Кто ответит за беременную школьницу?

В Баку 15-летняя школьница стала мамой. По информации Управления полиции Хазарского района, 19 февраля утром городскую больницу N10 была доставлена жительница поселка Зиря, 2002 года рождения ( ее имя по этическим причинам не разглашается – авт). Юная женщина родила сына-первенца. Кто является отцом ребенка пока не известно. Правоохранительные органы ведут расследование.

Глава отдела по связям с общественностью Министерства здравоохранения Лия Байрамова, подтвердила данный факт, сообщив, что состояние матери и ребенка стабильное, оба уже выписаны домой.

В позапрошлом году в абшеронском поселке Мухеммеди покончила с собой 16-летняя Пюстеханым Гулузаде. Трагедия произошла накануне ее свадьбы. Как выяснилось в ходе следствия, родители не разрешили ей учиться дальше, заставили бросить учебу в 9-м классе и обручиться с нелюбимым человеком.

Еще 20 лет назад об этом говорили шепотом и с ужасом в глазах. Сегодня во многих средних школах Азербайджана есть ученицы, не получив аттестат об окончании учебы, вышедшие замуж. Ранние браки стали привычными не только в регионах страны, но в столице. Тенденция роста подобных фактов говорит о неэффективности борьбы с ранними браками и бездействии властей. Согласно официальным данным, если в 2003 году в Азербайджане было заключено 730 ранних браков, то за прошлый год эта цифра составила порядка 3500.

«Если в год у 15-17-летних девушек рождается три тысячи детей, то это должно нас беспокоить. Сколько виновных в соответствии с законодательством привлекаются к ответственности в связи с рождением этих детей? Наряду с правоохранительными органами и другие исполнительные структуры должны принимать активное участие в привлечении к ответственности нарушивших законодательство людей», - заявила зампредседателя Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей (ГКПСЖД) Садагат Гахраманова. на состоявшемся совсем недавно заседании рабочей группы Национального координационного совета по устойчивому развитию страны.

За принуждение выйти замуж или жениться - штраф от пяти тысяч манатов или 4 года лишения свободы

На первый взгляд государство ведет борьбу с ранними браками. В 2014 году были внесены поправки в Семейный кодекс, запрещающие заключение брака лицам, не достигших 18 лет. Ужесточено и наказание: за принуждение выйти замуж или жениться - штраф от пяти тысяч манатов или 4 года лишения свободы. Духовное управление мусульман Кавказа запретил местным муллам совершать «кябин» без официального свидетельства о регистрации брака из ЗАГСа.

Изменилась ли ситуация в этой сфере в контексте новых законодательных инициатив?

В отчетах ГКПСЖД указывается около 3,5 тысяч заключаемых ранних браков, но международные эксперты приводят другие цифры. В докладе комитета ООН по вопросам защиты прав женщин говориться, что в Азербайджане жертвами ранних браков ежегодно становятся около 5 тысяч девочек-подростков. Многие факты скрываются. Эти данные основаны на материалы экспертов местных НПО. Кроме того, анализ данных Государственного экзаменационного центра показывает, что гендерная пропорция контингента абитуриентов по регионам резко отличается. Так, по южному региону более 70% поступающих в вузы составляют юноши. Из 300 абитуриентов из Ярдымлинского района всего девять девушек в прошлом году приняли участие на вступительных экзаменах. Причина такого дисбаланса известна - девочки уклоняются от школы, создают семьи в раннем возрасте.

Словом, в Азербайджане существуют нерешенные проблемы подростковой беременности и раннего материнства, а также ранних браков. Собранные факты и анализ дел в этой сфере свидетельствуют о том, что масштаб данных проблем достаточно актуален и злободневен.

Районные ИВ также закрывают глаза на регистрацию таких браков религиозными деятелями

Об отсутствии контроля со стороны местных властей, слабой профилактической работе сообщила РадиоАзадлыг и глава НПО «Чистый мир» Мехрибан Зейналова. По ее словам, проблема ранних браков вызывает беспокойство, такие случаи далеко не всегда отражены в официальной статистике. Дело в том, что по каждому такому факту надо возбуждать уголовное дело, а это сопряжено с крупным штрафом или арестом, согласно УК. К тому же эти дела портят отчетность по преступности районных управлений полиции. Поэтому все умалчивают, не влезая в семейные дела других, забывая о том, что их молчание может привести к драматическим последствиям. Районные ИВ также закрывают глаза на регистрацию таких браков религиозными деятелями.

«Все меры по борьбе с ранними браками должны проводиться в правовой плоскости. Кроме того, необходимо активизировать просветительскую работу. Дать четкое разъяснение: ранние браки не разрешены и являются нарушением прав женщин. Донести до сознания людей, что у женщин есть права и эти права должны соблюдаться», - считает Зейналова.

Итак, что в итоге? Запад проблему школьных браков и беременностей уже пережил, мы же только вступили на этот рискованный путь. Хорошо, если семья действительно прогрессивная, создает условиях для учебы дочери. Но порой трудно бывает избавиться от стереотипного мышления и противостоять давлению окружающих. Сколько сломанных судеб стоит за этими историями? Так кто же должен объяснить молодым, что для того, чтобы родить сына, сначала надо построить дом? Или хотя бы закончить школу.

Родители? Школа? Государство?

Эллада Алекперова