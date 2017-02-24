Цены к Новрузу выросли раньше срока

Цены перед праздником Новруз Байрамы начали традиционный рост. Азербайджанцев сложно удивить предпраздничным подорожанием, однако в этом году ситуация усложнилась из-за продолжающейся девальвации. Несложно заметить, что подорожание праздничной корзины в этом году началось раньше «положенного» срока.

Если приглядеться к ценникам на столичных рынках и полках магазинов, можно заметить, что стоимость орехов – необходимого в праздничных лакомствах, заметно растет. Килограмм неочищенного фундука из Загаталы, Хачмаза и Газаха уже сегодня достиг 7-8 манат. Очищенный фундук вдвое дороже и поднялся в цене до 15 – 20 манат за килограмм. Грецкие орехи в скорлупе продают по 13 манат, а цены на очищенные плоды достигли 15 – 28 манат. На сегодняшний день максимальная стоимость килограмма миндаля достигла 12 манат. Вслед за орехами дорожают сухофрукты.

«К празднику цены поднялись на весь ассортимент продукции, подорожал наиболее востребованный ее ряд - орехи, сухофрукты, мед, рис, овощи и фрукты», - сказал глава Союза свободных потребителей Эюб Гусейнов. А ведь сюда входит также мясо, прочие наиболее затратные ингредиенты, цены на которые остались стабильными. По мнению председателя организации, призванной защищать кошельки и желудки граждан, наблюдается знакомая ситуация, вызванная растущим спросом и праздничным ажиотажем на рынке продовольственных продуктов.

Однако в этом году предпраздничный ажиотаж наступил раньше положенного срока. Зная о том, что цены к Новрузу обязательно повысятся, люди решили запастись всем необходимым уже сегодня. Но преждевременный спрос сказался на ценах и попытки граждан избежать ценовой накрутки возымели обратный эффект.

«Спрос рождает предложение, попутно повышая цены. Это естественное, не вызывающее вопросов явление», - возмущен Гусейнов. Повысившиеся к празднику цены не понижаются, как следовало того ожидать, вслед за просадкой спроса и падением ажиотажа на рынке. В Азербайджане взлетевшие в конце февраля цены сохраняются на аномально высокой отметке, дожидаясь витка спроса к очередному праздничному спросу, - сказал руководитель ССП. По мнению нашего собеседника, это не случайное стечение обстоятельств, а «лакмусовая» тенденция, говорящая о нездоровом развитии рынка, отсутствии либеральности, слабой интеграции в мировой рынок и монополизации.

Гусейнов подсчитал стоимость продуктов на оживленном в канун праздника рынке, и пришел к неутешительным выводам. «В среднем потребительская корзина одного застолья семьи из четырех человек составит 260 манат, - полагает он. По сравнению с прошлогодними затратами, праздничный стол подорожает на 100 манат. При этом, к сожалению, качество продукции не поспевает за ценами. Э. Гусейнов назвал ситуацию плачевной и «не поддающейся описанию». «У меня нет слов… Главная причина засилья некачественной продукции местного производства в отсутствии надлежащего контроля, главным образом со стороны Минсельхоза, - обозначил он источник проблемы. – Другой предпосылкой формирования такой ситуации я вижу отсутствие закона о безопасности продукции и стандарта информации для потребителя». ​

Шаин Мамедов