Сомнительный газ убивает людей

Случаи отравления бытовым газом стали привычными в Азербайджане. Если раньше люди гибли по одному – задыхались в бане от угарного газа, то теперь стали гибнуть целые семьи, по неофициальным данным – от газа бытового. Последняя “газовая” трагедия унесла жизни пяти членов одной семьи.

Сразу оговоримся: газ бытовой и угарный – разные по составу. Чем больше водорода в молекулярном составе "газа", тем он чище горит. То есть, идеальным газом в трубе является метан CH4.

Газ подается по газораспределительным трубам-сетям или из локальных газохранилищ, куда доставляется в сжатом или сжиженном виде. В городские жилые дома или котельные обычно подается сетевой природный газ, после очистки и доведения до кондиций. Природный газ не имеет запаха и перед подачей потребителю на газораспределительной станции в него добавляют одорант, имеющий специфический запах для обнаружения утечек. Одорант токсичен, большая его концентрация опасна для человека, - утверждают специалисты. Что касается угарного газа, то окись углерода (СО), или угарный газ, является продуктом неполного сгорания любого топлива, содержащего углерод, — бензина, солярки, мазута, природного газа, угля, дров. Угарный газ может вытеснять кислород и в результате этого человек просто погибает от недостатка второго, попросту задыхается.

Отчего погибают азербайджанцы – от примесей или угарного газа? Почему газ превратился в серийного убийцу?

Начнем с печальной статистики. Начальник отделения токсикологии Клинического центра, главный токсиколог Азер Максудов сказал РадиоАзадлыг, что в больницу обращаются в основном с жалобой на отравление угарным газом: “В 2015 году к нам поступило 402 больных, а за 11 месяцев 2016 года – 334. В 2015 году было зарегистрировано приблизительно 500 отравлений, а в 2016-ом – более 400. Это лишь статистика по нашему отделению. Статистику по стране ведет Министерство здравоохранения.

Обычно отравление угарным газом происходит в бане, в закрытом пространстве. Мы обратили внимание, что случаи отравления редки в новостройках, в основном это происходит в старых квартирах, дворах, где проживает несколько семей. Что касается того, угарный это газ либо в обычный газ добавляют ядовитые вещества или он производится неправильно, то мы поднимали этот вопрос перед госструктурами, встречались с представителями Министерства по чрезвычайным ситуациям и ПО “Азеригаз”. Из обеих структур нам поступил официальный ответ: в составе газа нет примесей”, - подчеркнул токсиколог.

Начальник Управления эксплуатации газового хозяйства ПО “Азеригаз” Вагиф Намазов вначале согласился поговорить с РадиоАзадлыг, но услышав вопрос о примесях, отказался: ”Это не в моей компетенции. Обратитесь в пресс-службу”.

Пресс-секретарь ПО “Азеригаз” Ибрагим Карабалыев, выслушав вопрос о причинах частых случаев отравлений газом, посоветовал РадиоАзадлыг поговорить с экспертом: “Об этом вам лучше расскажет эксперт, обратитесь к нему. В целом отравления не связаны с опасными примесями или примесью воздуха. Дело в несоблюдении правил безопасности”.

“На сайте МЧС есть видеоролик, в котором подробно рассказано о причинах отравления угарным газом, профилактике и мерах по недопущению подобных отравлений”, - советовал РадиоАзадлыг руководитель пресс-службы МЧС Октай Байрамов. “Наше министерство проводит просветительскую работу во всех организациях и предприятиях. Одним из признаков, играющих роль в отравлении угарным газом, являются нечищеные дымоходы. Этим занимаются Исполнительная власть и ЖЭК-и. Что касается примесей в бытовом газе, то это вопрос не ко мне, обратитесь в SOCAR”, - отметил О.Байрамов.

В Исполнительной власти города Баку и пресс-службе SOCAR на звонки РадиоАзадлыг никто не ответил.

“В социальных сетях часто пишут об отравлениях газом, отсутствии газа в течение 6-7 часов в различных районах страны и столицы, и о том, что вместо газа подают воздух, чтобы «крутился счетчик». Все эти вопросы нужно задать ПО “Азеригаз””, - заявила РадиоАзадлыг глава Комитета защиты прав нефтяников Мирвари Гахраманлы. “Вину за отравление угарным газом сваливают на население, мол, отравления происходят в бане с плохой вентиляцией, люди не чистят дымоходы. Чем тогда занимается МЧС, которому поручено это проверять? За особые добавки отвечает завод по переработке газа, находящийся в подчинении SOCAR. Добавки вносят в целях безопасности. Однако встает вопрос об очищении газа. В прошлом году в Локбатане отравилось сразу 7-8 семей. Никто внятно так и не объяснил причину, вновь свалили на самих пострадавших. Существует большая газовая опасность здоровью и жизни населения страны”, - подчеркнула М.Гахраманлы.

Айсель Салимова