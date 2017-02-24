Бывший следователь подал кассационную жалобу
Embed code
Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
23 февраля содержащийся в 13 колонии бывший следователь Зардабской районной прокуратуры Руфат Сафаров подал кассационную жалобу в Верховный суд.
Об этом РадиоАзадлыг сообщил адвокат Сафарова Бахруз Байрамов.
Адвокат отметил, что жалоба подана на решение Апелляционного Суда Ширвана.
По словам Бахруза Байрамова, в кассационной жалобе отмечается, что сохранение решения об оставлении Сафарова под стражей, необоснованно и подано прошение о его оправдании.
Напоминание
Руфат Сафаров 20 декабря 2015 года подал в отставку с должности следователя прокуратуры Зардобского района в знак протеста против нарушения прав человека. 15 января против Руфата Сафарова было выдвинут обвинение по статье 311.3.2 (повторное получение взятки), он был арестован. Через неделю – 22 января Бинагадинский суд удовлетворил ходатайство о замене ареста Руфата Сафарова на домашний арест.
8 сентября 2016 года Ленкоранский суд по тяжким преступлениям приговорил Руфата Сафарова к 9-ти годам лишения свободы. Бывший следователь отмечает, что обвинения надуманы, его наказывают за политические взгляды, критику в адрес власти.
Во время содержания в следизоляторе в Кюрдаханы к Руфату Сафарову в камеру посадили рецидивиста с 25-ти летним стажем. Вслед за этим его отец, адвокат и Комитет защиты обратились в Пенитенциарную службу, пожелав замену местопребывания Руфата. Он был переведен в колонию № 9. Однако и сейчас Комитет защиты обеспокоен положением Руфата Сафарова.
Отец Руфата Сафрова Эльдар Сабироглу избирался депутатом от партии «Ени Азербайждан», долгие годы он руководил пресс-службой Минобороны.
Ваше мнение
Показать комментарии