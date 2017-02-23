Откройте рынки – люди хотят есть!

Кризисные явления в экономике отражаются на социально незащищенных слоях населения. Падение покупательной способности, вызванное девальвацией национальной валюты, вынудило российское правительство начать программу продовольственной помощи уже в текущем году. Неимущие россияне будут получать карточки с баллами, которые смогут обменять на продукты. Для сравнения, азербайджанское правительство ограничилось заявлением вице-премьера Али Ахмедова о том, что цены на продовольствие не внушают беспокойства.

Кроме социальной помощи, определяемой на основе крайне низкого по сегодняшним ценам прожиточного минимума в 155 манат, неимущие азербайджанцы ни на что не рассчитывают. Черта бедности в стране относительна из-за отсутствия в местном законодательстве четкого понятия о критерии нуждаемости. Ее рассчитывают по стоимости минимальной потребительской корзины, также весьма отдаленной от реальности. Это очень узкий и неадекватный подход, совершенно не стыкующийся с методологией Всемирного банка, где уровень бедности измеряется иначе.

Первостепенным критерием подсчета является водоснабжение, после этого учитывается наличие канализации в городах, доступ к медицинским услугам, образованию и только после этого измеряются доходы на душу населения. Бытующий в Азербайджане примитивный метод подсчета и заниженные показатели потребительской корзины позволяет Министерству труда и социальной защиты заявлять о пяти процентах неимущих граждан. «На сегодняшний день уровень бедности рассчитывается с учетом количества граждан, получающих социальную помощь. Это составляет 5-5,1%», сообщил глава ведомства Салим Муслимов в ходе конференции, посвященной соответствию Системы национальной статистики европейским стандартам.

Нужны ли азербайджанцам дополнительные программы продовольственной помощи, или достаточно ограничиться реальным подсчетом потребительской корзины? На самом деле, следует начинать с элементарной честности при подсчете базовых расходов граждан, индексации пенсий и определении социальных пособий. Только после этого рассуждения о прочих путях материальной поддержки неимущих обретают суть. Иначе никак. «Потребительская корзина получила неправильную оценку. Стоимость продуктов указана много ниже рыночных цен», - считает экономист Октай Ахвердиев. Аналогичны мнения прочих независимых экономистов. По словам Натига Джафарли, потребительская корзина – это своеобразный фундамент правительства для подсчета минимальных зарплат и пенсий. Все дело в том, что индикаторы подсчета размера потребительской корзины давно устарели, и не соответствуют международным стандартам, по которым давно уже работают в европейских странах и некоторых странах бывшего Союза.

Проще говоря, правительство не компенсировало населению девальвацию национальной валюты. Достаточно присмотреться к мизерным надбавкам к прожиточному минимуму. С начала девальвации он повысился на 20 манат. В 2014 году прожиточный минимум составлял 125 манат, в 2015 году 131 манат, в 2016 году – 136 манат и наконец, в текущем году утвержден на уровне 155 манат, тогда как реальная инфляция в среднем перешагнула за отметку в 50%. Как видите, следовать международной практике социальной поддержки нашей стране еще рано. Даже российский опыт продовольственных карт теряет смысл в условиях всеобъемлющей лжи и умышленного занижения стоимости минимального уровня жизни.

При этом многие годы государство расходовало и расходует средства на поддержку вынужденных переселенцев, хотя многие из них не нуждались в этой помощи. Государственная помощь этой социальной категории стала огромной брешью, туда утекали средства «народного кошелька». «Было бы справедливо перенаправить эти средства на нужды малоимущих - пенсионеров, инвалидов, неполных семей и т.д.», - считает председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев.

Нужны ли азербайджанцам продуктовые карты? Последнее время эта тема обсуждается в местных СМИ. Мнения экспертов по данному поводу разделились. Глава Союза свободных потребителей Эйуб Гусейнов считает, что нужны, потому что у бедных каждая копейка на счету. Руководитель НПО Агаев уверен в том, что продовольственные карты нужно выдавать избирательно - самым нуждающимся. «На мой взгляд, внедрение таких карточек - худший из возможных вариантов. Малоимущие граждане должны иметь право выбора - что им купить на выделяемые государством средства. Может, в данный момент им нужнее не пачка макарон и пакет молока, а лекарство. В нашей стране поступили правильно, внедрив адресную социальную помощь, которую люди могут тратить на то, что им нужно», - уверен экономист Фуад Ализаде.

Отдельно от сонма голосов, не слаженных в едином хоре, прозвучало мнение заслуженного экономиста О. Ахвердиева. По его словам, замедлить тенденцию роста уровня бедности в АР помогла бы стабилизация экономики. «Для этого нужно поддерживать бизнес и помочь ему развиваться. Это создаст дополнительные рабочие места, снизит безработицу и повысит доходы граждан. Нужно снизить зависимость экономики страны от нефти», - считает эксперт. Добавим, что в первую очередь для снижения продовольственных цен важно избавиться от монополизма хотя бы в сфере импорта и производства еды, поступления фермерской продукции на столичные рынки. Бизнесу не нужна государственная помощь, только бы не мешали работать. Тогда и цены понизятся, и положение неимущих азербайджанцев улучшится.

К сожалению, несмотря на кризис, меры правительства в этом направлении носят имитационный характер. Власти же продолжают играть в социальную политику, манипулируя потребительской корзиной и выжимая гроши из тающих нефтяных доходов на адресную социальную помощь.

Шаин Мамедов