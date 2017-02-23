Астрономы открыли семь новых планет, похожих на Землю. Там может быть вода

Астрономы открыли семь новых землеподобных планет, три из них находятся в "обитаемой зоне" – там может быть вода в жидком виде.



Об этом сообщается в статье журнала Nature и на сайте американского аэрокосмического агентства NASA. Планеты обнаружены в недавно открытой системе TRAPPIST-1 в созвездии Водолея, на удалении около 40 световых лет от Земли.

"Поиск ответа на вопрос "одни ли мы" [во вселенной] - ключевая задача для науки" и сегодняшнее открытие - серьезный шаг вперед на этом пути, говорит Томас Зюрбюхен (Thomas Zurbuchen), заместитель главы управления космических миссий NASA в Вашингтоне.

До нового открытия астрономы могли напрямую изучать лишь три землеподобных планеты, все в Солнечной системе: Марс, Венеру и Меркурий. Ученые обещают, что в ближайшие месяцы появятся первые результаты изучения свойства планет.



​Все семь планет очень похожи на нашу по массе (0,4-1,4 массы Земли) и размерам (0,7-1,1 радиуса Земли). Более детальной информации о найденных планетах пока нет, но ученые рассчитывают, что у них может быть каменистая природа.



Кроме того, три из них находятся в центре "обитаемой зоны", то есть температура на их поверхности не препятствует существованию воды в жидком состоянии, а это – ключевой фактор для возможного развития жизни.

В августе 2016 года астрономы Европейской Южной обсерватории заявили об открытии ближайшей к Земле планеты земного типа – Проксима b в системе Альфа Центавра.



Физик Стивен Хокинг и миллиардер Юрий Мильнер в апреле 2016 года объявили инициативу запуска к Альфе Центавра миниатюрных кораблей-роботов: если подобную технологию удастся создать, то путешествие к ближайшей звездной системе займет более 20 земных лет.