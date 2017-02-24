«Азербайджанские ракеты «Ильдырым» обезвредят любые «Искандеры» - генерал

C начала 2017 года армянские СМИ безостановочно публикуют статьи, интервью и анализы, в которых сквозит общая мысль - Азербайджан готовится к войне, боевые действия неминуемы, армянская армия должна быть готовой, а российские ракеты «Искандер» нанесут ответный удар по Азербайджану уничтожив здесь всех и все.

Параллельно с этими публикациями те же СМИ регулярно сообщали о гибели армянских солдат срочной службы, сверхсрочников и офицеров, убитых выстрелами с азербайджанской стороны и сослуживцами. Последние две смерти, о которых сообщалось на этой неделе, особенно интересны. Армянский солдат застрелил себя из своего же пулемета, а капитан армянской армии умер, убитый патроном, взорвавшимся в стволе пулемета из которого он стрелял по азербайджанским солдатам.

РадиоАзадлыг просило военных специалистов прояснить: действительно Азербайджан начнет скоро войну с Арменией за освобождение оккупированного армянской армией Карабаха, и как наши военные намерены защитить население от удара ракетами «Искандер»?

Полковник в отставке Аяз Мамедов сказал, что вся шумиха в Армении нацелена на внутреннюю аудиторию – хотят успокоить свой народ.

Генерал в отставке Яшар Айдемиров ответил:

- Армяне нас очень боятся и такими заявлениями хотят себя же успокоить. После апрельских боев 2016 года армяне особенно встревожены, напряжение в Армении усиливается. Хотят напугать нас «Искандерами», которые армянам не принадлежат и даже на ереванском параде тягачами с «Искандерами» управляли русские водители. У азербайджанской армии достаточно оружия всех видов – военной авиации, зенитных систем и современных средств наблюдения. Мы отслеживаем все происходящее на другой стороне, включая ракетные стартовые установки и артиллерийские батареи в Армении.

Против «Искандеров» у Азербайджана достаточно ракетных средств ближнего, среднего и дальнего действия. Недавно по приказу главнокомандующего Азербайджана были показаны новые ракетные комплексы на вооружении азербайджанской армии «Ильдырым» с точностью попадания коэффициент 1. Это значит, что одна самонаводящаяся ракета стопроцентно попадает в цель.

ВИДЕО https://youtu.be/BZTN-w4ONQo

В рамках проверки произведены боевые стрельбы из состоящих на вооружении азербайджанской армии зенитно-ракетных комплексов «Ильдырым», - сообщала пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

- Ничего армяне нам сделать не смогут. Их желание - напугать азербайджанское население, чтобы народ давил на власть и не было войны. Что бы они не говорили, азербайджанская армия победит без сомнений. У нас достаточно любых средств доставки боевого оружия, стартующего из основной территории Азербайджана и Нахчывана, и достигающего любой точки в Армении, - объяснил генерал Айдемиров.

Энвер Меликов

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