Российские СМИ: Стороны боятся войны, но готовятся к ней

Российские СМИ в эти дни широко освещают карабахскую проблему, комментируя последние заявления армянских, азербайджанских и российских официальных лиц.

Накануне Gazeta.ru, откликаясь на интервью министра обороны Армении агентству РИА Новости, опубликовало статью под заголовком ««Искандеры» навели на Баку».

В вышеупомянутом интервью глава оборонного ведомства Армении сказал, что продемонстрированные осенью прошлого года в столице Армении ракетные комплексы «Искандер» принадлежат исключительно армянским вооруженным силам.

Российское издание представило пояснения ряда экспертов, согласно которым, в случае полномасштабной армяно-азербайджанской войны переброшенные в Нагорный Карабах «Искандеры» гарантируют удар по Баку. При этом поставка экспортного варианта комплекса не нарушает международных соглашений и уравновешивает соотношение сил в зоне конфликта, пишет Gazeta.ru.

Ссылаясь на тех же экспертов, издание также напоминает, что цель России состоит в поддержании равновесия между Арменией и Азербайджаном.

Затем Gazeta.ru приводит некоторые сведения о продаже вооружения. Так, еще в 2010 году между Москвой и Баку был подписан крупный пакет контрактов на сумму почти 3 млрд долларов. За несколько лет Азербайджану были поставлены как минимум 100 современных танков, 24 реактивные системы залпового огня «Смерча», боеприпасы и вертолеты.

По оценке российского издания, апрельская четырехдневная война продемонстрировала относительную слабость оснащения вооруженных сил Армении, поэтому вопрос предоставления оборонного кредита был решен в ускоренном режиме и стране была предоставлена отсрочка выплат по нему. В то же время, российские эксперты выражают мнение, что Армения вышеотмеченные комплексы «Искандер» приобрела еще до апрельской войны.

К теме карабахского конфликта и вооружений обращается и «Евразия дейли» в статье со странным названием «Россия вооружает Азербайджан: особое мнение Армении без Карабаха».

«Недовольство Армении в связи с российскими поставками оружия Азербайджану принимает всё более выраженный характер. Официальный Ереван уже прямым текстом стал выговаривать Москве свои претензии по этому поводу. Былые намёки армянского руководства и робкие тексты «придворных политологов» закавказской республики сменились на достаточно жёсткие упрёки», - отмечает издание, в качестве примера приводя недавнее интервью главы МИД Армении Эдварда Налбандяна агентству РИА Новости.

«Милитаризация Азербайджана российским союзником в повышенно конфликтогенном регионе — прямая дорога к эскалации ситуации в Нагорном Карабахе, - также отмечает российское издание и добавляет: - До так называемой «четырёхдневной войны» в зоне карабахского конфликта (2-5 апреля 2016 года) Москва приводила успокаивающие Ереван контраргументы с акцентом на то, что «всё под контролем». Оказалось, это далеко не так. Приобретаемые Азербайджаном у России ударные системы всё же были задействованы в те дни апрельской эскалации».

Автор статьи, однако, оставляет своей же вопрос без ответа: почему именно в последнее время официальный Ереван стал заявлять о своем недовольстве. В Армении есть опасение, что накануне весьма важных для властей Армении парламентских выборов, назначенных на 2 апреля этого года, ситуация на армяно-азербайджанской линии соприкосновения может вновь обостриться, лишь отмечает «Евразия дейли».

А «Росбалт» в статье под названием «До Баварии долетел запах пороха с Кавказа» обращается к выступлению президента Азербайджана Ильхама Алиева на прошлой неделе в Мюнхене.

«Пока Алиев излагал на «круглом столе» в Мюнхене свои чаяния и претензии к международному сообществу и «сверхдержавам», касающиеся Карабаха, его армянский коллега поддерживал прошедший в Нагорном Карабахе конституционный референдум и наводил панику на съезде Союза ополченцев «Еркрапа», призывая его воинов «держать порох сухим». Как заявил Саргсян, Азербайджан в преддверии парламентских выборов в Армении вновь пытается прибегнуть к провокациям на границе, поскольку в Баку «питают иллюзии» о большей уязвимости республики в предвыборный период», - пишет «Росбалт».

Как отмечает издание, Азербайджан «как и Армения, панически боится войны, но все же обе страны готовятся к ней». «Минская группа ОБСЕ по мирному урегулированию оказалась мыльным пузырем; надежды на то, что Россия вот-вот начнет хотя бы поэтапное решение конфликта (а для этого были все предпосылки), тоже, вероятно, лопнули», - добавляет «Росбалт».

Армянская служба Радио Свобода

Аза Бабаян