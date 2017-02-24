Бывший следователь подал кассационную жалобу

23 февраля содержащийся в 13 колонии бывший следователь Зардабской районной прокуратуры Руфат Сафаров подал кассационную жалобу в Верховный суд.

Об этом РадиоАзадлыг сообщил адвокат Сафарова Бахруз Байрамов.

Адвокат отметил, что жалоба подана на решение Апелляционного Суда Ширвана.

По словам Бахруза Байрамова, в кассационной жалобе отмечается, что сохранение решения об оставлении Сафарова под стражей, необоснованно и подано прошение о его оправдании.

Напоминание

Руфат Сафаров 20 декабря 2015 года подал в отставку с должности следователя прокуратуры Зардобского района в знак протеста против нарушения прав человека. 15 января против Руфата Сафарова было выдвинут обвинение по статье 311.3.2 (повторное получение взятки), он был арестован. Через неделю – 22 января Бинагадинский суд удовлетворил ходатайство о замене ареста Руфата Сафарова на домашний арест.

8 сентября 2016 года Ленкоранский суд по тяжким преступлениям приговорил Руфата Сафарова к 9-ти годам лишения свободы. Бывший следователь отмечает, что обвинения надуманы, его наказывают за политические взгляды, критику в адрес власти.

Во время содержания в следизоляторе в Кюрдаханы к Руфату Сафарову в камеру посадили рецидивиста с 25-ти летним стажем. Вслед за этим его отец, адвокат и Комитет защиты обратились в Пенитенциарную службу, пожелав замену местопребывания Руфата. Он был переведен в колонию № 9. Однако и сейчас Комитет защиты обеспокоен положением Руфата Сафарова.

Отец Руфата Сафрова Эльдар Сабироглу избирался депутатом от партии «Ени Азербайждан», долгие годы он руководил пресс-службой Минобороны.