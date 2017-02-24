«Дело Галиба Агаева» возмутило азербайджанцев в России

Арест в России председателя Региональной Национально Культурной Автономии азербайджанцев Московской области Галиба Агаева, да еще снятый на видео и показанный по телеканалам, вызвал возмущение российских азербайджанцев. Они обращают внимание на то, что информация об аресте прошла по страницам всех армянских СМИ, причем особенно усердствовал Life.ru, принадлежащий российско-армянскому медиамагнату Габрелянову. Характерно, что даже проправительственное азербайджанское информагентство АПА сообщило об аресте Агаева, повторив слово в слово текст из Life.ru Габрелянова.

Вот как преподнесли арест Агаева в армянских сайтах: «…в январе против главы азербайджанской диаспоры Подмосковья Галиба Агаева было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". На днях мужчина был задержан и помещён под домашний арест. Как стало известно Лайфу, председатель Региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Подмосковья Галиб Агаев в 2015 году предположительно совершил хищение бюджетных денежных средств на сумму более 600 тысяч рублей. Сообщается, что эти средства Агаев получил в рамках гранта "Россия глазами турецких и азербайджанских школьников", который был выделен фонду "Русский мир" Министерством образования России. На выделенные 600 тысяч рублей Агаев должен был организовать приезд азербайджанских и турецких школьников в Россию и провести для детей экскурсию по Золотому кольцу. Предположительно, мужчина распорядился крупной суммой по своему усмотрению.

Кроме того сообщается, что председатель Автономии азербайджанцев Московской области постоянно высказывает идеи о превосходстве азербайджанского этноса над армянским. "Для осуществления указанной деятельности им используется потенциал Региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области", — пояснил источник в правоохранительных кругах.

Второй абзац сообщения в армянских СМИ наводит азербайджанцев на подозрения о политической подоплеке ареста Агаева.

«Показательный арест Галиба Агаева - это плевок в лицо честных азербайджанцев! Сегодня по новостным лентам, со ссылкой на проармянский LİFE.RU прошла масса информации об аресте председателя РНКА Московской области Галиба Агаева, который якобы присвоил 600 тыс. рублей грантовых средств. Судя по заранее организованному видеосюжету, арест был исполнен показательно и эффектно. В заказном характере этого дела нет никаких сомнений. Эта акция, направленная на дискредитацию "непослушных" азербайджанских активистов в России. Уверен, даже у самого следователя нет сомнений насчет честности Галиба Агаева. Справедливость обязательно восторжествует! Противно совсем другое: азербайджанские сайты охотно помогли владельцу LiFE.RU Габриеляну в освещении этого шоу. При этом забыли, что Галиб Агаев за долгие годы во имя азербайджанского народа сделал в разы больше, чем редактора этих карманных сайтов вместе взятых», - возмущенно пишет в социальной сети житель Новгорода (РФ) Видади Аббасов.

«Новость сразу показалась неправдоподобной. Вернее обвинение. Смехотворное. Что за деньги (600 тыс руб - 10400 долл – Ред.), чтобы такой человек марался да еще за счет детей», - удивляется Тамилла Ибрагимова.

«Галиб на эти мероприятия потратил в 10 раз больше собственных средств, чем эти несчастные 600 тыс. Из-за такой суммы показательный арест с привлечением многочисленных камер просто так не производят», - продолжил обсуждение Видади Аббасов.

«Насколько я знаю Галиба Агаева, это честный преданный своему делу человек, не покладая рук работающий во имя своей Родины, на благо своих соотечественников, чья деятельность способствует делу сближения культур братских Азербайджана и России. Арест и юридическое преследование Галиба Агаева расцениваю как очередную провокацию против азербайджанцев, живущих в Москве и в целом в России. В виновность Галиба Агаева я категорически не верю», - пишет москвич, писатель Ильхам Бадалбейли.

А Парвиз Абышев надеется на лучшее: «Уверен, что чистой воды гражданско-правовой спор по каким-то непонятным причинам перевели в разряд уголовно-правовых отношений. Выражаю свою озабоченность данным недоразумением и надеюсь, что в скором времени все решится в пользу законности, обоснованности и справедливости. Убеждён, что данное дело подлежит прекращению в связи с отсутствием в деянии состава преступления».

Азербайджанцы в России обвиняют посла Полада Бюль Бюль оглы в бездействии и даже потворстве армянскому лобби. А председатель Ульяновского регионального отделения Всероссийского азербайджанского конгресса Ислам Гусейнов вспоминает орден, врученный Поладу Бюль Бюль оглу лично министром внутренних дел России Колокольцевым, и сообщает, что посол Азербайджана намеревался организовать арест самого И.Гусейнова.

В январе 2015 году Галиб Агаев обвинял другую азербайджанскую организацию в России – «Азеррос», в оппозиционной деятельности направленной против официального Баку и Путина. «Сегодня это оппозиционно воспринимаемая, всеми избегаемая организация, которая служит интересам кучки людей», - утверждал Агаев, обращая внимание на деструктивную, по его мнению, деятельность в организации бывшего вице-премьера АР Аббаса Аббасова. Агаев утверждал, что А.Аббасов пытался помешать проведению отчетно-выборного съезда «Азеррос». «Они отправляют различные клеветнические письма в различные правоохранительные органы России, в Прокуратуру, ФСБ, в Администрацию Президента Российской Федерации против лучших сынов нашей организации с целью очернить и оклеветать их», - говорил Г.Агаев.

Энвер Меликов