Мехман Гусейнов: «Сделайте подписку пожизненной»

В Сураханском районном суде прошел очередной подготовительный судебный процесс по делу видеоблогера Мехмана Гусейнова, на которого начальник Управления полиции Насиминского района Муса Мусаев подал в суд за интервью перед зданием Насиминского районного суда, в котором Мехман рассказал о пытках, которым подвергся в ведомстве Мусаева. Начальник полиции в исковом заявлении просил суд признать Гусейнова виновным по обвинению в клевете на органы полиции.

На входе в здание суда охрана и лица в гражданском вновь пытались не допустить журналистов на процесс, заявив, что в зале нет мест. Однако в самом начале процесса Мехман Гусейнов и его адвокат Эльчин Садыгов подали устное ходатайство, чтобы журналистов пропустили на процесс. Судья Джейхун Гадимов разрешил журналистам войти. Процесс, как и в прошлый раз, начался вовремя, судья объявил повестку процесса, просил присутствующих выключить телефоны и перешел к ходатайствам.

Адвокат Садыгов обратился к суду с просьбой не принимать дело на рассмотрение. Свое ходатайство он мотивировал тем, что иск должен рассматривать Насиминский районный суд, перед административным зданием которого в январе блогер сделал заявление о пытках, которое и послужило предметом судебного иска. Кроме того, адвокат назвал абсурдным заявление о том, что в органах полиции нет пыток, и привел в пример решение Европейского суда по правам человека по делу Эмина Гусейнова против Азербайджана: “В Евросуде были доказаны пытки в отношении Гусейнова в 22-ом отделении полиции. Именно в том, куда в январе незаконно доставили Мехмана. Это дело также вел я и Евросуд доказал не только факт пыток, но и незаконное задержание. Кроме того, этот иск относится к разряду дел о свободе слова и в данном случае нарушается ст. 10 Европейской Конвенции. Отмечу также, что Муса Мусаев не может говорить от имени всех, а перед зданием суда его имя названо не было. Поэтому он не может обращаться в суд с подобным иском. Он должен сам явиться в суд, а не посылать представителя. Прошу вас отклонить иск”, - обратился Садыгов к суду.

В ответ представитель начальника Управления полиции Насиминского района Муса Мусаева - Алирза Хабилов отметил, что на основании решений, вынесенных Пленумом Верховного суда Азербайджана, если невозможно установить место нахождения СМИ или его офис находится за границей, то в суд подают по месту последнего проживания обвиняемого.

Судья стал перечислять названия СМИ, которые распространили речь блоггера. Сославшись на то, что офисы РадиоАзадлыг и Мейдан ТВ находятся за границей, он посчитал слова Хабилова обоснованными, однако не принял во внимание, что другие перечисленные им сайты имеют офисы в Баку.

Эльчин Садыгов, воспользовавшись правом реплики, уточнил, на основании чего на Гусейнова было подано в суд. Хабилов отметил, что выступление блогера распространили СМИ, и это нанесло ущерб деловой репутации органам полиции Насиминского района, представителем которой является начальник полиции Мусаев. Таким образом, ущерб был нанесен и его репутации. Кроме того, он назвал выступление перед судом не массовым. Затем заявил, что выступление Гусейнова было не изложением фактов и своего мнения, а клеветой. В качестве доказательства привел решение прокуратуры о том, что факт пыток в отношении блогера не подтвердился, и в возбуждении уголовного дела было отказано.

Гусейнов поддержал ходатайства Садыгова. После этого суд удалился на совещание и, вернувшись, огласил вердикт, что иск против Мехмана Гусейнова принят в производство и с этого момента блогер является обвиняемым по делу. Суд принял решение об избрании меры пресечения в отношении Гусейнова в виде запрета покидать страну. С него была взята подписка. Гусейнов засмеялся и заявил: “У меня уже 6 лет такая подписка. Это очередная. Можете продлить ее до пожизненной”.

В интервью РадиоАзадлыг блогер заявил, что его не пугает ни подписка, ни арест: “Я прихожу на суд развлечься, посмеяться. Я не собираюсь прекращать свою деятельность и штрафы, исправительные работы и арест меня не пугают”, - отметил он.

Следующее заседание назначено на 27 февраля.

Айсель Салимова