГ], кто сумел на постсоветском пространстве реализовать семейный тип передачи власти», - отмечает политолог.



По мнению Дубнова, решение о назначении Мехрибан Алиевой предопределено необходимостью консолидировать власть, укрепить ее, создать баланс между кланами, достичь определенных компромиссов и упредить любые попытки оппонентов покуситься на власть Ильхама Алиева и его команды. Азербайджан в каком-то смысле - это уже непотизм, то есть семейное правление.



Однако об азербайджанской модели власти на семейном подряде высказались не только политологи, но и простые российские юзеры, бурно обсуждающих эту новость и не выбирающих дипломатический выражении.

Приведем наиболее интересные моменты этого виртуального «гайд-парка».

«Если в семье Алиевых такие таланты, то вторым вице-президентом Азербайджана можно назначить дочку Лейлу», — пишет пользователь Alia.

«Вот это по-нашему! Нечего кого попало во власть. Жалко, что наш „алиев“ развелся», — сетует Степан Сулакшин.

«Трамп завидует», — отмечают другие. «Вот это, я понимаю, „переписал все имущество на супругу“», — добавляет журналист кремлевской группы Дмитрий Смирнов. «При разводе каждому достанется половина страны», — прогнозируют комментаторы.

А Б1 час назад

Даже 70 с лишним лет Советской власти не смогли искоренить в Азербайджане подходов к власти как к единоличной, при которой всё решает бай. Хочет - головы рубит, хочет - назначает свою жену своим главным визирем.

Paladdin 44 минуты назад

То что он назначил жену визиром, это безусловно ошибка, с этим я не спорю. Но у каждого народа есть свой менталитет и свой путь к развитию уважаемый АБ. Судя по тому, как азеры ведут сбалансированную политику между Россией, западом и востоком, сохраняют мир практически в ситуации войны, то Алиев не самый плохой лидер среди бывших союзных.

Сергей Александров21.02.2017 13:16:00

Подарок на 8-е марта или тяжёлое семейно-финансовое положение?) Как можно работать с мужем. Дома муж, на работе опять муж. А министром сельского хозяйства пускай назначит, - свою лошадь.

Mega Aether21.02.2017 13:23:06

жену ставь президентом, а сам дуй отселя

Иван Васильев21.02.2017 13:51:52

Ну, никого же не удивляет что все друзья Путина совершенно случайно крайне успешные бизнесмены. И тут тоже простое совпадение.

Александр Харитонов21.02.2017 13:55:00

ну, назначит, заботится о своей семье

Уралец

Отдам пол царства за коня,

Вторую половину подарю супруге,

Что мне останется? Пожалуй, суета,

Нефть, газ, счета за прочие услуги.

Армянин

Трудоустроил, так трудоустроил.

Ганс Дитрих Геншер

Гейдар бы не одобрил. Сынок его перегибает палку

Влюблен В Россию2 минуты назад

потеряли чувство реальности! им уроки последних десятилетий не впрок! думаю, скоро будем свидетелями интересных событий в Азербайджане

японский городовой7 минут назад

вот это диктатор

Алексей Ратиёв Оренбург11 минут назад

Хха! Кто бы сомневался?!!

Сурик М23 минуты назад

Мы очень дорожим тем, что Азербайджан – светское государство - Ильхам Алиев

Nikolay Радужный50 минут назад

Султанат создавать будут.

Кук Кампот1 час назад

Преемственность власти, после смерти президентом станет жена, очевидно пока детки не подрастут.

Sergey KuznezovМосква1 час назад

Молодец! Сразу видно, что любит свою жену. Кто-то брюлики дарит, а тут она сама будет выбирать что купить.

Родион МеглинМосква1 час назад

Капитальный красаффчег!

дима борькинСанкт-Петербург1 час назад

Султанат Азирбийджан

Artem SaribekyanОдесса1 час назад

Такое и покойный Сафармурад Ниязов в Туркмении не делал... Алиев ждёт, когда сын подрастёт, а жена должна контролировать ситуацию. На всякий случай и должность не хилую придумал: всё могут султаны.

Эллада Алекперова