В день назначения 1-го вице-президента Рахиму ломали пальцы…

В день, когда всегда восторженное большинство азербайджанских журналистов напрягалось, придумывая радости от назначения М.Алиевой вице-президентом, а Руфиз Гонагов и прочие разрешенные НПО-шники строчили длинные поздравления, в Управлении полиции города Сумгайыта правоохранители ломали пальцы Рахиму Шалиеву. Его взяли в 11 часов утра, 21 февраля из сумгайытской квартиры, обвинив в уличном хулиганстве. Но пытали в полиции, требуя стереть с его фейсбучной страницы личное мнение о руководителях Азербайджана. Блогер Р.Шалиев – активист демократической партии РеАл.

О пытках в Сумгайыте сообщил 22 февраля адвокат Шалиева – Ялчин Иманов. Блогер отказался выдать палачам личный код в Фейсбуке и отвечать на вопросы о соратниках по РеАл. Тогда молодого невинного парня отвели в другую комнату, где пять полицейских его жестоко избили. Выламывали пальцы рук, били по голове. Рахиму стало плохо…

Тогда активиста вернули в 4-е отделение полиции, где составили ложный протокол о том, что Шалиев якобы на улице ругался по телефону и не подчинился полиции. Оттуда его повезли в суд, который арестовал его на 30 суток. Из суда Шалиева вновь вернули в городское управление полиции, где заставили мыть унитаз, а полицейские снимали это на видео. Далее его отвели в комнату с несколькими женщинами, где Рахима раздели и заставили мыть пол. Происходящее полицейский снимал на видеокамеру или сотовый телефон, - не имеет значения.

В день, когда президент И.Алиев рассказывал членам правительства о высоких достоинствах супруги – первого вице-президента, Рахима Шалиева вновь вернули в кабинет замначальника и продолжили допрос о РеАл. Не добившись ответа, молодого человека отвели в другую комнату и стали избивать дубинкой, угрожали изнасилованием. Пытки прекратились после того, как Шалиев подошел к окну и пригрозил выброситься. Сейчас у Шалиева сильные боли в голове и возникли проблемы со слухом. Адвокат представил апелляционную жалобу на решение суда и жалобу на пытки.

В азербайджанской полиции гестаповские порядки обычны, в обществе не удивляются, кое-кто даже находит этому оправдание. Били и пытали всегда – в советское время и в четверть века независимости. В прошлом году через ужасающие пытки прошли все обвиненные по Нардаранскому делу – мусульмане, жители апшеронского поселка Нардаран, выступившие против власти Азербайджана. Пытки продолжались в этом году, на памяти жестокие избиения и пытка удушением в Насиминском районном управлении полиции Баку, 9 января 2017 года, которым подвергли блогера Мехмана Гусейнова. Его четыре часа продержали с мешком на голове. От пыток он потерял сознание, из носа текла кровь. В полиции дважды вызывали скорую медпомощь, только после этого палачи отстали. Выйдя из полиции, Мехман заявил о пытках, за это начальник управления Муса Мусаев подал на него в суд, заявляя о ложном обвинении со стороны блогера. Значит, опять тюрьма и снова пытки…

О гестаповских порядках в азербайджанской полиции не раз заявляло общественное объединение "Платформа гражданского общества". В прошлом году они предупредили об увеличении случаев пыток в местах заключения в Азербайджане. В мае 2016 года "Платформа" выступила с оценочным документом: "в последние годы в учреждениях по отбыванию наказания от пыток умерли Парвиз Микаилов, Эльшад Бабаев, Нурани Ибрагимов, в учреждениях полиции в результате насильственных действий сотрудников правоохранительных органов скончались Бахруз Гаджиев, Рашад Мехтиев", - говорится в нем.

"Последние случаи пыток, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения с молодыми активистами Гиясом Ибрагимовым и Байрамом Мамедовым, написавшими на памятнике Гейдару Алиеву "С праздником рабов!", и попытки опровергнуть это омбудсменом свидетельствуют, что плохое обращение не только не уменьшается, а идет по нарастающей", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" член ПГО, юрист Алескер Мамедли.

«Платформа» напомнила об обязательствах Азербайджана в области запрета пыток. "Согласно части III статьи 46 Конституции Азербайджана, никто не может быть подвергнут пытке и истязаниям, бесчеловечному и унижающему достоинство. Согласно статье 7 Международного пакта гражданских и политических прав, никто не может подвергаться пыткам, тяжелому и бесчеловечному обращению. Пытки запрещены и статьей 3 Европейской конвенции прав человека", - продолжил Мамедли.

"Вопреки этому правительство Азербайджана уклоняется от выполнения обязательств в рамках этих документов. Более того, согласно статье 46 Европейской конвенции прав человека, которую ратифицировал Азербайджан, правительство обязалось исполнять решения Европейского суда по правам человека. Однако правительство уклоняется от эффективного сотрудничества с Комитетом министров Совета Европы, который осуществляет контроль за исполнением решений Евросуда", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" другой член ПГО, глава Общественного альянса "Азербайджан без политзаключенных" Огтай Гюльалыев.

Правительство Азербайджана создает препятствия для проведения международных мониторингов ситуации с пытками. "Несмотря на сотрудничество Азербайджана с Европейским комитетом против пыток (CPT), Азербайджан запрещает этой структуре обнародовать свои отчеты. Среди стран СЕ такое практикует, кроме Азербайджана, только Россия", - отметил Гюльалыев.

Как считают в "Платформе гражданского общества", "позорно возрождение в Азербайджане, в XXI веке, когда во всем мире растет борьба против насилия, методов средневековой инквизиции".

Глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов солидарен с обеспокоенностью ПГО в связи с растущими фактами пыток в местах заключения. "Факты пыток не расследуются, и это поощряет силовиков на новые преступные действия. В Азербайджане национальный превентивный механизм по предотвращению пыток возложен на институт омбудсмена, но этот орган в Азербайджане не является независимым. Еще ни разу представители омбудсмена не подтвердили факты пыток. Необходимо повышение международного внимания к проблеме пыток в Азербайджане", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Эльшан Гасанов.

Только в одном случае азербайджанские полицейские были наказаны за издевательства над гражданином. На днях к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы приговорен бывший сотрудник Главного государственного управления дорожной полиции Фарид Азаев за похищение двух женщин и сексуального насилия над ними. Такой приговор вынес Бакинский суд по тяжким преступлениям 21 февраля. Наряду с ним были наказаны его брат Фаик Азаев, Вуcал Бабаев и еще один человек – Сона Керимова. Вусал Бабаев осужден на 9 лет лишения свободы. Надо отметить, что Фарид Агаев отвергает обвинение. Бывший полицейский утверждает, что не виновен, его арестовали по заказу начальника Управления общественной безопасности МВД генерала Джаваншира Мамедова и его сына.

Знакомство с этой историей многое проясняет. Становится ясным, что осуждающее за пытки законодательство применяется в Азербайджане только по особому приказу. Пыточных дел мастера в полиции освобождены от ответственности. Им не страшно и не стыдно, позволено делать все с человеком, неспособным даже закрыться от ударов руками. В азербайджанской полиции работают маньяки, больные, неуравновешенные люди, причем даже женского пола. Эти «дамы в погонах» могут смотреть на голого, избитого в кровь человека, моющего перед ними туалет, и от увиденного им не становится дурно. Они – мужчины и женщины в форме полиции, выйдя из пыточных кабинетов могут выглядеть очень импозантно, нормально общаться в семье и обществе, рассуждать о чести, доброте и порядочности. Но получив приказ, надевают несчастному на голову мешок и…

Назначение Мехрибан Алиевой первым вице-президентом некоторыми журналистами и блогерами было встречено с воодушевлением. Быстро появились статьи о новых веяниях в государстве, скорых назначениях молодых и просвещенных чиновников. Один из таких молодых – сын министра внутренних дел Рамиля Усубова, назначенный отцом на пост начальника управления следствия и дознания в МВД. Р.Усубов пошел по стопам И.Алиева, нарушив закон «О борьбе с коррупцией», запрещающий и осуждающий чиновников за назначение близких родственников на подчиненные им должности.

Не верится в то, что пытки в азербайджанской полиции с назначением сына Рамиля Усубова могут прекратиться.

Энвер Меликов