Спишут ли проблемные кредиты?

Азербайджанский банковский сектор, находящийся в коматозном состоянии, ждет очередного финансового вливания. Конкретная сумма транша и дальнейшие шаги по спасению этой сфера были обнародованы сегодня, 24 февраля на презентации II фазы Проекта модернизации финансового сектора, донором которого выступает Всемирный банк (BБ).

Основным бенефициаром и исполнительным агентством является Палата надзора над финансовыми рынками Азербайджана. Речь идет о 3 млн. долларов в виде гранта, выделенных Государственным секретариатом Швейцарии по экономическим вопросам (SECO), являющийся партнером по проекту. Он будет реализован в 2017-2020 годы. Основная цель - модернизация национального финансового сектора путем расширения правовой и регулирующей базы, усиления потенциала контроля Палаты, а также финансовой безопасности для обеспечения интересов вкладчиков и потребителей финансовых услуг.

Председатель Совета директоров Палаты Руфат Асланлы, отметил, что Азербайджан проводит целенаправленные реформы в целях трансформации финансового сектора. Сотрудничество с SECO и ВБ позволит извлечь пользу из передового международного опыта и экспертизы. Проект охватывает три направления: эффективное регулирование и формирование рамок контроля в финансовом секторе, повышение устойчивости банковского сектора, а также обеспечение интересов потребителей финансовых услуг.

писание безнадежных долгов улучшит отчетность и избавит банки Азербайджана от груза проблемных портфелей

На встрече не звучали оптимистические прогнозы по восстановлению «жизнеспособности» банков, а также оценка действий, предпринятых в рамках первого этапа указанного проекта, когда в Азербайджане произошла двукратная девальвация национальной валюты, закрылось более 10 банков, приостановилось кредитование бизнеса. Также не был получен ответ на волнующий многих потребителей вопрос о судьбе проблемных кредитов. Господин Асланлы умело обходил щепетильные моменты этой острой проблемы, акцентируя внимание на положении в страховом рынке.

Между тем, координатор ВБ по финансовому сектору на Южном Кавказе Анжела Пригожина предлагает нашему банковскому сообществу списать проблемные кредиты. По ее словам, решение проблемы неработающих активов весьма важный фактор оптимизации этой сферы. Списание безнадежных долгов улучшит отчетность и избавит банки Азербайджана от груза проблемных портфелей. В создавшихся условиях целесообразно создание Совета финансовой стабильности, подготовка четкого антикризисного плана по кредитным организациям.

Не секрет, что банковская система страны сильно пошатнулась именно из-за огромного количества просроченных долгов. К сожалению, эта тенденция все также набирает обороты, граждане перестают возвращать кредиты. По официальным данным, на конец 2016 года в Азербайджане объем проблемных кредитов составил 1,44 млрд манатов, что составляет 8,9% всего кредитного портфеля страны.

В сложившейся ситуации государство дистанцируется от проблемы и не пытается вырулить ситуацию

Как сообщил РадиоАзадлыг финансовый эксперт Акрам Гасанов, безнадежные кредиты для банка – тяжелый балласт, который негативно отражается на официальной отчетности и финансовом состоянии структуры в целом. С огромным проблемным кредитным портфелем банку очень сложно найти инвесторов и привлечь иностранные капиталы. Очистка кредитного портфеля от лишней задолженности позволяет банкам активнее выдавать новые займы.

По мнению эксперта, обнародованные цифры не соответствуют реалиям, а точнее, занижены. Банки намеренно искажают показатели по объемам проблемных кредитов, чтобы избежать негативного имиджа о себе. Эти показатели будут расти и дальше, так как никаких адекватных мероприятий в данной сфере не проводится. При этом в сложившейся ситуации государство дистанцируется от проблемы и не пытается вырулить ситуацию с рискованными кредитами, а банки говорят, что у них денег нет, и льгот они не предоставляют.

Сложившаяся ситуация в финансовой сфере страны является результатом непродуманных действий и криминальных схем. Высокая ликвидность банков привела к тому, что в некоторых случаях кредиты выдавались без проверки платежеспособности заемщика. Кстати, судебные разбирательства показывают, что банки в ряде случаях умышленно выдавали кредиты лицам, которые, по сути дела, не имели возможностей для их возвращения.

По словам председателя Центра экономического и социального развития Вугара Байрамова, проблема с качеством кредитных портфелей, очевидно, не будет решена быстро. Международные рейтинговые агентства уже не раз отмечали, что наши финансовые институты делают недостаточно много для расчистки плохих кредитов.

Однако почему же банки не идут на списание безнадежных долгов, предпочитая ждать «до упора»? В чем причины такой тактики?

«Все дело в том, что списание кредитов банками предусматривает оплату немалого налога. Списывая долг юридическим компаниям и физическим лицам банк должен заплатить налог во внушительную сумму. Неудивительно, что все эти годы для банка более предпочтительно было продать долг коллекторской компании и не связываться с налоговыми органами. Кроме того, в настоящее время отсутствуют механизмы, которые позволили бы эффективно управлять залогами, переходящими в собственность банка после дефолтов заемщиков», - поясняет Байрамов.

Таким образом, подтверждаются слова международного банковского аналитика Яна Зиллера, о том, что «азербайджанский банковский сектор плотно вошел в период стагнации, который, очевидно, продлится весь 2017 год».

Эллада Алекперова